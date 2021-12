Le football est le sport le plus populaire au monde. A travers le monde, des millions de personnes y jouent et surtout veulent regarder des rencontres. C’est votre cas ? On vous donne les meilleures adresses pour voir du football en streaming, en France, sur Internet en 2021. Suivez le guide.

Le football draine des véritables fortunes. Les plus grandes stars peuvent gagner plusieurs dizaines de millions d’euros par an. Les droits de diffusion à la télévision représentent une portion conséquente de ce juteux business. L’offre légale pour voir du football à la télévision est donc souvent payante ! Cependant, des alternatives légales et d’autres pas existent, pour ceux qui n’ont pas les moyens ou ne veulent pas payer.

Comment regarder du football gratuitement en streaming ?

Pour commencer, c’est très simple. Si vous voulez voir du football en streaming gratuitement aujourd’hui, il vous faut un ordinateur, un smartphone, une tablette ou encore une télévision connectée. Il est aussi nécessaire d’avoir accès à une connexion Internet de bonne qualité pour pouvoir voir les images et profiter de la rencontre sans problème technique. Ensuite, selon l’option que vous choisissez dans notre sélection ci-dessous, vous pouvez vous connecter à un site web, ou encore installer une application. C’est souvent très simple et intuitif, comme vous allez le découvrir ci-dessous.

C’est légal de regarder du football en streaming sur Internet ?

Bien sûr, tout dépend du site que vous utilisez pour regarder du football en streaming sur Internet. Si vous accédez à un site ayant une offre payante et que vous souscrivez à un abonnement, alors la question ne se pose pas. Mais de nombreux sites illégaux proposent aussi du streaming gratuit de rencontres de football chaque jour. Si c’est un de ces sites que vous consultez, alors il vous faut savoir qu’ils ne respectent pas la législation et que vous êtes donc dans l’illégalité. Enfin, certaines rencontres sont aussi légalement diffusées sur des plateformes gratuites. Mais celles-ci sont clairement identifiées, comme nous vous l’expliquons ci-dessous.

Par ailleurs, la situation est sans doute moins claire pour ceux qui veulent voir des rencontres n’ayant pas de diffuseur officiel en France. Ainsi, si vous cherchez à voir un match de football du championnat brésilien ou encore australien, le recours à un site alternatif pour voir du football peut sans doute se justifier plus facilement d’un point de vue légal. Attention toutefois, cela reste une pratique très limite.

Est-ce que c’est dangereux de regarder du football en streaming ?

Tout est une question de prudence. Si vous utilisez un site légal, comme Canal + ou Amazon Prime Video, vous ne prenez pas de risques. Mais sur les autres sites, vous devez faire preuve de vigilance pour regarder du football en streaming. Certains sites peuvent ainsi essayer de collecter vos données personnelles ou encore vos informations de carte bancaire. Le plus sûr est de consulter de façon systématique la liste de sites présents dans cet article. Nous y sélectionnons des adresses sûres et de qualité. Vous pourrez y voir du football en streaming HD, les meilleures rencontres en direct. Ligue 1, Liga, Champions League, Premiere League… Le meilleur du football en streaming y est disponible.

Par ailleurs, n’hésitez pas à avoir recours systématiquement à un VPN ou à un proxy afin de protéger de façon permanente votre identité numérique lorsque vous y naviguez. Enfin, soyez très prudents avec les publicités. Certaines peuvent être très intrusives et poser des problèmes de navigation ou de sécurité.

L’offre légale de streaming payant pour le football : Amazon Prime Video, RMC Sport, Canal+…

La solution la plus simple pour voir du football en streaming aujourd’hui en France est bien sûr de vous orienter vers les plateformes des ayants droits. Ainsi, sur Canal+, sur RMC Sport ou encore Amazon Prime Video, vous pourrez regarder chaque semaine de très nombreuses rencontres de football. On y découvre les plus grandes compétitions européennes, souvent dans une excellente qualité et avec de bons commentateurs. En revanche, il existe aussi un problème majeur pour de nombreux internautes : le prix !

En effet, il faut souvent dépenser une dizaine d’euros par mois… et par plateforme. Autant dire que l’addition peut vite se révéler plutôt salée si vous souhaitez voir toutes les rencontres. Ces plateformes disposent souvent d’application pour votre smartphone ou votre télévision connectée. A noter que vous pouvez aussi souvent partager un abonnement avec une ou plusieurs personnes. Cela permet de faire baisser la facture.

