Le logo Tesla représente évidemment le T de Tesla. Et c’est tout ? Pas si sûr. Derrière l’histoire de ce logo se cache une explication plus complexe, voire même plusieurs. Voici toutes les théories sur la signification du logo Tesla, démenties ou validées par son directeur, Elon Musk.

Impossible de ne pas connaître Tesla, cette marque de voiture électrique qui a révolutionné le secteur de la mobilité. Idem pour son logo en forme de T. Mais savez-vous réellement ce qu’il signifie ? En 2017, le PDG de la marque Elon Musk lève le voile et explique enfin la signification du logo de Tesla… avant de valider une autre théorie deux ans plus tard. On vous dévoile tout ce que vous devez savoir sur le logo Tesla et comment le télécharger (pour pouvoir l’observer de plus près ?).

Quelles sont les principales interprétations du logo Tesla ?

Au-delà du « t » de Tesla, il existe de nombreuses rumeurs sur une double signification du logo. Même si Elon Musk a donné la véritable signification du logo en 2017, les internautes n’ont pas été convaincus et voient le logo d’un autre œil. Et comme la créativité de Twitter n’a pas de limites, on a décidé de vous présenter les trois explications les plus populaires sur le réseau social (mais pas forcément les plus intelligentes). Si vous esquissez un sourire, vous nous devez un like !

Un stérilet : c’est la rumeur la plus répandue sur les réseaux sociaux. Nombre d’internautes voient dans le logo une référence évidente à un stérilet. C’est la ressemblance entre le dispositif de contraception et le « T » avec un triangle au milieu de la barre du logo qui semble les convaincre de la véracité de leur propos.

: c’est la rumeur la plus répandue sur les réseaux sociaux. Nombre d’internautes voient dans le logo une référence évidente à un stérilet. C’est la ressemblance entre le dispositif de contraception et le « T » avec un triangle au milieu de la barre du logo qui semble les convaincre de la véracité de leur propos. Une moustache : pourquoi le logo de Tesla ne serait pas tiré d’une image de moustache ? Une théorie un peu tirée par les poils !

hey @elonmusk my friend told me dude your moustache is Tesla's logo man I laughed hardcore definitely something I thought of keep it up I'l own one of them Teslas #love pic.twitter.com/AeYxoOhkw3 — Freed Bird (@Public_Nickname) June 13, 2020

Un nez de chat : suite à un tweet demandant à Elon Musk de valider sa théorie, le patron de Tesla a répondu par la positive. La question maintenant est de savoir si le logo est bel et bien inspiré d’un museau de chat ou si le multimilliardaire joue encore au troll…

Yes — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2019

En réalité, une autre réponse plus logique de Elon Musk nous en dit plus sur la signification du Logo. En 2017, un tweet demandait au patron de Tesla de « l’éclairer sur ce que représente le logo Tesla ». Ce à quoi Elon Musk répondait que « le T est comme une coupe transversale d’un moteur électrique ». Une réponse qui semble bien plus tenir la route face aux autres théories, encore plus quand on sait que les moteurs Tesla sont ce qui fait la popularité des modèles de la marque.

Le logo Tesla est directement inspiré du moteur électrique développé par Nikola Tesla

Histoire et évolution du logo Tesla

Le logo n’a connu que très peu de changement depuis sa création en 2003. À vrai dire, il n’a connu qu’une modification en 2017. Et ce, malgré l’arrivée d’un nouveau directeur en 2008. Peut-on en déduire que les créateurs du logo étaient des visionnaires et qu’ils ont conçu un modèle capable de traverser les époques ? Certainement.

Le saviez-vous : Elon Musk n’a pas créé Tesla. Fondée en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning, Tesla n’est passée entre les mains du fondateur de SpaceX qu’en 2008, bien que ce dernier ait massivement investi dans l’entreprise quelques mois après sa création.

Le premier logo Tesla, un blason en 3D futuriste pour l’époque

Le logo original a été conçu par RO Studio en 2003, lors de la création de l’entreprise dont le nom fait référence à l’inventeur Nikola Tesla. Cette agence est aussi connue pour avoir créé le logo de SpaceX, entreprise dirigée par… Elon Musk. Heureux hasard ?

Le premier logo de la marque était un « logo combiné ». C’est-à-dire qu’il intégrait en même temps le nom de l’entreprise et une image représenté par le fameux « T » de la marque incrusté sur un blason en 3D. Les couleurs du logo étaient en nuance de noir et gris — le « T » de la marque en noir et le blason en gris.

On retrouve bien l’identité de la marque avec le « T » inspiré d’une partie d’un moteur électrique

Le logo Tesla actuel, design épuré et couleurs plus vives

En 2017, Tesla décide de faire une refonte de son logo, 14 ans après sa création. Le blason disparaît pour laisser le « T » comme seule icône de la marque. Au niveau du nom de l’entreprise, le terme « motors » est supprimé et la police est modifiée — avec un style bien plus stylisé. Les couleurs changent aussi : rouge lorsque le fond est blanc et gris métal lorsqu’il est rouge.

C’est la même agence qui est appelée pour la modification du logo qui reprend l’essence de la première version en gardant le « T », mais en rendant le tout plus épuré, simple et intemporel. Enfin, selon le designer !

Maintenant que vous savez tout sur l’histoire et la signification de ce logo, voici comment télécharger sa version officielle. Il est vrai que la nouvelle police est unique et difficilement imitable — comparée à la première. Vous pouvez retrouver le logo en format PNG ci-dessous dans sa version rouge et noire.





Les codes couleurs du logo Tesla

Rouge Noir Couleur : #cc0000 #000000 RGB: 240 0 0 0 0 0 CMYK : 3, 99, 96, 0 0 0 0 100 Pantone: PMS 485 C PMS Process Black C

Le saviez-vous : le logo du « Cybertruck », le dernier véhicule de la marque, est complètement différent de ce dont Tesla à l’habitude de faire. Pour cette voiture tout droit sortie d’un film de science-fiction, le design du logo adopte un style « Street Art », fait à la bombe noire. Un étonnant changement de direction opéré par Tesla.