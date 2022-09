Alors que la Citroën Ami s’est installée sur le trône des voitures électriques sans permis, le constructeur catalan Silence vient faire du bruit avec sa première voiture électrique sans permis et ambitionne de concurrencer le léger poids lourd du secteur. Meilleure Innovation vous propose donc un match complet entre ces deux modèles très intéressants.

Sortie en juin 2020, la Citroën Ami a rapidement su convaincre grâce à son design innovant et son prix accessible, jusqu’à se positionner à la 5ème place des véhicules électriques (avec et sans permis) les plus vendus de 2021 avec pas moins de 11 000 ventes. Il s’agit donc aujourd’hui de LA voiture électrique sans permis en France. De l’autre côté des Pyrénées, nous retrouvons Silence, une firme catalane spécialisée dans la production de scooters électriques. Et comme la voiture sans permis est proche du scooter (en témoigne la Renault Twizy), il a été normal de concevoir une voiture électrique sans permis. Aujourd’hui, match entre le mastodonte et la nouvelle arrivante !

Silence S04 (L6e) Puissance : 14 kW

14 kW Vitesse max : 45 km/h

45 km/h Autonomie : 125 km

125 km Poids : 425 kg

425 kg Dimensions : 2.28mx1.29mx1.59m

2.28mx1.29mx1.59m Capacité du coffre : 313 L

313 L Spécificité : Une batterie amovible portative Citroën Ami Puissance : 6 kW

6 kW Vitesse max : 45 km/h

45 km/h Autonomie : 75 km

75 km Poids : 482 kg

482 kg Dimensions : 2.41mx1.36mx1.52m

2.41mx1.36mx1.52m Capacité du coffre : 64 L

64 L Spécificité : Un écosystème AMI complet

Où trouver la Silence S04 ? VOIR LE MODÈLE sur silence.eco Accéder au site Où trouver la Citroën Ami ? VOIR LE MODÈLE sur citroen.fr Accéder au site

Présentation des deux voitures électriques sans permis

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d’abord nous intéresser à chaque voiture dans leur globalité. Nous aborderons ensuite leurs performances et leurs équipements.

Citroën Ami, une véritable révolution automobile

La Citroën Ami est sortie en juin 2020 pour répondre à un besoin pressant de mobilité alternative dans les grandes villes comme dans les zones mal desservies. Mais alternative à quoi ? Et bien tout simplement aux transports en commun et aux voitures avec permis. Vous l’aurez compris, cette voiture électrique sans permis a été conçue pour les jeunes. C’est pour cette raison qu’elle propose un design moderne, original et surtout customisable. Mais ce qui fait la plus grande force de la Citroën Ami, c’est son accessibilité financière avec un tarif débutant à 6900 € ! On vous avait dit qu’elle était faite pour les jeunes…

Du point de vue technique, la Citroën Ami dispose d’une vitesse maximale de 45 km/h, comme n’importe quelle voiture électrique sans permis format quadricycle léger. Elle affiche aussi une autonomie de 75 km, et un rechargement étonnant sur prise secteur en seulement 3 heures. On notera aussi l’univers AMI, dans lequel on peut accéder à My Citroën, customiser la voiture ou encore bénéficier d’un suivi complet par des experts.

Silence S04, la concurrente directe à bien son mot à dire

Le constructeur catalan a annoncé la sortie de sa toute première voiture électrique sans permis pour le premier semestre 2022 en Espagne, et pour le second semestre de la même année en France. En attendant, nous connaissons son prix : 7500 €. La Silence S04 est elle aussi limitée à 45 km/h en version L6e (quadricycle léger) mais est aussi proposée en version quadricycle lourd (modèle L7e) avec une vitesse max de 90 km/h. Par souci d’équité, le match aura lieu avec la version L6e.

La Silence S04 est équipée d’une batterie amovible, qui a en plus la capacité d’être tirée comme une valise, à l’image de ce qui a déjà été fait chez leurs scooters. Malgré son aspect, cette voiturette embarque un volume de coffre de 313L, soit près du double de celui d’une Fiat 500 (185L). Enfin, la Silence S04 est dotée d’une autonomie de 125 km.

Performances de la Citroën Ami et de la Silence S04

Pour départager ces deux voitures électriques sans permis, nous allons tout d’abord faire le point sur quelque chose d’infaillible : les chiffres. Ainsi, nous allons comparer les performances annoncées de la Silence S04 et de la Citroën Ami.

