Vous souhaitez faire un Solitaire gratuitement en ligne ? Ce jeu gratuit de patience et réflexion constitue une bonne solution pour s’occuper l’esprit et développer l’agilité mentale. Voici les meilleurs sites gratuits pour y jouer.

Qu’est ce que le Solitaire ?

Tout le monde ou presque a sans doute déjà joué au Solitaire. Ce jeu, aussi nommé « patience » ou « La ruée vers l’Or », est grandement populaire à travers le monde. Il appartient désormais au domaine public et on trouve donc aussi de très nombreuses alternatives et variantes. La version de base de joue avec 52 cartes, divisées en sept colonnes de tailles croissantes. Votre objectif est de recomposer les piles de cartes, de l’AS au roi, au-dessus de votre tapis de jeu.

Vous trouverez ci-dessous notre liste de recommandations pour jouer au solitaire en ligne. Les variations sont très limitées mais les petits détails peuvent faire la différence.

World of Solitaire : le site le plus populaire

On commence par un site qui se révèle très populaire au niveau de l’usage pour les joueurs qui veulent faire une partie de Solitaire gratuitement et rapidement sur Internet. Ce site a été lancé en 2007, c’est donc une alternative séduisante et qui a déjà fait ses preuves. Le site est disponible sur la majorité des navigateurs. En cliquant sur le lien, vous pourrez commencer à jouer tout de suite une partie de Klondike. En un clic, vous pouvez toutefois lancer une variante rapidement.

Accessible à l’adresse : https://worldofsolitaire.com/fr/

Online Solitaire : le site aux multiples variantes disponibles

Online Solitaire est un jeu qui propose une alternative particulièrement intéressante pour ceux qui veulent jouer gratuitement en ligne au Solitaire. On y trouve la possibilité de jouer façon illimitée, des astuces ou encore la possibilité d’annuler vos mouvements. Parmi les variantes, on trouve celle vous offrant l’option de retourner 1 ou 3 cartes à la fois mais aussi bien d’autres encore. Bonne nouvelle, ce site permet aussi de télécharger le jeu, qui sera bientôt disponible sur Linux, Android et iOS après les versions sur Mac et Windows.

Accessible à l’adresse : https://online-solitaire.com/

Card Games : bien plus que le Solitaire

Ce jeu propose une expérience de Solitaire très particulière puisque c’est assez basique visuellement. On trouve une multitude de jeux sur ce site, comme les Dames, les Echecs, le Mahjong ou encore le Revers et le Sudoku. Mauvaise nouvelle si vous avez un bloqueur de publicités, il faudra le couper avant de vous connecter. Sinon, le site ne vous permettra pas de jouer. C’est le seul mode de financement pour l’hébergement de Card Games.

Accessible à l’adresse : https://cardgames.io/solitaire/

Jeu du Solitaire : un site pour les mauvaises connexions Internet

Si vous avez cherché un site pour jouer au solitaire sur Internet, il est probable que vous ayez trouvé (après notre article), le site nommé « Jeu du solitaire ». Au-delà de son très bon référencement, ce site propose une alternative intéressante, même si on regrette la présence un peu trop importante de publicités. En revanche, le site est plutôt simple d’un point de vue du design et cela permet donc un chargement rapide même si vous avez une mauvaise connexion.

Accessible à l’adresse : https://www.jeu-du-solitaire.com/

Solitaire-Jeu : un site très similaire à la version Windows

Vous aurez peut-être l’impression d’avoir ouvert l’ancien solitaire qui était présent sur vos premières parties de Solitaire sur Windows. Le jeu se révèle vraiment très proche de l’édition originale par Microsoft. Point positif, ce site ne comporte absolument aucune publicité. En revanche, très peu de variantes du Solitaire sont accessibles.

Accessible à l’adresse : https://solitaire-jeu.eu/

Arkadium : site aux nombreuses variantes de Solitaire

Arkadium est un site qui vous permet de jouer facilement au Solitaire gratuitement sur Internet. On y trouve aussi de nombreuses variantes, dans une interface plutôt basique mais satisfaisante. N’hésitez pas à couper la petite musique de fond qui peut se révéler gênante.

Accessible à l’adresse : https://www.arkadium.com/free-online-games/solitaire/

Net Solitaire : des variantes à découvrir

Vous n’aimez pas le Solitaire classique ? Bonne nouvelle, avec Net Solitaire, vous aurez accès à de nombreuses vairantes comme Simple Simon, Golf Easy ou encore Easthaven. Si vous ne les connaissez pas, c’est l’occasion de les découvrir. Evitez d’y jouer sur mobile en dehors du Wi-Fi car il se révèle très gourmand en données.

Jouer au solitaire sur votre ordinateur

Enfin, bien sûr, une très grande majorité des ordinateurs ont aussi une version du Solitaire déjà installée. Vous pouvez donc y jouer, très rapidement, gratuitement et même sans connexion Internet. Une bonne solution pour les longues soirées d’hiver. Microsoft Windows Solitaire est une solution facile à prendre en main qui compte même plusieurs variantes à votre disposition : Pyramide, TriPeaks ou encore FreeCell et Spider Solitaire. En quelques clics vous pouvez commencer votre partie.