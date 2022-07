Le jeu Spider Solitaire est une variante du Solitaire qui compte de nombreux adeptes. Vous cherchez à jouer à ce jeu gratuitement sur Internet ? On vous donne les meilleurs sites qui existent pour combler votre ennui !

Qu’est ce que le Spider Solitaire ?

Les amateurs du Solitaire peuvent regretter sa dimension répétitive et parfois sa facilité. C’est pour cette raison que des variantes comme le Spider Solitaire sont apparus. Ce jeu, apparu en 1998 avec le Pack Microsoft Plus pour Windows 98, se joue avec deux jeux de 52 cartes qui se trouvent sur dix colonnes différentes. L’objectif est de réorganiser chaque colonne du roi jusqu’à l’AS. Voici les meilleurs sites pour y jouer gratuitement sur Internet que ce soit en ligne ou hors-ligne sur votre navigateur.

Spider Solitaire : le site le plus populaire

En faisant une recherche pour le Spider Solitaire sur Google, ce site est sans doute le premier que vous trouverez. Il s’agit d’un site très simple visuellement, qui regroupe de nombreuses versions du Spider Solitaire. On y trouve différentes options pour jouer au Spider Solitaire, avec différentes déclinaisons et surtout des approches graphiques différentes. On apprécie particulièrement sa simplicité d’usage et l’absence presque complète de publicité. En revanche, n’espérez pas pouvoir vous comparer aux autres joueurs.

Accéder au site web : https://www.spidersolitaire.fr/

Jeu Sol : un site de Spider Solitaire avec des défis quotidiens

Là aussi, c’est une version très simple du Spider Solitaire destinée aux internautes qui veulent jouer rapidement au Spider Solitaire ou bien à une autre variante de la patience. On y trouve le Solitaire classique mais aussi le Spider Solitaire ou encore Free Cell. Vous pouvez aussi y jouer en « 1 Suite », « 2 suite » ou encore « 4 suites », selon le niveau de difficulté que vous souhaitez avoir pour votre partie gratuite en ligne de Spider Solitaire. Un système de défis quotidiens vous permet d’avoir le classement de vos adversaires, dépendant aussi du nombre de coups.

Accéder au site web : https://www.jeusol.fr/spider-2suites

Solitaire Jeu : un site pour les nostalgiques de la version de Windows

Solitaire Jeu est une version du Spider Solitaire qui permet de jouer très rapidement au Spider Solitaire, avec une interface visuelle particulièrement basique. Vous aurez parfois l’impression d’être en train de faire une partie sur l’interface basique et originelle de Windows. Une alternative intéressante pour ceux qui sont nostalgiques. On apprécie aussi le fait qu’il n’y ait pas de publicité pour venir perturber notre partie.

Accéder au site web : https://solitaire-jeu.eu/spider/

Solitaire Spider : le site pour varier les plaisirs

Le site Solitaire Spider regroupe de très nombreuses alternatives du Solitaire et même des variantes du Spider Solitaire. Vous pouvez ainsi jouer gratuitement en ligne au Spider Solitaire classique ou encore au Golden Spider Solitaire ou au Spider Solitaire Arkadium. Vous avez accès à de très nombreuses solutions afin de varier les plaisirs. On apprécie aussi la possibilité de pouvoir changer rapidement de design.

Accéder au site web : https://solitaire-spider.eu/

Jeu Spider : le site aux multitudes de versions

Le site Jeu Spider vous propose une multitude de versions du Spider Solitaire et vous pouvez y jouer en quelques clics sans avoir besoin de vous inscrire ou de laisser une adresse mail. La publicité n’est pas non plus trop présente, c’est donc une solution intéressante pour ceux qui veulent jouer rapidement et n’ont pas forcément une connexion Internet de très bonne qualité.

Accéder au site web : https://www.jeuspider.fr/

Bonus : Jouer au Spider Solitaire sur votre ordinateur

Enfin, une dernière alternative est bien sûr de jouer au Spider Solitaire directement sur votre ordinateur. Sur Windows, il suffit de lancer la Microsoft Solitaire Collection. Celle-ci compte de très nombreux jeux, comme le Mahjong, le Sudoku ou encore Minesweeper. Lancez en haut à gauche le jeu Spider et choisissez votre niveau de difficulté. C’est rapide et intuitif et une solution parfaite si vous n’avez pas de connexion Internet.