La vitesse et l’autonomie Sur le premier point, la Citroën Ami et la Silence S04 jouent à armes égales, étant donné que leur vitesse maximale se situe à 45 km/h, ce qui est le maximum autorisé par la loi. Cependant, du point de vue de l’autonomie, Silence écrase Citroën avec une autonomie annoncée de 125 km contre seulement 75 km pour la marque aux chevrons, sans compter le système de batterie amovible adopté par Silence et que nous aborderons plus tard.

1 point pour Silence

Le poids et le volume de coffre Concernant le poids, la différence pourrait être insignifiante pour une voiture lambda, mais pour une voiture électrique sans permis, 57 kg ce n’est pas rien (425 kg pour la Silence S04 et 482 kg pour la Citroën Ami). La Citroën Ami se fait écrabouiller concernant le volume de coffre, son ridicule 64 L ne valant rien face à « l’imposant » 313 L de la Silence S04. Cependant, il est intéressant de noter que le modèle Cargo de la Citroën Ami fait l’impasse sur l’emplacement passager pour offrir pas moins de 324 L de volume de coffre.

Égalité

Dimensions et tarifs Pour les dimensions, on va faire court : elles sont très petites et très similaires, comme pour toutes les VESP (voiture électrique sans permis). Nous pouvons par contre parler des tarifs, puisque la Citroën Ami est vendue à 6900 € (hors bonus écologique de 900 €) tandis que la Silence S04 est vendue pour 7500 € (hors bonus ici aussi), une différence de prix non négligeable à cette échelle et qui s’explique notamment dans la partie suivante, les équipements et l’ergonomie.

1 point pour Citroën

Le coffre plutôt spacieux de la Silence S04

Ergonomie et équipements de la Citroën Ami et de la Silence S04

Les chiffres, c’est bien, mais ça ne fait pas tout. En effet, une fois à l’intérieur d’une voiture, il y a un nombre incalculable de paramètres qui rentrent en compte. Cependant, qui dit taille réduite et prix réduit dit aussi fonctionnalités réduites. Nous allons donc tenter ici de départager nos deux voiturettes électriques sur l’ergonomie et les équipements.

Équipements intérieurs Il a déjà été reproché à la Citroën Ami sa pauvreté d’équipements, mais ici la Silence S04 vient le souligner de façon nette et précise. Quand Citroën propose des vitres latérales façon 2CV, Silence avance des vitres électriques par exemple.

1 point pour Silence

Technologies et connectivités Il s’agit DU point sensible chez cette Citroën Ami, puisque cette dernière, pour atteindre le tarif de 6900 €, s’est délestée de toute technologie et ne comporte qu’un maigre port USB pour brancher son smartphone, ainsi qu’un module (en option) permettant d’accéder à quelques infos sur son smartphone via My Citroën.



Le problème, c’est que le prix de l’autre voiture électrique sans permis n’est pas si différent et que les technologies sont présentes. En effet, vous pouvez, entre autres, agir sur la climatisation, sur la ventilation, sur les serrures de porte, sur l’alarme et sur les fenêtres, et ce juste avec votre smartphone.



De plus, quand la Citroën Ami ne propose ni écran TFT ni autoradio, la Silence S04 est équipée d’un écran TFT de 7 pouces et d’un système audio.

1 point pour Silence

Prise en main et recharge Malheureusement, il est impossible de juger de la prise en main de la Silence S04 puisqu’elle n’est tout simplement pas encore sortie. Chez la Citroën Ami comme chez toute voiture électrique sans permis, le confort n’est pas vraiment au rendez-vous et les sièges sont plutôt rudimentaires. Cependant, d’après ce qu’indiquent les photos, il semblerait que la Silence S04 pâtisse du même inconfort.



En terme de recharge, les deux voitures électriques sans permis sont rechargeables sur secteur, comme une smartphone. Cependant, la Silence S04 propose deux batteries amovibles transportables sous forme de trolley, qui peuvent donc être rechargées à n’importe quel endroit, tant qu’il y a une prise et du courant.

1 point pour Silence

L’intérieur rudimentaire de la Citroën Ami

Verdict : Faut-il Acheter la Citroën Ami ou la Silence S04 ?

Bien que cela soit un choix difficile, nous pencherons vers la Silence S04 de principe. En effet, les 600 € de moins ne justifient pas pour nous les différences de performances, d’équipements et de technologie entre la Citroën Ami et la Silence S04. Cependant, les plus gros points noirs apparaissent à la sortie d’un véhicule, il faudra donc attendre la sortie de la Silence S04 pour pouvoir porter un jugement complet.

Questions fréquentes sur les voitures électriques sans permis