Les sites de Streaming sport gratuit qui fonctionnent deviennent de plus en plus rares. Avec la nouvelle loi Arcom et l’accélération des processus de fermeture de sites illégaux, il devient difficile de trouver son bonheur et voir ses combats sans passer par l’achat d’un abonnement.

Voilà notre rôle : vous éviter de perdre 10 ans à chercher en vain le site qui vous permettra de vous poser dans votre canapé sans avoir à reupload la page du site toutes les 5 secondes. En plus, ce soir, c’est la revanche du combat entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk qui avait tourné à l’avantage de l’ukrainien par décision des juges.

Programmé au alentour de 23h00, ce combat qui aura lieu à Jeddah, en Arabie Saoudite promet. D’un côté, Usyk est le détenteur des titres poids lourds IBF, IBO, WBA et WBO. De l’autre, l’anglais Joshua a une revanche à prendre, 11 mois après sa déroute à Londres lors du premier combat. Un tel événement, entre les deux meilleurs boxeurs du moment, ça ne se loupe pas.

L'astuce ultime pour regarder un événement en haute qualité sans bugs Pour vous faciliter la vie et accéder plus facilement et sans bugs à votre diffuseur, une solution existe, l'abonnement à un VPN. Il est peut-être payant (quelques euros), mais vous permettra de profiter de votre événement sans aucune coupure ou remontrance des autorités.

Infographie par « the Sun »

Tous les sites de streaming qui marchent vraiment pour voir la revanche entre les deux boxeurs

Que vous soyez fan de l’anglais ou du charismatique ukrainien, la question des sites de Streaming diffusant le combat se pose. Pour vous répondre, on a passé au crible l’ensemble des sites existants et avons répertorié les meilleurs et ceux qui marchent vraiment.

Aucun diffuseur français pour couvrir le combat Joshua-Usyk

Pour ce combat opposant pourtant deux cadors de la discipline, aucun média français n’a voulu couvrir cet événement. Ainsi, il n’est pas possible de regarder votre combat par la voie la plus simple du streaming, via votre abonnement sport. Pour voir cette affiche, il va donc falloir trouver d’autres solutions. Mais ne vous inquiétez pas, on vous a répertorié les meilleurs sites de streaming et chaînes, disponibles et accessibles gratuitement pour voir Joshua mettre un K.O. à Usyk et laver l’affront subi lors du premier combat.

Les sites de streaming gratuit, seul moyen de voir le combat de boxe poids lourd

Le premier moyen de visionner le combat, c’est via un site de streaming utilisant les images des diffuseurs officiels et proposant le combat en direct et gratuitement. Malgré les blocages de ce genre de sites, certains arrivent à survivre en changeant d’adresse régulièrement. Nous vous avons donc listé toutes les URL disponibles grâce à notre grande expérience.

Vous pouvez d’abord tenter votre chance sur LiveTV, le site le plus connu pour le Streaming sportif. Il permet de voir le match en HD sans frais tant que vous faites attention à bien fermer les pop-ups. Son lien : https://liveru.sx.

Un autre site, non moins connu, qui fonctionne ce soir : StreamOnSport. Il permet de voir en live votre match sur les principaux diffuseurs sans qu’il n’y ait trop de latence ni de pubs. Le lien de ce site est sur notre article StreamOnSport régulièrement mis à jour.

Attention, il est possible que le Streaming subisse des bugs à cause d’un trafic trop important sur ces sites, pouvant faire sauter l’image et vous déconnecter du match. De plus, ces derniers sont illégaux puisqu’ils réutilisent une image réservée aux diffuseurs officiels de la ligue des champions. Ainsi, leur utilisation est à vos risques et périls et les bugs qui surviennent sont le coût de la gratuité.

Opter pour un VPN, le meilleur moyen de voir le combat gratuitement et sans accro

Un autre moyen pour visionner le combat de boxe et contourner les blocages des sites de Streaming gratuit par vos FAI, est de passer par un VPN : ainsi, vous aurez la possibilité d’aller sur des sites étrangers qui marchent ou ceux français, bloqués en France. Vous pourrez alors visionner sans problème votre combat. Retrouvez notre top des meilleurs VPN du marché pour comparer les offres en fonction de vos besoins.

La chaîne ukrainienne Suspline diffusera par exemple en direct le match entre Joshua et Usyk et gratuitement à condition de mettre son VPN en « zone Ukraine ».

Enfin, une dernière possibilité est la rediffusion en direct sur YouTube. Des bruits de couloir nous font dire que le combat sera retransmis en direct sur la chaine officielle de Antony Joshua. Rien d’officiel pour le moment mais on a le droit d’y croire.