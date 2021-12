De nombreux internautes cherchent à voir des séries en streaming sur Internet sur des sites qui sont légaux ou non. Mais quelles sont les meilleures options ? Comment choisir ? Suivez notre guide détaillé pour regarder les meilleures séries en streaming HD, en VF ou en VOSTFR.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Canal+ ou encore OCS et Apple TV+. L’offre numérique et légale pour regarder des séries est désormais prolifique. Trop ? Pour quelqu’un qui voudrait voir toutes les dernières séries, c’est un budget colossal qui est aujourd’hui nécessaire. C’est notamment pour cette raison que de nombreux sites de streaming sont désormais disponibles permettant de voir en quelques clics les derniers épisodes de votre série préférée. Mais, parfois, il peut être difficile de trouver le bon, parmi tous ceux qui existent. Problèmes de qualité, excès de publicité ou encore longue attente pour trouver un contenu sont des problèmes récurrents. C’est notamment pour cela que nous avons recensé les meilleurs sites de streaming de séries qui existent aujourd’hui. Tour d’horizon.

Pourquoi regarder gratuitement des séries en streaming ?

La dimension financière est souvent importante pour les internautes qui cherchent à accéder à une série en streaming. Tout le monde ne veut pas dépenser 50 euros par mois dans des abonnements à des plateformes légales. Pourtant, si on cumule l’ensemble des sites, le prix à payer serait sans doute plus élevé. Or, les sites pour voir des séries en streaming permettent souvent de voir des contenus gratuits, rapidement et même sans inscription !

Par ailleurs, certaines personnes choisissent aussi de voir des séries en streaming gratuitement sur Internet parce que les séries ne sont parfois pas encore disponibles en France ! C’est le cas de programmes américains ou d’autres pays qui y sont ensuite diffusés un an plus tard. Une attente qui peut se révéler interminable pour de nombreux fans des dernières séries à la mode.

C’est légal de regarder des séries gratuitement en streaming sur Internet ?

Bien sûr, vous vous en doutez, si vous pouvez voir gratuitement des séries en HD ou dans n’importe quelle qualité qui sont disponibles sur une autre plateforme payante, c’est que le site n’est pas légal. Ces derniers, très nombreux sur Internet, ne respectent pas la législation sur le droit d’auteur. Les autorités et les ayant droits des studios n’hésitent d’ailleurs pas à mener des actions en justice pour faire cesser leur activité. Il peut parfois être difficile de retrouver votre site favori puisqu’il change très régulièrement d’adresse. N’hésitez donc pas à revenir régulièrement consulter la liste ci-dessous pour retrouver la bonne adresse des sites pour voir des séries en streaming.

Est-ce que c’est dangereux de regarder des séries en streaming ?

Si vous choisissez un site qui est légal et pour lequel vous souscrivez à un abonnement, consulter une série en streaming ne présente bien sûr aucun risque. En revanche, si vous tentez de consulter un site illégal, alors la prudence est de rigueur. Vous devrez parfois avoir recours à un VPN ou à un proxy afin de dissimuler votre identité sur Internet. Par ailleurs, il peut aussi être plus sûr d’éviter les sites permettant de voir gratuitement des séries qui demandent une inscription. Enfin, s’il s’agit d’un site illégal pour regarder des contenus en streaming, ne fournissez jamais d’informations bancaires et soyez prudents avec certains contenus qui peuvent être liés à des virus destinés à infecter votre ordinateur.

L’offre légale : Amazon Prime Video, Netflix, Disney+…

Le plus simple aujourd’hui pour voir des séries en streaming et en haute qualité sur Internet est bien sûr de vous abonner à un site légal. L’offre est prolifique et de nombreuses plateformes proposent du contenu nouveau et de très haute qualité. Parmi ces sites, on peut trouver des séries comme Stranger Things sur Netflix, Wheel of Times sur Amazon Prime Video ou encore les derniers contenus Marvel sur Disney+. L’abonnement coûtera en général entre 5 et 15 euros, selon le nombre d’utilisateurs et la qualité que vous souhaitez pour le contenu. A noter que plusieurs sites proposent aussi des offres de découverte pour 30 jours. Vous pouvez aussi souscrire à un abonnement sans engagement et ainsi vous abonner pour un mois ou deux, le temps de découvrir la série ou le contenu qui vous intéresse.

Wiflix : la référence des séries en streaming

Wiflix est aujourd’hui le must des sites pour regarder un contenu de très haute qualité de séries en streaming. C’est un site particulièrement populaire pour retrouver les meilleurs films, série et animes récents. Attention, il change vraiment très souvent d’adresse web, il faut donc rester bien attentif pour accéder à un site qui soit toujours sûr pour la navigation.

