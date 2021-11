Livescore, le streaming de football et bien plus encore

Où voir les meilleures rencontres de sport gratuitement sur Internet ? Une question que se posent de nombreux internautes. Dans cet article, vous trouverez un guide complet et gratuit, vous permettant de savoir sur quel site de streaming sportif vous rendre en fonction de chaque sport, comment il marche et si c’est une démarche risquée (légal ou non).

On a tous envie de pouvoir voir nos équipes favorites de football, de rugby ou encore de basket jouer en direct. Mais financièrement, cela peut se révéler très coûteux, qu’il s’agisse d’aller dans un stade de football ou à Roland-Garros par exemple. A la télévision, il est aussi souvent nécessaire de souscrire à un abonnement, comme pour voir la Ligue des champions ou la Ligue 1. Cependant, de nombreux sites de streaming gratuits proposent des alternatives. Dans cet article, vous trouverez une sélection, bien entendu non exhaustive, des meilleurs sites pour voir du sport en streaming gratuitement.

France Télévisions, l’option 100% légale de streaming du service public français

Sur Internet, tous les sites proposant du streaming gratuit ne sont pas forcément illégaux. Dans ce registre, avec France.tv, que vous pouvez trouver ici : france.tv, le service public propose une interface avec de nombreux avantages, même si l’offre peut parfois se révéler quelque peu limitée. C’est très intéressant pendant les Jeux Olympiques où il est possible de suivre en streaming de nombreuses disciplines. Vous pouvez même « zapper » en changeant de canal, pour découvrir des sports parfois inattendus.

Au fil de l’année, France Télévisions permet aussi grâce à son site Internet de voir en direct des matchs de rugby comme ceux du XV de France, le tournoi de tennis de Roland-Garros ou encore les internationaux de patinage ou les championnats du monde de karaté. Une offre éclectique et complètement gratuite. Vous aurez juste besoin de vous inscrire et de visionner des publicités. Notez toutefois que l’accès ne peut pas se faire depuis l’étranger… à moins bien sûr d’utiliser un VPN et de se connecter sur un serveur en France.

M6 et TF1, le streaming sportif légal des chaînes privées

Sur 6Play (accessible ici : 6play.fr , le service de streaming de M6 et MyTF1 (accessible ici : tf1.fr) , l’offre de la chaîne de Martin Bouygues, on trouve aussi de l’offre sportive en streaming gratuitement. Comme pour France Télévisions, il suffit de s’inscrire et d’accepter de regarder de la publicité, parfois de façon quelque peu excessive. Ainsi, dans certaines occasions, il faudra regarder plus d’une minute de vidéo publicitaire pour pouvoir accéder au contenu de football, de handball ou encore de Formule 1 qui vous intéresse de façon gratuite. Les événements sportifs que vous pouvez visionner sont ceux pour lesquels les chaînes possèdent les droits. Ainsi vous pourrez par exemple voir le Super Bowl américain ou encore les rencontres de l’équipe de France. Bonne nouvelle, c’est entièrement légal pour voir ces événements sportifs en streaming et gratuitement.

A noter que si RMC Sport et Canal+ Sport sont aussi des chaînes privées qui possèdent des sites de streaming, vous ne pouvez en revanche pas voir leurs contenus gratuitement. En effet, comme il s’agit de chaînes sur abonnement, le visionnage des rencontres sportives, et de l’ensemble des contenus qu’ils proposent, est réservé à leurs abonnés, que cela soit à la télévision ou sur Internet . Il en va de même pour Amazon Prime Video, qui diffuse désormais plusieurs rencontres de Ligue 1 ou de Ligue 2 de football à l’occasion de chaque journée.

