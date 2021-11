Avec le développement du métavers souhaité par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, les frontières entre le monde réel et virtuel vont s’amenuiser. Certains sites proposent déjà des expériences à la frontière entre les deux. Petite sélection de ces sites qui devraient désormais vous inspirer.

Il va falloir s’y faire, la réalité virtuelle ou les expériences en réalité augmentée vont désormais prendre une place croissante dans nos sociétés surtout lorsque le métavers débarquera. Emploi, loisirs, commerce… Il y en a pour tous les goûts. Qu’il s’agisse de vous fournir les meilleures informations actuelles ou de proposer des expériences innovantes, ces sites vous donnent un petit goût de leur avenir…

Hubs de Mozilla : une expérience sociale en VR

On est encore loin de l’Oasis vu dans Ready Player One. Cependant, cela permet aussi de voir l’avancée avec le défunt Second Life. Le Hubs de Mozilla permet de proposer une véritable expérience sociale dans la réalité virtuelle. Un avant goût de ce à quoi pourrait ressembler le métavers ? On espère quand même que le rendu visuel sera supérieur. Après avoir créé un avatar robotique, vous pouvez parler, peindre, regarder des vidéos ou encore vous déplacer. L’ensemble se déroule directement dans votre navigateur.

Showroom de Little Workshop : pour tester des meubles chez soi

L’entreprise française Little Workshop propose une expérience de réalité virtuelle particulièrement réussie avec son Showroom. L’idée ? Vous montrer, dans une showroom virtuelle à quoi pourraient ressembler les futurs meubles de votre maison. Le résultat est particulièrement immersif et réussi d’un point de vue 3D. Découvrez si ce canapé ou cette table basse iraient bien chez vous. On rêve désormais de voir tous les sites d’ameublement proposer la même chose.

The Crypt : un site de type musée 2.0 en réalité virtuelle

La réalité virtuelle va aussi avoir un impact sur le secteur culturel et notamment les musées. C’est un avant goût que nous donne le site The Crypt, fondé au Royaume-Uni. Vous pouvez y déambuler facilement, découvrir les dernière expositions. Si le résultat est encore trop limité visuellement pour espérer voir la Joconde, on apprécie la dimension immersive et la rapidité pour la prise en main.

Un site en réalité virtuelle qui nous plonge dans le Cloud

« Le cloud ». A l’heure du monde digital, c’est un mot que l’on entend de façon répétée. Difficile de savoir parfois vraiment de quoi il s’agit surtout pour ceux qui ne sont pas forcément adepte des nouvelles technologies. « We live in the Cloud », une expérience proposée par Microsoft permet de se plonger dans le cloud et le monde des datacenters. Une expérience 3D immersive, qui propose notamment des vidéos 360° et une grande richesse de contenu visuel et audio.

Bear71 : la planète Terre de demain

C’est une expérience presque onirique que propose le site Bear71, conçu par le National Film Board of Canada. Au programme, un documentaire naturel, avec une expérience de réalité virtuelle. Une expérience qui s’écoute et se regarde tout à la fois. A regarder sur un grand écran ou avec un casque de VR pour en profiter de façon optimale.

Konterball : le jeu vidéo par Google

De nombreux jeux sont déjà disponibles en réalité virtuelle. Mais comme le montre Google avec le projet Konterball, il n’y a pas toujours besoin de proposer des expériences particulièrement compliquées. Ici, c’est un jeu de Pong, qui se fait à deux, avec un autre joueur sur Internet. Particulièrement addictif.

Baltic Sea Life : un site VR qui laisse place à la nature

Le site Baltic Sea Life, conçu en Allemagne, vous permet de découvrir la vie sous-marine de la mer Baltique en réalité virtuelle. Une plongée dans les eaux sous-marines qui devrait particulièrement réjouir les amateurs d’aventures naturelles. Vous pouvez en profiter sur votre ordinateur, votre mobile ou à travers un casque de réalité virtuelle. Au fil de votre expérience, vous pourrez découvrir de plus en plus de choses. On apprécie particulièrement la dimension visuelle qui est de très haute qualité.

Dance Tonite, une expérience musicale

Dance Tonite est une expérience musicale et en réalité virtuelle autour de la musique et de la danse. Si vous pouvez laisser la caméra faire la navigation pour vous, il est aussi possible d’ajouter votre propre danse à ce véritable maelström si vous avez une grande pièce pour la réalité virtuelle.

Cinq astuces pour améliorer l’expérience en réalité virtuelle ou augmentée sur votre site

Alors que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée vont prendre une importance croissante dans nos vies, il est important pour les entreprises d’avoir à l’esprit les bonnes pratiques. Voici quelques conseils, tirés de commentaires de certains des meilleurs experts du domaine.

Pour une entreprise dans le secteur du commerce, il est important de proposer une expérience similaire à celle d’un magasin . Une « showroom » virtuelle se révèlera bientôt indispensable pour proposer la meilleure expérience de shopping et inciter ainsi les consommateurs à dépenser.

. Une « showroom » virtuelle se révèlera bientôt indispensable pour proposer la meilleure expérience de shopping et inciter ainsi les consommateurs à dépenser. La réalité virtuelle est aussi la solution pour proposer des expériences toujours plus customisées et personnalisées . C’est ainsi qu’un client ou un internaute pourra vraiment s’approprier l’expérience de la façon la plus immersive.

. C’est ainsi qu’un client ou un internaute pourra vraiment s’approprier l’expérience de la façon la plus immersive. Comment inciter un client à acheter avec la réalité augmentée ? En créant une expérience visuelle optimisée. Ikea offre ainsi la possibilité de voir grâce à la RA comment un meuble pourrait s’intégrer dans votre salon . On a ainsi la possibilité de faire une expérience optimisée.

. On a ainsi la possibilité de faire une expérience optimisée. La gamification est la clé. Si vous voulez donner une incitation à vos clients pour qu’ils reviennent, jouer sur la carte du gaming est une évidence . Cela peut prendre la forme de remises ou d’un système de points débloquant de nouvelles fonctionnalités.

. Cela peut prendre la forme de remises ou d’un système de points débloquant de nouvelles fonctionnalités. La réalité virtuelle ou la réalité augmentée sont encore des concepts futuristes pour de nombreux clients. Il faut donc prendre le temps d’en expliquer bien les avantages et les possibilités. Cela peut prendre la forme d’une visite guidée de votre site par exemple.

On peut aussi conseiller à ceux qui veulent un site en réalité virtuelle ou augmentée, de proposer des systèmes pour tester les produits ou encore des filtres dédiés à chaque plateforme. Et bien entendu faire appel à une agence web comme cette agence de développement web à Paris.