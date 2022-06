Près d’un Français sur 10 n’a pas de télévision. Un chiffre très important, surtout pour ceux qui veulent voir du sport, comme le tennis par exemple. Heureusement, des solutions existent, grâce au streaming, sur Internet. Dans cet article, vous trouverez un guide pour regarder du tennis gratuitement et sans risque.

Le tennis fait partie des sports préférés des Français. En 2017, on comptait ainsi plus de 1 million de licenciés, la moitié ayant moins de 18 ans. Nos compatriotes sont des sportifs mais ils aiment aussi regarder des rencontres, comme le prouve le succès du tournoi de Roland-Garros qui fait partie du Grand Chelem, les plus grandes compétitions au niveau international. Cependant, comment voir du du sport en streaming ? Quels sont les meilleurs sites ? Faut-il utiliser un VPN ou prendre des sécurités d’un point de vue informatique ? On vous détaille tout ce qu’il faut savoir pour regarder du tennis en streaming.

Vous n’aimez pas regarder la télévision, mais pouvoir visionner Roland-Garros ou un autre grand tournoi de tennis fait partie de vos priorités en 2022 ? Alors il va falloir sans aucun doute vous tourner vers le streaming. Pour cela, c’est relativement simple.

Il est d’abord nécessaire de posséder une bonne connexion Internet. En effet, si les images sont saccadées, vous ne pourrez pas vraiment profiter du prochain affrontement entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Ensuite, il vous suffit de choisir dans notre liste, le site qui convient le mieux à vos besoins : qualité, temps réel, quantité de publicités, inscription… De nombreux paramètres peuvent entrer en compte dans votre sélection.

A consulter également : les meilleurs sites de streaming foot

France Télévisions, pour voir une partie de Roland-Garros en streaming

Vous voulez voir Roland-Garros, la grande messe de la terre battue Porte d’Auteuil ? A défaut de pouvoir vous installer dans les gradins du stade Suzanne-Lenglen, c’est bien vers France Télévisions et la plateforme France TV qu’il est le plus simple de vous tourner. France 2, France 3 et France 4 se relaient pour diffuser le tournoi du Grand Chelem. Sur le web et l’application, vous pourrez voir de très nombreuses rencontres en streaming. La priorité est souvent donnée au rencontres des Français et aux plus grandes affiches du tournoi français.

Un site incontournable grâce à la richesse des commentaires et à la qualité des images. Vous n’aurez pas besoin de payer en revanche, il est nécessaire de vous inscrire sur le site. Plusieurs magazines d’analyse sont aussi proposés.

Adresse actuelle du site : https://www.france.tv/sport/tennis/tous-les-programmes/

Tennis TV, le site officiel pour le tennis masculin

L’ATP World Tour, c’est la tournée mondiale du tennis masculin de haut niveau. C’est elle qui regroupe les tournois du grand chelem, les Masters, les Masters 1000 ou encore les ATP 500 Series et ATP 250 Series. Tennis TV est son site officiel pour voir des rencontres en streaming. Les internautes qui s’y connectent peuvent voir des milliers de rencontres en qualité 1080 HD et 50 FPS. De quoi profiter des rencontres avec la meilleure qualité possible. Vous pouvez voir les matchs sur télévision connectée, PC, MAC, smartphone, tablette, chromecast ou encore AirPlay. Il est même possible d’y accéder sur Xbox One Ou Playstation 4.

Parmi les options intéressantes, on trouve des replays, l’absence de publicités, des statistiques en temps réel, la possibilité de suivre un joueur en particulier ou encore de recevoir des notifications. Il faut payer un abonnement mensuel (14,99 dollars) ou annuel (119,99 dollars).

Adresse actuelle du site : https://www.tennistv.com/

WTATV, le site officiel pour le tennis féminin

Ce site est l’alter-ego de Tennis TV, mais destiné à ceux qui veulent suivre le tournoi WTA, c’est-à-dire les rencontres de tennis féminin du plus haut niveau. Pour y accéder il faut souscrire un abonnement mensuel (8,93 euros) ou annuel (67,05 euros).