L’adresse actuelle de ce site : https://wiflix.tel/

Regarder série : l’autre référence en français

Un site au nom particulièrement clair. Si vous voulez regarder une série en streaming gratuitement, alors il s’agit aujourd’hui d’une très bonne adresse à conserver. Vous pouvez voir des séries en illimité et sans vous inscrire. En quelques clics, vous pouvez ainsi regarder The Blacklist, Grey’s Anatomy ou encore Fear the Walking Dead, pour ne citer que ces séries récentes.

L’adresse actuelle de ce site : https://regarder-serie.biz/

Séries Netflix : les séries Netflix en streaming

Ne vous y trompez pas. Ce site n’a absolument rien à avoir avec la plateforme qui vous a proposé ces dernières années des séries comme Stranger Things ou la Casa de Papel. Series Netflix est une plateforme de streaming gratuite et sans inscription sur laquelle vous pourrez regarder rapidement les dernières séries à la mode sans avoir à sortir la carte bancaire.

L’adresse actuelle de ce site : https://www.serienetflix.co/

33 Séries : des lecteurs différents

Un autre site qui propose une offre particulièrement variée pour les internautes qui veulent voir des séries rapidement et avec une bonne qualité. On apprécie aussi la possibilité d’avoir plusieurs lecteurs différents si l’un d’entre eux rencontre des problèmes techniques.

L’adresse actuelle de ce site : https://33seriestreaming.net/

CocoStream : un gros catalogue de séries

Le site CocoStream se révèle très riche avec un catalogue de grande qualité. On y trouve des films, des séries en VF ou en VOSTFR. La qualité est au rendez-vous et les contenus sont souvent très récents.

L’adresse actuelle de ce site : https://www.cocostream.rip/

Blue Series : peu de publicités intempestives

C’est un site qui se concentre uniquement sur le streaming gratuit et illimité de séries. Vous avez accès à un large choix en VF ou en VOSTFR. Il n’abuse pas de la publicité.

L’adresse actuelle de ce site : https://www.blueseries.net/

Voir Films : un site films et de séries en streaming

Ne vous laissez pas abuser par son nom. Ce site vous permet bien sûr, comme son titre l’indique, de voir des films en streaming facilement. Mais il propose aussi un très large catalogue de séries. Les contenus sont rapidement mis en ligne et proposés avec une très bonne qualité. Les enfants pourront aussi y trouver des dessins animés. A noter qu’il s’agit bien sûr d’un site sans inscription.

L’adresse actuelle de ce site : https://www.voirfilms.al/

SokroStream : une dimension participative

Comme sur de nombreux autres sites, on trouve ici à la fois des séries et des films sur cette plateforme de streaming. La qualité est très bonne et les mises à jour sont régulières et rapides. La dimension participative est aussi essentielle puisque les internautes peuvent proposer directement des contenus qu’ils veulent voir sur le site. Un très bon site pour regarder gratuitement des séries en streaming en qualité HD.

L’adresse actuelle de ce site : https://sokrostream.tube/streaming-complet-4k/

Zone Streaming : des documentaires et séries en streaming

Vous connaissez sûrement Zone Téléchargement, le site très connu pour le direct download sur Internet. Malgré la similitude au niveau du nom, Zone Streaming n’appartient pas au même registre. Il s’agit d’une identité visuelle très différente. On ne trouve ici quasiment que des séries et documentaire français en très bonne qualité.

L’adresse actuelle de ce site : http://www.zone-streaming.fr/

Papy Streaming : une inscription est nécessaire

Un site de streaming HD qui propose une très grande richesse de contenus. Vous pouvez y regarder des séries et des films en streaming gratuit. En revanche, il faudra toutefois accepter de vous inscrire pour profiter des meilleurs contenus qui sont disponibles aujourd’hui sur Internet.

L’adresse actuelle de ce site : https://vwv.papystreaming.stream/

Liberty Land : du téléchargement ou du streaming

Vous cherchez un site sur lequel il est à la fois possible de regarder du contenu en streaming que de télécharger les dernières séries et films gratuitement ? Alors Liberty Land devrait sans aucun doute attirer votre attention. On y trouve certains des meilleurs contenus récents, accessibles en seulement quelques clics. Une adresse incontournable pour préparer vos soirées cinés ou séries en famille.

L’adresse actuelle de ce site : https://www.libertyland.al/