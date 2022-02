Siri : les utilisateurs d’iPhone écoutés à leur insu

Un nouveau bug dans la matrice a été détecté par Apple dans l’iOS 15 et concerne Siri . Les enregistrements audios des utilisateurs d’Iphone avaient été partagés via l’interface vocale sans leur consentement. Heureusement, le problème a été résolu dans la bêta d’iOS 15.4.

Le moins que l’on puisse dire c’est que le lancement du système d’exploitation iOS 15 n’aura pas été de tout repos. Entre les problèmes rencontrés avec l’HomeKit qui faisait planter le smartphone, l’écran tactile qui ne fonctionnait plus, les messages et e-mails qui ne s’envoyaient pas, un puits sans fin semblait se creuser. Et cela ne s’est pas arrêté là puisqu’aux dernières nouvelles, c’est l’assistant vocal Siri qui était concerné. Les enregistrements audios des utilisateurs étaient envoyés à Apple même pour ceux dont l’option est désactivée. À l’heure où de nombreux consommateurs s’inquiètent des données récoltées à leur encontre, l’assistant vocal Siri pose une fois de plus un problème sur la politique de confidentialité d’Apple et la vie privée de ses usagers. Déployée pour mettre fin au bug la bêta d’iOS 15.4 a résolu le problème, mais le mal est fait.

Apple rectifie le tir : Siri ne vous écoutera plus à votre insu

“Chez Apple, nous respectons votre droit de connaître, de consulter, de corriger et de transférer vos données personnelles, ainsi que de restreindre leur traitement et de les supprimer.”, pouvons-nous lire sur le site de la firme. En effet, cela fait déjà quelques années que les utilisateurs de la marque peuvent accepter ou non de transmettre leurs données. Libre à eux donc, de les garder confidentielles ou de les partager afin d’améliorer la qualité des services. Alors qu’il suffit simplement de désactiver l’option “améliorer Siri et Dictée”, certains utilisateurs malgré la désactivation ont tout même vu l’envoi de leurs enregistrements s’effectuer vers Apple sans leur consentement.

« Ce bug a activé par inadvertance le paramètre pour une petite partie des appareils. Depuis que nous l’avons identifié, nous avons arrêté l’étude des enregistrements et nous supprimons les enregistrements reçus de tous les appareils concernés », a reconnu un porte-parole d’Apple. Rien de bien rassurant pour les utilisateurs qui craignent d’être espionnés par les assistants vocaux. Mais l’entreprise Apple se veut rassurante, une petite partie des appareils seulement a été touchée et depuis l’identification du bug tous les fichiers audios ont été supprimés.

Des problèmes de confidentialité récurrents chez Apple

Outre les fréquents problèmes rencontrés avec le système d’exploitation iOS 15, c’est surtout Siri qui inquiète. Rappelez-vous le scandale des écoutes qui avait éclaté en 2019. Un procès avait été ouvert sous l’autorité du juge fédéral Jeffrey White, au motif que l’assistant vocal Siri viole la vie privée des utilisateurs. À l’époque, non seulement les conversations vocales étaient écoutées à l’insu de ses usagers, mais en plus de cela aucun moyen n’avait été mis en place pour leur laisser la possibilité de s’y opposer. À la suite de cette affaire, Apple avait fait son mea culpa et dans un communiqué de presse, son dirigeant Tim Cook s’engageait au nom d’Apple à respecter plusieurs règles :

« Premièrement, nous ne conserverons plus les enregistrements audio des interactions de Siri, par défaut. Nous continuerons d’utiliser les transcriptions générées par ordinateur pour aider Siri à s’améliorer ;

Deuxièmement, les utilisateurs pourront s’inscrire au programme pour aider Siri à s’améliorer à l’aide des échantillons audio s’ils le souhaitent. Nous espérons que nombreux seront les utilisateurs qui choisiront d’aider Siri à s’améliorer, sachant qu’Apple respecte leurs données et garantit la rigueur de ses contrôles de confidentialité. Ceux qui choisissent de participer pourront se retirer à tout moment ;

Troisièmement, lorsque les clients optent pour cette option, seuls les employés d’Apple seront autorisés à écouter des échantillons audio des interactions de Siri. Notre équipe s’efforcera de supprimer tout enregistrement considéré comme un déclencheur involontaire de Siri. » avait-t-il déclaré. Force est de constater que l’entreprise californienne a encore beaucoup d’efforts à faire concernant sa politique de confidentialité. Nous vous conseillons malgré tout de télécharger la dernière bêta d’iOS 15.4, qui pour l’instant corrige le problème. En espérant que le dicton « jamais deux sans trois » ne se vérifie pas cette fois.