On aime beaucoup la possibilité de voir plusieurs rencontres en simultané, de rembobiner ou de mettre en pause. Bonne nouvelle pour les familles mordues de tennis, il est possible de regarder des rencontres de tennis en streaming sur plusieurs appareils en même temps.

Adresse actuelle du site : https://www.wtatv.com/

Sport Plus, une alternative gratuite

C’est un site de streaming sportif parmi des dizaines d’autres, mais il est régulièrement mis en avant par les fans de tennis. Entièrement gratuit, il permet de voir des matchs en direct et aussi de découvrir le calendrier des matchs de tennis à voir dans les prochains jours. En revanche, attention, il faudra vraiment que vous ayez une bonne connexion Internet pour pouvoir en profiter sans que l’image ne soit saccadée. Vous pouvez aussi y voir du football, du basket ou encore du hockey sur glace.

Adresse actuelle du site : https://fr4.sportplus.live/tennis/

Tennis Stream, un site de passionnés

Un peu moins connu que les très grands sites de streaming, celui-ci ne cache pas son objectif dès la page d’accueil. Vous pouvez y trouver les flux des meilleures rencontres de tennis en direct. On trouve aussi des données sur les joueurs. En revanche, on trouve aussi souvent que la qualité du flux vidéo est inférieure à d’autres sites de streaming. Une adresse à conserver pour quand vos adresses habituelles ne fonctionnent pas !

Adresse actuelle du site : https://tennis-stream.net/watch-live-stream-15/

Batman Stream, pour trouver rapidement ce qu’il vous faut

Non, il ne s’agit pas d’un site destiné à proposer en streaming les aventures de Batman, le célèbre super-héros de Gotham City imaginé par DC Comics. Ce site de streaming propose de nombreuses rencontres sportives : football, basket-ball, NFL, baseball, hockey et donc du tennis. Il présente l’avantage d’être gratuit et de rassembler les rencontres de l’ATP et et de la WTA. Le catalogue est riche et très souvent mis à jour. En revanche, la qualité est parfois un peu trop limitée à notre goût. Par ailleurs, on regrette aussi la présence de publicités parfois un peu envahissantes.

Adresse actuelle du site : https://www.batmanstream.org/

On aurait aussi pu citer dans cette liste des sites de diffusion de sport plus généralistes tel que StreamOnSports, ChannelStream ou encore LiveTV.

Est-ce que c’est légal de regarder du tennis en streaming ? Comme toujours, la réponse est souvent dans la question. Si vous regardez sur un site officiel, comme celui de France Télévisions, alors vous pouvez en effet voir du tennis légalement en streaming. Mais attention toutefois, ce n’est pas le cas de nombreux sites qui sont aujourd’hui présents sur Internet. En effet, ils rediffusent, souvent sans autorisation, les flux vidéos de chaînes ayant acquis les droits de diffusion d’un tournoi. Or, ces chaînes ont payé pour avoir le droit de diffuser les rencontres. Ce qui n’est pas le cas de nombreux sites illégaux. A noter que certains sites proposent des abonnements et sont donc légaux. Nous allons vous détailler les différents scénarios. Est-ce dangereux de voir un match de tennis en streaming ? Vous ne courrez pas de risques important avec les ayants-droits ou la justice. Toutefois si vous consultez un site illégal, il est souvent recommandé d’avoir recours à un VPN ou à un proxy. Cela permet de protéger votre identité sur la Toile et ainsi de réduire d’éventuels risques. Par ailleurs, dans votre navigation traditionnelle, la prudence doit aussi être de rigueur. En effet, parfois, les publicités sont très intrusives sur ces sites et elles peuvent cacher des pièges. Il faut donc faire attention là où vous cliquez. Par ailleurs, évitez de façon générale de souscrire à un abonnement ou de donner vos informations privées et ou bancaires au site web.