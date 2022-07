Vous aimez bien jouer au Mahjong ? Ce jeu compte de nombreux adeptes à travers le monde qui apprécient les règles complexes et variées de ce jeu ancien. Voici comment jouer facilement à ce jeu gratuit sur votre navigateur.

Qu’est ce que le Mahjong ?

Les origines du Mahjong sont anciennes. Le jeu a vu le jour en Chine, il y a au moins 150 ans. Il a ensuite connu un essor important à travers le monde. Mêlant chance, calcul et psychologie, le jeu consiste à retirer des tuiles. On trouve une version qui se joue de deux à quatre personnes et une autre en solitaire. C’est plus souvent celle-ci que l’on trouve sur Internet.

Dans cette version du Mahjong qui peut se jouer gratuitement sur internet, vous devez retirer des tuiles empilées dans une forme pyramidale en identifiant celles qui sont similaires. Le jeu ressemble alors beaucoup à un casse-tête géant. Voici plusieurs sites Internet sur lesquels vous pourrez jouer à cette version du Mahjong sur Internet sans passer par une console de jeux.

Mahjong gratuit : le site le plus populaire

C’est sans aucun doute le site le plus populaire en France pour jouer au Mahjong. Très bien référencé sur Google, il vous permet de lancer votre partie en quelques clics. Vous aurez accéder à différentes variantes de ce jeu d’origine chinoise. Le site qui fonctionne comme une espèce d’annuaire regroupe de nombreuses variantes et designs à la carte pour jouer facilement au Mahjong.

Petit plus : pour les personnes curieuses, on y trouve aussi de nombreuses anecdotes et informations sur l’histoire du Mahjong. Bonne nouvelle, c’est gratuit et il n’y a pas de publicité.

Accéder à ce site : https://www.mahjong.fr/

1001 Jeux : site de Mahjong gratuit et facilement accessible

Vous cherchez un jeu facilement accessible et gratuit sur Internet ? Qu’il s’agisse du Mahjong, du Solitaire ou encore du Morpion, on trouve une très grande quantité de jeux et leurs variantes sur la plateforme Mahjong du site. Vous pourrez en quelques clics lancer une partie dans votre navigateur. L’idéal pour jouer très vite à ce qui vous plaît.

Accéder à ce site : https://www.1001jeux.fr/mahjong

Arkadium Mahjong : le site avec le plus de variantes

Arkadium Games est une plateforme qui propose de très nombreux jeux de société facilement accessibles. On y trouve donc le Mahjong et ses nombreuses variantes. On regrette que les symboles se ressemblent parfois un peu trop, mais il s’agit là de l’esprit d’origine du jeu. La petite musique d’ambiance peut se révéler relaxante, mais n’hésitez pas à la couper au bout d’un certain temps !

Attention en revanche, on trouve de très nombreuses publicités sur ce site. Si vous avez un bloqueur de pubs, vous serez même obligés de le désactiver.

Accéder à ce site : https://www.arkadium.com/fr/games/free-mahjong-game/

Smart Jeux : le site de Mahjong en Flash et en quantité

Smart Jeux est un site qui regroupe de nombreux petits jeux flash qui sont accessibles en quelques clics. Avec une interface plutôt simple, il permet de jouer à de nombreuses variantes du Mahjong en quelques instants avec différents niveaux. Vous pouvez jouer au Mahjong Dark Dimensions, au Mahjong Chain ou encore au Mahjong Cartes. Des expériences très variées si vous vous lassez du jeu plus classique. A tester !

Accéder à ce site : http://www.smartjeux.com/jeux/reflexion-2/mahjong

Mahjong Time : un site pour jouer à plusieurs au jeu

Peut-être voulez-vous jouer en ligne au Mahjong mais dans sa version multijoueur. Les règles originales du jeu sont un peu moins populaires en France, il est donc plus difficile de trouver un site en français gratuit pour jouer au Mahjong multijoueur sur Internet. Sur ce site, partenaire officiel de la fédération française de mah-jong, vous pourrez jouer gratuitement avec de nombreux adversaires. On y trouve de nombreuses solutions pour jouer rapidement avec des joueurs du monde entier.

Sept règles différentes sont disponibles : Hong Kong, Chinois Officiel, Japonais, Américain, Européen, Classique, Taiwanais, WSoM et Riichi. Les membres du site bénéficient aussi d’avantages comme un classement officiel, des tournois FreeRool, des bonus ou encore des récompenses. Mais vous pouvez aussi jouer sans inscription.

Accéder à ce site : http://www.smartjeux.com/jeux/reflexion-2/mahjong