Livescore, le streaming de football et bien plus encore

Il faut le reconnaître, le sport que de nombreux internautes veulent voir gratuitement et sur Internet en direct est souvent le football. Le ballon rond est la discipline sportive la plus populaire au monde. Dans ce domaine, le site britannique LiveScore, que vous pouvez découvrir à l’adresse livescore.com propose de voir les rencontres des plus grands championnats du monde en direct, gratuitement et sans inscription. Vous pouvez ainsi voir les rencontres de Premier League, de Liga ou encore de Ligue 1. Des rencontres que vous devriez notamment payer Canal+ Sport ou encore RMC Sport pour pouvoir visionner. A noter que ce site est aussi une plateforme de streaming qui permet de voir du hockey, du basket-ball, du tennis et du cricket. C’est donc aussi l’occasion de découvrir de multiples sports ! Il ne s’agit cependant pas d’une offre légale.

VIP Row Sports, pour une plateforme streaming sport ultra-complète

De nombreux sites de streaming de sport se focalisent sur quelques disciplines. Il peut alors être difficile de trouver ce que l’on veut quand on cherche un sport très précis et parfois seulement regardé par un petit public d’adeptes dans votre pays. Le site VIP Row Sports, que vous pouvez découvrir à l’adresse viprow.me propose un très vaste catalogue, même s’il est surtout pensé pour le public américain. On y trouve ainsi du MMA, de la WWE, du football américain, du hockey sur glace, des fléchettes, du football australien, le nascar ou encore du billard. Ce site pourrait bien avoir le plus vaste catalogue des sites de streaming gratuit en ligne et en direct. Attention toutefois, il ne s’agit pas d’une offre légale et l’on trouve parfois un peu trop de publicité !

Roja Directa, le site précurseur du streaming sportif

A tout seigneur, tout honneur. Roja Directa, que vous pouvez consulter à l’adresse rojadirecta.me, est tout simplement le site de streaming sportif le plus ancien au monde. Il propose un catalogue XXL qui comporte peu ou prou tous les sports de la planète, dont bien sûr, le football, le basket-ball ou encore le rugby. Vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone ou même votre télévision connectée. Attention toutefois, l’interface n’a pas vraiment évolué ces dernières années et elle n’est pas forcément très facile à utiliser. Il ne s’agit pas de simplement cliquer sur un événement, une vraie recherche est disponible. Cependant, la profondeur de l’indexation des contenus sportifs que pouvez visionner gratuitement et en direct compense ces difficultés initiales. Il ne s’agit bien évidemment pas d’une offre légale.

StreamonSport, un site français désormais bien connu

Si vous cherchez sur Google un site de streaming en français pour regarder des rencontres sportives gratuitement en direct, il est fort probable que StreamonSport soit apparu dans vos recherches. Il propose du contenu très varié dans le monde du sport, avec du football (français et étranger) mais aussi du rugby, du basket, de la Formule 1 ou encore du handball. C’est l’idéal si vous voulez trouver rapidement une rencontre sportive qui se déroule en direct. Attention toutefois, la publicité est omniprésente. StreamonSport demande aussi aux internautes de ne pas utiliser de bloqueur de publicité puisqu’il s’agit de la seule source de revenu du site. A noter que certaines publicités peuvent sembler impossibles à faire disparaître. Un petit tutoriel vidéo, accessible sur la page d’accueil, permet de savoir comment s’en défaire facilement.

A noter que StreamonSport met aussi l’accent sur la dimension communautaire puisqu’il existe même un système de chat sur lequel les internautes peuvent discuter pendant une rencontre sportive. La plateforme de streaming sportif français n’est bien sûr pas légale. Vous la trouverez ici : streamonsport.

ATDHE, un site de streaming sportif au design old school

C’est là encore un site de streaming sportif qui propose de voir gratuitement et en direct de très nombreuses rencontres. Ainsi, depuis la page d’accueil d’ATDHE, il est possible de choisir entre football, tennis, mais aussi hockey, volley-ball ou… poker. Très basique, le site accessible à l’adresse atdhes consiste principalement en une liste de rencontres et événements sportifs, inscrits par ordre de diffusion. En cliquant, vous pouvez lancer la rencontre de votre choix. Attention toutefois, les publicités sont nombreuses et vous devrez déconnecter votre bloqueur de publicités pour accéder à une rencontre. La plateforme n’est évidemment pas légale.

Sport Rar, un site référence pour le streaming sportif gratuit ?

