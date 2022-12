Qui ne connaît pas Snake ? Le jeu vidéo avait acquis ses lettres de noblesse sur le Nokia 3310 dans les années 2000. Depuis, le jeu a bien évolué et de nombreux sites internet proposent d’y jouer en ligne gratuitement. Nous avons repéré pour vous les sites présentant les meilleures versions du jeu. À vos claviers !

Le principe de jeu est très simple. Vous contrôlez un serpent qui grandit à chaque fois qu’il mange quelque chose. Le but du jeu est de survivre le plus longtemps possible à mesure que votre serpent grandit. Si vous sortez des limites du jeu, si vous cognez dans un autre serpent plus grand que vous, ou si vous vous cognez contre votre propre corps, vous mourez. Vous devez alors recommencer à zéro.

Snake.io : contrôle à la souris et multijoueur

Avec Snake.io, le contrôle se fait à la souris dans un décor simple mais acidulé. La particularité de cette version vient de son côté multijoueur. Vous évoluez en effet dans une immense carte et y rencontrez plein de joueurs aux tailles différentes. Comme toujours, le but est de grossir de plus en plus en dévorant les autres joueurs qui ont moins de points que vous.

Attention tout de même, le jeu nécessite une connexion internet convenable et une certaine habileté pour contrôler le serpent. Si vous préférez, il est possible de le contrôler avec le clavier en modifiant les paramètres de jeu.

Accéder au site : https://snake.io/

Google Maps Snake : le Snake revisité par Google !

Comment ne pas reconnaître le fameux bus à deux étages londonien ?

Google a décidé de livrer sa propre version du jeu Snake. Pour cela, la firme américaine a choisi plusieurs grandes villes comme Londres, Tokyo ou encore Sidney. Ici, vous n’incarnez pas un serpent mais plutôt un transport en commun et vous devez récupérer des passagers sans jamais sortir de la ville.

Entre design tout en pixel et contrôle au clavier, Google joue ici la carte du minimalisme. Tant mieux ! Cela rend le jeu accessible à tous et il est en plus facile à prendre en main. On adore !

Accéder au site : https://snake.googlemaps.com/

Slither Birds : le Snake façon Angry Birds

La carte en bas à gauche vous indique la position des autres joueurs

Vous aimez Angry Birds ? Vous allez adorer Slither Birds ! Il s’agit d’une version du Snake largement inspirée du célèbre jeu pour mobile. Ici, vous incarnez un oiseau qui doit manger des oeufs pour grandir. Le contrôle à la souris mérite un temps d’adaptation mais promet beaucoup de fun et de réactivité une fois maîtrisé.

Le décor de jeu est particulièrement soigné, on apprécie ses couleurs contrastées et le visuel de chaque « snake ». Comme il s’agit d’une version multijoueur, de nombreux autres joueurs partagent la même carte que vous. Petit détail amusant : vous pouvez observer le poids de votre animal qui évolue au fil de la partie en haut à gauche de l’écran.

Seul défaut : il faudra patienter le temps d’une pub avant de pouvoir accéder au jeu.

Accéder au site : https://www.1001jeux.fr/multijoueurs/slither-birds

Blocky Snakes : un jeu snake tout droit sorti de Minecraft !

Une ambiance assez sombre mais particulièrement fluide qui rend le jeu très agréable

Vous cherchez une version de snake en 3D avec des serpents cubiques ? Dans ce cas, vous êtes bien tombés ! Ici, le jeu est en relief et offre plusieurs points de vue différents pour faciliter l’immersion. Ici encore, le mode multijoueur permet de rendre les parties plus vivantes. On retrouve alors des mastodontes bariolés et même clignotants !

Seul point négatif à notre goût : le changement de perspective en pleine partie s’avère parfois périlleux.

Accéder au site : https://poki.com/fr/g/blocky-snakes

Sushi Party : le Snake façon japon

Vous aimez le jeu Snake ? Vous aimez les Sushis ? Alors vous adorerez Sushi Party ! Ce jeu de Snake plutôt classique d’apparence arbore un thème très japonais qui met en avant le Japon et sa cuisine si particulière. Ici, vous jouez donc un serpent qui essaie de manger tous les sushis, bols de riz et beignets de crevettes qu’il trouve sur son passage.

Contrôlable à la souris ou au clavier, le jeu est facile à prendre en main et s’avère particulièrement ludique grâce au côté multijoueur. Mieux encore, vous pouvez jouer à deux sur le même ordinateur ! Pour cela, le premier joueur contrôle son serpent à l’aide des touches « zqsd » et le deuxième utilise les touches directionnelles.

Accéder au site : https://www.1001jeux.fr/multijoueurs/sushi-party