TF1, M6, France Télévisions… du streaming légal et gratuit pour certaines occasions

Au-delà des sites payants de l’offre légale, on peut aussi voir en streaming certaines rencontres de façon tout à fait légale et sans payer. Ainsi, durant la Coupe du Monde, ou encore pour la finale de la Ligue des champions, certains matchs de football peuvent être diffusés gratuitement par M6, TF1 ou France Télévisions. Vous pourrez alors le retrouver en streaming sur les sites de ces chaînes. A noter que Canal+ diffuse aussi certaines rencontres en parallèle avec W9. Enfin, à l’occasion des Jeux Olympiques ou des rencontres de l’équipe de France, il est souvent facile de voir l’ensemble des matchs de football en streaming gratuitement.

Foot Live : une référence du football en direct

Le nom de ce site est très clair. Il propose de voir du football en live. Bonne nouvelle, il propose toutefois aussi de voir de la NBA, de la Formule 1 ou du rugby si vous souhaitez varier les plaisirs. Son accès est entièrement gratuit et la qualité est plutôt bonne mais en revanche, on trouve de nombreuses publicités. Vous ne pourrez même pas accéder au programme si vous ne désactivez pas votre bloqueur de publicités.

L’adresse actuelle de ce site est : https://www.footlive.me/

Live TV : du streaming de football de grande qualité

Malgré l’esthétique un peu ancienne de ce site, on a parfois l’impression d’être sur une plateforme payante tant la qualité est au rendez-vous pour voir du football en streaming. On y trouve des diffusions de rencontres en temps réel, mais aussi un suivi du score live sur de nombreux matchs de football. Un canal des supporters permet aussi de développer la dimension sociale du site. Vous pouvez aussi faire des paris et revoir certaines rencontres en replay. L’idéal pour supporter son équipe de football favorite ?

L’adresse actuelle de ce site est : http://livetv.sx/frx/

Roja Directa : référence mais pas en français

C’est peut-être la référence internationale pour les amateurs de football et de sport en général. Si vous voulez voir une rencontre en streaming, il est fort probable qu’elle soit disponible sur Roja Directa. Seul petit bémol, le site d’origine espagnole n’est pas disponible en français, mais en anglais, italien, espagnol et catalan. C’est un pionnier du streaming de football en ligne, qui propose un très large catalogue, un calendrier très pointu et des diffusions d qualité.

L’adresse actuelle de ce site est : http://www.rojadirecta.me/

Streamons Sports : la référence du football en streaming en France

Retour en France avec Streamons Sports, un site très complet pour voir les rencontres de football du monde entier. Ligue 1, Coupe du Monde, Premier League… Toutes les plus grandes (et les plus petites) rencontres de football sont disponibles sur ce site. C’est la plateforme la plus consultée de l’Hexagone pour voir du football en streaming. Facile d’usage, Streamons Sport présente aussi le grand avantage d’offrir régulièrement des commentaires en français. Un vrai coup de cœur.

L’adresse actuelle de ce site est : https://www.streamonsport.info/

Stream 2 Watch : une très bonne alternative

Vous voulez voir du football en streaming sur votre ordinateur, votre télévision connectée, votre smartphone ou votre tablette ? Alors Stream 2 Watch fait partie des adresses que vous devriez garder sous le coude. Si vous avez une bonne connexion Internet, vous pourrez très vite trouver la rencontre que vous cherchez et en profiter. Un petit service de chat permet aussi de miser sur la dimension sociale.

L’adresse actuelle de ce site est : https://watch.stream2watch.sx/

CricHD : du football en streaming en anglais

Une plateforme complètement en anglais, mais qui permet de découvrir les dernières rencontres de football dans une très bonne qualité. Entre deux rencontres (sans trop de publicité), vous pourrez aussi voir du tennis, du cricket ou encore du billard. Une bonne adresse si vous parlez la langue de Shakespeare.

L’adresse actuelle de ce site est : https://fc6.crichd.com/new-home7

Sport Lemon : bien noté par les amateurs de football

Ce site anglais bénéficie d’une très bonne réputation parmi les amateurs de football en streaming. Il permet de voir de nombreuses rencontres de multiples sports avec une très bonne qualité. Vous pouvez même choisir la langue des commentaires.

L’adresse actuelle de ce site est : https://sportlemon.net/