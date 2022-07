Vous avez envie de jouer à la bataille navale facilement et gratuitement sur Internet ? Se confronter aux meilleurs joueurs du monde peut se révéler très séduisant. On vous explique tout sur ce jeu gratuit !

Qu’est ce que la bataille navale ?

La bataille navale, le jeu aussi connu comme « touché-coulé », est un jeu de société très populaire qui serait apparu durant la Première Guerre mondiale. La première version officielle a été commercialisée en 1931, sous le nom de Salvo. Puis la Milton Bradley Company s’est emparé de ce jeu de plateau pour le développer à plus grande échelle.

Le jeu oppose deux joueurs avec des grilles de 10 x 10 sur lesquelles il faut placer ses propres bateaux et essayer de couler ceux des adversaires. Petit à petit, les plateformes pour jouer à la bataille navale se sont diversifiées, passant de la simple feuille de papier au jeu sur ordinateur. Voici les meilleurs sites pour y jouer sur votre navigateur sans console de jeu.

BattleShip Game : le jeu de bataille navale le plus populaire

C’est sans doute la version la plus populaire sur Internet pour jouer à la bataille navale gratuitement sur Internet. Le site Battleship Game vous propose un damier très classique avec 10 lignes de 1 à 10 et 10 colonnes de A à J. La communauté est assez active et il est facile de trouver des joueurs en ligne à tout moment. La flotte peut être russe (plus diverse avec 10 bateaux) ou classique (5 bateaux). Enfin, vous pouvez aussi choisir de jouer en mode aléatoire avec n’importe quel adversaire ou avec un ami en lui envoyant le lien de votre partie sur Internet.

Plein de petites options sont à votre disposition pour personnaliser le jeu dont une extension Google Chrome. On apprécie particulièrement que le design soit simple et donc facile à charger même avec une mauvaise connexion. Il n’y a pas non plus de publicités ! Vous l’aurez compris, c’est un site idéal pour jouer à la bataille navale gratuitement et rapidement sur Internet.

Accéder à ce site : http://fr.battleship-game.org/

Paper Games : des tournois de bataille navale

Paper Games est une plateforme très connue des amateurs de jeux de société avec un catalogue très important et de nombreuses options. Vous pouvez décider d’y jouer en ligne avec n’importe quelle personne ou faire une bataille navale avec un ami. Si vous avez l’esprit de compétition, il est aussi possible de créer un tournoi. On trouve de nombreux autres jeux sur ce site qui permet de faire une partie de n’importe quel jeu très rapidement.

Accéder à ce site : https://papergames.io/fr/bataille-navale

Jouer Jouer : la bataille navale au design des années 2000

Sur ce site au design sans doute un peu trop flashy, vous pouvez lancer une partie de bataille navale gratuitement sur Internet en un clic. Il est possible de jouer contre l’ordinateur ou contre un adversaire que vous connaissez déjà. Pour cela, choisissez un pseudo et communiquez-le à votre ami. Vous pouvez aussi créer une salle pour jouer et il n’aura plus qu’à la rejoindre. Ce jeu est très facile à prendre en main mais on regrette qu’il n’y ait aucune variante de la bataille navale.

Accéder à ce site : https://jouerjouer.com/bataille-navale-multijoueur-jeu/

Jeux Gratuits : pour jouer à la bataille navale à deux

Enfin, on termine notre sélection avec Jeux Gratuits qui permet parmi sa longue liste de jeux de faire une partie de bataille navale très facilement. Il s’agit d’un jeu en HTML5 qui a l’avantage de vous permettre de jouer à deux personnes sur le même ordinateur. Mais attention, on ne triche pas !

Accéder à ce site : https://www.jeux-gratuits.com/jeu-bataille-navale-multijoueur.html

Bataille Navale – Touché-coulé : la meilleure application sur smartphone

C’est le hors-série de cet article puisque ce jeu est disponible sur Android et iOS. Il est considéré par les utilisateurs comme le meilleur jeu de bataille navale du store. Avec plus de 10 millions de téléchargement, la bataille navale est le seul jeu du développeur allemand smuttlewerkqui est très actif pour le mettre à jour. L’ensemble des avis des utilisateurs sont pris en compte par les développeurs qui répondent rapidement à leur communauté. Pour parler du jeu en lui même, il est très bien optimisé et permet de faire des parties rapidement et efficacement.

Télécharger Bataille Navale – Touché-coulé : smuttlewerk.fleetbattle (android) et fleetbattle (iOS)