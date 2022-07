Comme de nombreuses personnes, vous aimez peut-être le Démineur, ce petit jeu gratuit où on doit découvrir les bombes. Quels sites proposent les meilleurs démineurs ? Comment jouer facilement et gratuitement sur internet ?

Qu’est-ce que le démineur ?

Le démineur aussi connu sous le nom de Minesweeper est un jeu très connu des propriétaires d’un ordinateur fonctionnant sous Windows ou Linux, même si Microsoft ne le propose plus depuis Windows 8. Désormais il faut souvent vous tourner vers une application pour y jouer. Imaginé durant les années 60-70, c’est l’un des tout premiers jeux sur ordinateur.

Son principe est simple. Vous disposez d’une grande grille pouvant prendre de nombreuses formes. Vous devez réussir à identifier les cases où se trouvent des bombes et celles où il n’y en a pas. Quand il n’y en a pas, un chiffre s’apparaît, vous indiquant le nombre de bombes dans une case avoisinante. En cas d’erreur, vous « explosez » et c’est perdu ! Le jeu mise sur la stratégie et la réflexion mais aussi sur de la chance. Voici les principaux sites sur lesquels on peut jouer au démineur.

Démineur Hugames : le site simple et efficace

Ce jeu au design très simple est idéal si vous voulez simplement jouer rapidement à Démineur sans changer de paramètres. On trouve trois modes : débutant, intermédiaire et expert. C’est l’occasion de vous rappeler des règles facilement et peut-être de faire une partie très rapide. Il fonctionne sur tous les navigateurs et sans aucune publicité.

Accéder au site : http://demineur.hugames.fr/#level-3

Démineur.eu : le site aux niveaux démesurés !

Ce site vous permet de jouer au démineur de façon très facile mais aussi démesurée. En effet, au-delà des trois niveaux habituellement proposés, on trouve aussi une version surhomme et… Alien. Dans celle-ci, vous aurez la bagatelle de 2.000 bombes et 8.000 cases au total. De quoi vous proposer une partie de très longue durée qui demandera de votre part une bonne dose de patience.

Ce site ne comprend pas du tout de publicité mais n’est pas forcément très ergonomique en raison de la taille parfois démesurée du jeu. Ce site vus permet aussi de jouer au Solitaire, au Spider Solitaire, à Freecell ou encore au Mahjong. Parfait si vous voulez varier facilement les plaisirs en changeant de jeu.

Accéder au site : https://xn--dmineur-bya.eu/

Démineur ligne : le site pour les débutants

Cette version du démineur est très simple et ce site correspond vraiment aux débutants qui veulent se familiariser avec les règles du Minesweeper. Vous pouvez choisir entre les trois modes différents : Débutant : 56 champs, 10 mines, Intermédiaire : 256 champs, 40 mines et expert : 496 champs, 99 mines. Il est aussi possible de personnaliser la taille du jeu que vous souhaitez. Ce site propose de jouer gratuitement au démineur mais on trouve toutefois des publicités. Vous pourrez enregistrer votre score et apparaître dans le classement mondial pour vous comparer aux autres joueurs.

Accéder au site : https://www.demineur-ligne.com/

Minesweeper online : un site en français

Ce jeu reprend le nom original du démineur, c’est-à-dire le minesweeper. Mais tout le site est bien en français (vous pouvez changer de langue si vous le souhaitez). Conçu par une communauté de passionnés du Minesweeper, il permet de jouer en mode débutant (9×9), Intermédiaire (16×16) et Expert (30×16). Le jeu propose différents modes de jeux selon ce qui vous intéresse : finir le plus vite possible, terminer les parties les plus complexes, enchaîner les victoires sans se tromper…

Minesweeper offre une très grande diversité de jeux et surtout la possibilité de vous mesurer à de nombreux joueurs de démineurs de très bon niveau. Le site propose aussi un système de quêtes, une arène, des ressources à collectionner et un véritable système d’échange avec un marché ou encore des événements spéciaux.

Accéder au site : https://minesweeper.online/fr/

Démineur.org : un site au design épuré

Enfin, on terme par ce site à l’esthétique très simple. Démineur.org ne compte pas de fioritures ni de possibilité. On apprécie le design qui reprend le système de grille du système de démineur. Dans cette version du jeu très classique, on trouve bien sûr les trois règles simples : facile, intermédiaire et expert. Sous le jeu, on vous répète les règles du Démineur, la possibilité de poser un drapeau sur une case où vous pensez qu’il y a sans doute une bombe. Parfait pour vous divertir quelques instants.

Accéder au site : https://demineur.org/

Record de la rédaction à battre : 9 seconde pour trouver les 10 bombes. Dites nous en commentaires si vous y êtes parvenu !