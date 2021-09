Comment accéder aux meilleures promotions du Single Day ?

Où et quand trouver les meilleurs bons plans et promotions pour le Single Day ?

L’automne arrive et ses paysages flavescents… Tandis que les jours raccourcissent, vin chaud et jours de fêtes sont là pour réchauffer les gens. Alors, qu’est-ce qu’on a… ? La Toussaint, Noël, le Nouvel An… Mais également l’Armistice de 1918, jour férié qui tombe le 11 novembre. Que peut-on donc bien faire un 11 novembre de congé ? Coïncidence heureuse, en 1993, à l’autre bout de la Terre a été inventé le Singles Day. Cette journée, qui invite les célibataires à célébrer leur liberté et leur amour propre, est devenue l’occasion de s’autoriser des folies, à savoir un cadeau de soi à soi grâce à des promos plutôt alléchantes par de gros distributeurs. Une manière sympathique de prendre soin de soi comme on cajolerait notre moitié. Ce n’est pas le psychologue Jordan Peterson qui désapprouverait, lui qui explique l’importance de bien se traiter soi-même… Mais alors, quels bon plans ?

Petite Histoire du Singles Day

Cela se passe en Chine, à l’Université de Nanjing, où quelques étudiants choisissent le 11/11 (rien que des “1” !) pour célébrer leur célibat. Au début, c’était surtout l’occasion de faire des farces anti-saint-Valentin. L’exemple le plus connu est celui d’un étudiant qui aurait réservé une place sur deux pour une séance de projection d’un film intitulé Beinjing Love Story. Parfait pour empêcher les couples naissants de s’y rapprocher… Ce n’est que bien plus tard, en 2009, que la journée du 11 novembre est devenue un événement commercial. C’est Alibaba qui a mené la danse cette année-là, proposant des prix attractifs à tous ceux qui fêtaient le Singles Day en passant par la case shopping ! En 2017, Alibaba Group a fait recette de 25 milliards de dollars, partagés par 140 000 marques ayant vendu un total de 15 millions de produits. Aujourd’hui, on vous montre comment en profiter !

Le Singles Day est-il comme le Black Friday ?

Oui et non… Le sens n’est pas du tout le même ! En effet, le Black Friday a lieu le lendemain de Thanksgiving, qu’on fête traditionnellement plutôt dans les pays anglo-saxons. Thanksgiving est une manière de montrer sa reconnaissance pour tous les bienfaits reçus pendant l’année. Les grandes enseignes profitent de ce jour pour proposer d’importantes remises sur des produits qui pourront servir de cadeau de Noël quelques semaines plus tard. Aussi le Singles Day est-il lui aussi un événement commercial importé depuis une fête qui, originellement, n’existe pas en France !

Comment fête-t-on le Singles Day ?

Bien entendu, le jeu serait d’adopter le folklore du Singles Day, un peu comme avec Halloween. On se regroupe entre célibataires, on part faire du sport, on va chez l’esthéticienne, on s’achète une fringue, bref : on se refait une beauté. Ou alors on s’offre une console dernier cri, un pack XL de Kinder Bueno et on sombre dans un savoureux état de déréliction. Ou bien on essaye d’attirer les copains(ines) hors de leur nid d’amour pour aller faire les 400 coups, à la manière d’un EVG (EVJF) mais plus soft. Dans tous les cas, les occasions de dépenser ne manquent pas. D’ailleurs, si vous avez déjà des idées ou que vous êtes curieux(se), vous pouvez d’ores et déjà voir les meilleures promotions Singles day ici !

En France, le Singles Day tombe particulièrement bien, puisque c’est un jour férié ! Ainsi, pour le 11 novembre 2021 et ceux qui suivront, vous aurez de grandes chances de tomber sur des tarifs avantageux chez de grands distributeurs tels que :

Pour résumer, le Singles Day consiste en une bonne occasion de se détendre, de célébrer une situation qui peut déplaire à certain(es), et ainsi changer le pépin en pépite. C’est également se rappeler que l’indépendance et l’amour de soi sont importants, même (et peut-être surtout) pour ceux qui vivent en couple. Enfin, avec un peu de chance, vous aurez une promo sur une petite dinguerie que vous vous refusez depuis trop longtemps !