C’est peut-être pour de nombreux observateurs le site référence pour le streaming gratuit disponible sur Internet. Sport Rar, que vous pouvez consulter en cliquant sur sportrar.tv propose de très nombreuses rencontres avec de multiples disciplines : football, basket-ball, baseball, handball… La page d’accueil permet aussi de voir les scores en direct de façon très facile. On apprécie le fait que cela soit gratuit, sans inscription et avec une quantité plutôt limitée de publicité. A noter qu’il est aussi possible de visionner certaines rencontres en replay. Une fonctionnalité appréciée de ceux qui veulent absolument voir gratuitement les dernières rencontres de leur équipe ou de leur sportif préféré.

Footybite, Nbabite et MMAstreams, pour une offre qualitative

Ce sont là trois sites différents, ultra-spécialisés et avec une équipe de passionnés aux manettes. Des utilisateurs de reddit qui gèrent des subs dédiés à ces thématiques, proposent tout un écosystème de sites. Le premier est dédié au football, le second au basket-ball et le dernier aux sports de combats. On trouve à chaque fois un site très facile à prendre en main, une qualité de débit et donc d’image qui s’adapte à votre connexion Internet afin d’éviter des problèmes de lags… Petit détail amusant, vous pouvez même choisir de cacher le sport de la rencontre que vous observez. Régulièrement, les rencontres sont proposées dans plusieurs langues, dont le Français. Attention toutefois, les liens pour voir une rencontre en streaming apparaissent souvent 30 minutes seulement avant le début de l’événement sportif. A noter que, et c’est un autre aspect positif, les publicités ont particulièrement limitées. Une vraie différence si on compare à de très nombreux autres sites de streaming.

Pour le football, cliquez sur ce lien : live.footybite.cc

Pour la NBA, cliquez sur ce lien : scor.nbabite.com

Pour voir de l’UFC ou MMA, cliquez sur ce lien : original.mmastreams.cc

NFL Streams, pour les amateurs de sport américains

Vous êtes plutôt un adepte des sports américains et notamment du football américain ? En voir facilement à la télévision en France peut parfois ressembler à un défi impossible. Heureusement, il existe tout de même des solutions. C’est notamment le cas du site NFL Streams, accessible à l’adresse nflstream.io. Disponible dans plusieurs langues (anglais, italien, arabe, espagnol et français) il permet de voir facilement des rencontres de la célèbre compétition américaine sur votre ordinateur et aussi votre smartphone. L’extension disponible sur Chrome vous permet aussi de régler les quelques difficultés d’usage que vous rencontrerez parfois. Enfin, on apprécie que la quantité de publicités soit plutôt limitée et il n’y a pas trop de pop-ups intrusives. Incontournable pour les amateurs de NFL et qui veulent regarder des rencontres toute la saison et pas seulement lors du Super Bowl.

Stream2Watch, une plateforme pour tous les publics

C’est une plateforme qui est désormais connue dans le monde entier. Stream2Watch, que vous pouvez consulter en cliquant sur apps.stream2watch.sx, propose un catalogue particulièrement vaste. En effet, vous pouvez voir en direct du football, du cyclisme, du tennis, du hockey, de la lutte, du basket-ball… La liste proposée par ce site de streaming sportif semble tout simplement sans fin. Les Américains (ou les Français grâce à un bon VPN) peuvent même s’en servir pour voir des chaînes comme ESPN, Sky Sports ou encore NBC Sports. C’est un site très facile à utiliser et surtout accessible en quelques clics. On ne perd pas de temps à chercher grâce à un menu de navigation particulièrement intuitif. Dès la page d’accueil on peut ainsi voir les rencontres du moment, mais aussi faire une recherche pour celles à venir. En revanche, la quantité parfois exagérée de publicités et de bannières peut aussi représenter un frein conséquent. N’hésitez pas à installer un bloqueur de publicités pour pouvoir en profiter le plus sereinement possible.

