Vous aimez voir des films ou des animés en streaming ? Alors vous connaissez sans doute de très nombreux sites qui vous permettent de regarder votre plaisir coupable sur Internet. Parmi eux, on trouve notamment Dibrav.

Offre légale, sites illégaux, téléchargement, streaming sur internet… Pour ceux qui veulent une offre culturelle développée, Internet offre aujourd’hui de nombreuses options. Cependant, la qualité, la disponibilité des contenus ou encore la régularité des actualisations sont parfois des questions complexes. Qu’en est-il de Dibrav ? Est-ce un site que vous devriez regarder avec attention ? On vous dit tout ce qu’il en est dans cet article.

C’est quoi Dibrav ?

Vous connaissez peut-être Dibrav, mais sous un autre nom. Ce site de streaming en ligne se nommait en effet auparavant Dropdop mais il a dû être fermé face à la pression des ayants droits, de la justice et des fournisseurs d’accès à Internet. C’est un site qui ne contient globalement pas du tout de publicité et qui ne requiert pas d’inscription pour y accéder. Vous pouvez y trouver de nombreux contenus : films, animes, des documentaires ou encore des spectacles. L’interface se révèle très intuitive et facile à utiliser, comme nous allons vous l’expliquer ci-dessous. Attention toutefois, comme nous allons l’expliquer ci-dessous, c’est aussi un site illégal. Vous vous connectez donc à vos risques et périls.

Lorsque vous êtes sur la page d’accueil de Dibrav, c’est très simple. Sur la page d’accueil, vous pouvez retrouver les derniers contenus. Au moins 3 nouveaux films, animes, spectacles ou documentaires sont ajoutés à cet annuaire de liens de streaming. Parmi les derniers ajouts, on trouve par exemple Swan Song, Don’t Look Up, Dune ou encore la trilogie OSS 117. Dans la colonne de droite, vous trouverez aussi des critiques mises en ligne par les autres utilisateurs du site.

Sur la barre de navigation, on trouve différentes entrées : A l’affiche, animation, documentaires, spectacle et aussi la possibilité de trier par genres. On trouve ainsi : action, aventure, comédie, drame, fantastique, horreur, policier, science-fiction et thriller. La maquette du site est particulièrement épurée et facile à comprendre. La palette de couleurs est aussi très simple et lisible.

Quand vous cliquez sur un contenu, le site vous propose plusieurs éléments. Tout d’abord l’affiche qui permet de vérifier rapidement que c’est bien ce que vous cherchez. Un résumé vous donne aussi les éléments essentiels de l’intrigue. Puis, vous trouverez le player vidéo qui vous permet de voir le contenu qui vous intéresse. Enfin, si vous souhaitez participer à la dimension collaborative du site, il est aussi possible de laisser un commentaire.

De façon générale, le site Dibrav se révèle une alternative très intéressante pour ceux qui veulent voir des contenus en streaming. Il faut avoir à l’esprit que Dibrav est un site illégal et que sa fiabilité est donc relative. Cependant, de nombreux internautes apprécieront de ne pas avoir l’obligation de s’inscrire ou encore de ne pas voir un écran saturé par des publicités. A noter que l’usage est aussi très simple sur smartphone. En revanche, vous ne pouvez pas télécharger directement les contenus. La qualité d’ensemble est aussi très bonne.

Quelle est l’adresse officielle de Dibrav ?

Bien sûr, maintenant que vous savez comment ça marche le site Dibrav, on imagine que vous n’avez plus qu’une seule envie : vouloir le tester ! En raison de la pression des autorités, l’adresse change régulièrement. S’il est bloqué, il est parfois aussi nécessaire que vous utilisez un proxy, pour faire croire que vous vous connectez depuis un autre pays. A l’heure que nous écrivons cet article, c’est très simple. Il faut aller sur le portail d’accueil qui se trouve à l’adresse : https://dibrav.com/ . Vous êtes ensuite redirigés vers un autre site, qui est l’adresse correcte de Dibrav et change régulièrement. N’hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article si vous souhaitez être sûr que vous disposez de la bonne adresse pour accéder à Dibrav.

C’est légal de regarder Dibrav ?

On ne va pas se mentir, vous savez sans aucun doute aussi bien que nous quelle est la réponse à cette question. Puisque Dibrav propose de nombreux contenus culturels récents et de bonne qualité sans que vous ayez à payer un abonnement, il s’agit bien sûr d’un site qui n’est pas légal en France. C’est aussi ce qui explique pourquoi il doit régulièrement changer d’adresse et même de nom. Soyez donc bien conscients qu’en vous connectant à ce site de streaming pour regarder le film ou la série qui vous intéresse, alors c’est un acte illégal. Faites donc preuve de prudence.

Quels sont les risques en se connectant au site de streaming ?

Vous l’ignorez peut-être tant il est désormais devenu courant pour de nombreuses personnes de se connecter à un site comme Dibrav. Mais vous prenez des risques conséquents, à chaque fois que vous allez sur un site de streaming. En effet, les autorités n’apprécient pas du tout ce genre de comportements et pourraient un jour commencer à faire la chasse aux pirates. Il est donc plus prudent de vous connecter à travers un proxy ou via un compte VPN. Utiliser un VPN permet de cacher votre adresse IP et donc de naviguer de façon anonyme, de faire croire que vous êtes dans un autre pays mais aussi de protéger votre navigation de sites parfois dangereux.

Par ailleurs, il faut aussi être prudent à cause des publicités. Certains sites comme Dibrav peuvent en contenir de nombreuses. Or, ces publicités très intrusives peuvent aussi dissimuler des virus ou des chevaux de Troie à même de contaminer votre ordinateur. Attention aussi à ne pas fournir d’informations personnelles que certains sites cherchent à collecter.

Quelles sont les alternatives pour regarder des séries ou des films en streaming ?

Peut-être n’avez-vous pas trouvé le contenu qui vous intéresse sur Dibrav. Il se peut aussi que le site ait été bloqué par la justice ou par votre fournisseur d’accès à Internet. Enfin, Dibrav, comme de nombreux autres sites de streaming, rencontre parfois des problèmes techniques. Ainsi, récemment, c’est le player vidéo qui était indisponible en raison d’une maintenance technique. Cela peut aussi être lié à un problème au niveau du serveur qui héberge les vidéos. Vous pouvez alors vous tourner vers les nombreuses alternatives qui existent sur Internet.

On peut tout d’abord commencer par l’offre légale de streaming. Contre quelques euros par mois, vous pourrez accéder à Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ ou encore Salto par exemple. De quoi découvrir de riches catalogues comprenant de très nombreux contenus en très haute définition. Vous pourrez les voir sur votre ordinateur, tablette, smartphone ou encore télévision connectée. Ils bénéficient souvent d’interfaces de très bonne qualité.

Si vous ne voulez vraiment pas payer et que vous acceptez d’être dans l’illégalité, alors il existe de nombreux sites similaires à Dibrav. Ainsi, on peut penser à Voir Series (accessible à https://vww.voirseries.co/) qui propose un très vaste catalogue de séries récentes. Des contenus plus anciens sont aussi disponibles. Le site Streaming Divx (accessible à l’adresse https://www.streamingdivx.rip/) propose aussi de très nombreuses séries en haute qualité, en français ou en version originale sous titrée. Le site Voir Films (accessible à https://www.voirfilms.al/ ) propose de son côté des séries et films de bonne qualité en streaming.