VIP League, un site international

Parfois, certains sites régulièrement utilisés pour voir du sport gratuitement en streaming sur Internet peuvent être inaccessibles. Dans ce cas, il se révèle très utile d’avoir des alternatives viables. Pour cela, le site VIP League, accessible à fr.vipleague.tv, constitue une solution très intéressante. Disponible dans sept langues différentes, il propose de façon très accessible et rapide de voir en ligne et en direct de la boxe, de la formule 1, du basket-ball, du tennis ou encore du golf. La liste est très longue et devrait ravir de nombreux amateurs de sport. Si l’interface peut sembler plutôt spartiate, elle se révèle au final efficace et stable. Ce site de streaming de sport est entièrement gratuit et ne compte pas trop de publicités. De quoi plaire à de nombreux internautes.

Quel est le meilleur site gratuit pour regarder du sport en streaming ? Il n’y a pas une bonne réponse à cette question. Tout dépend principalement du sport que vous voulez voir. Mais, comme vous pouvez le lire dans notre sélection, certains présentent de très gros avantages pour les internautes qui souhaitent visionner du sport gratuitement en direct sur Internet. Il peut s’agir de la qualité, des disciplines proposées ou encore de la quantité de publicités qui s’affichent. L’idéal est donc sans doute de tester plusieurs plateformes et de voir celle qui correspond le plus à vos besoins. Dois-je avoir un VPN pour regarder une rencontre en streaming gratuitement ? En théorie, vous n’aurez donc pas besoin de contourner un géoblocage. Mais, ce n’est pas le cas de tous. Pour voir du sport américain par exemple ou encore la Copa Libertadores, avoir recours à un VPN peut se révéler utile (voir la Un VPN vous permettra alors de contourner ce blocage mis en place par l’opérateur suite à une injonction de la justice. Enfin, un VPN ou un proxy permet aussi de protéger votre identité sur Internet. Et c’est toujours une solution à privilégier si vous consultez gratuitement du sport ou un contenu protégé par le droit d’auteur. La majorité des sites de streaming de sport de notre liste sont situés en France.. Mais, ce n’est pas le cas de tous. Pour voir du sport américain par exemple ou encore la Copa Libertadores, avoir recours à un VPN peut se révéler utile (voir la liste des meilleurs vpn du marché). Parfois, certains sites peuvent aussi être bloqués en France en raison des réclamations des ayants droits.. Enfin, un VPN ou un proxy permet aussi de protéger votre identité sur Internet. Et c’est toujours une solution à privilégier si vous consultez gratuitement du sport ou un contenu protégé par le droit d’auteur. Est-ce légal de regarder du sport en direct en streaming sur Internet ? Comme vous avez pu le voir dans notre sélection, certains sites sont bien légaux. Mais ils ne représentent pas la majorité de l’offre pour voir du sport gratuitement sur Internet. En effet, la majorité des disciplines sportives font l’objet de marchés se chiffrant en dizaines ou même centaines de millions d’euros. Or, la majorité des sites de streaming ne paient pas et se contentent de reprendre du flux gratuitement. En raison de la législation sur le droit d’auteur, ils sont donc dans l’illégalité. Quels sont les risques en regardant du sport en streaming sur Internet ? Tout dépend bien sûr du site que vous utilisez mais il ne faut pas nier que la consultation de nombreux sites permettant de voir du sport en direct présente des risques. Vous êtes souvent dans l’illégalité mais aussi sur des sites qui peuvent parfois être douteux d’un point de vue de la sécurité. Il faut donc toujours mieux aller sur des sites que vous connaissez bien et vérifier avec attention l’URL que vous êtes en train de consulter. N’hésitez pas non plus à avoir un recours à un proxy ou un VPN pour cacher votre identité sur Internet. Par ailleurs, ne fournissez jamais de données privées et encore vos informations bancaires.

Revenez régulièrement lire cet article pour découvrir les adresses web des meilleurs sites de streaming dans le domaine du sport. Vous trouverez dans cet article des informations pour voir en direct les rencontres de vos équipes favorites gratuitement en quelques clics. Il ne vous reste plus qu’à choisir la plateforme qui correspond le plus à vos besoins !