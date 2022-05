Shokz sort l’OpenRun Mini, un casque à conduction osseuse adapté aux petites têtes

Le fabricant Shokz (autrefois Aftershokz) s’est spécialisé dans une gamme d’écouteurs bien particuliers dits à « conduction osseuse ». Son dernier modèle OpenRun mini s’adapte aussi bien aux adultes comme aux enfants.

Depuis 2011, Shokz est le leader mondial de la technologie à conduction osseuse. Contrairement aux écouteurs traditionnels qui utilisent des haut-parleurs pour transmettre les vibrations sonores dans l’air, Shokz utilise une technologie de conduction osseuse brevetée permettant de transmettre le son par vibration et non pas directement à l’intérieur de l’oreille. Les vibrations sont émises par l’appareil sur les pommettes. Le son contourne le tympan et va se diriger directement vers l’oreille interne.

Cette caractéristique unique rend les écouteurs à conduction osseuse complètement différents des écouteurs intra-auriculaires/sur-auriculaires normaux, car elle permet d’écouter de la musique tout en restant connecté à l’environnement. L’entreprise, qui “attache une grande importance aux expériences d’utilisation des consommateurs” présente le nouveau modèle de sa gamme OpenRun Mini, destiné aux enfants mais aussi aux adultes pour qui les casques étaient jusqu’ici bien trop grands.

OpenRun Mini, un casque plus petit avec une charge toujours aussi rapide

L’OpenRun Mini reprend exactement les mêmes caractéristiques que le modèle OpenRun que nous avons pu tester au sein de la rédaction.

Ce modèle annonce comme le précédent dix heures d’autonomie que ce soit pour la musique ou les appels. La marque met surtout en avant la charge rapide dont disposent les écouteurs : Dix minutes de charge suffisent pour avoir une autonomie d’une heure et demie d’écoute, ce qui permet de reprendre son activité en musique rapidement. Outre l’autonomie un peu plus performante (on passe de 8 heures à 10 heures), la qualité audio s’améliore également encore un peu avec des basses plus présentes, Shokz ayant ajouté deux amplificateurs.

Grâce à sa structure enveloppante en titane, le casque est parfaitement ajusté et reste en place. Mais la grande nouveauté de ce modèle réside dans sa taille. L’arceau est plus court de 21mm pour rapprocher le casque de votre tête et limiter les mouvements lorsque vous courez par exemple. La taille plus petite de l’arceau signifie qu’il y aura moins d’espace entre l’arceau et l’arrière de votre tête par rapport au modèle OpenRun standard.

Le modèle OpenRun de Shokz est disponible en plusieurs tailles

Nous vous recommandons de choisir le modèle OpenRun Mini si il est destiné à un enfant ou simplement un si vous avez un tour de tête plus petit et que vous préférez que vos casques soient ajustés. Si votre mesure est inférieure ou égale à 23,49 centimètres alors ce modèle est fait pour vous.

Alimenté par la conduction osseuse brevetée de 8e génération, le Bluetooth 5.1 et le PremiumPitch™ 2.0+, l’OpenRun Mini offre un son distinct, un volume plus puissant et des basses plus riches que les précédents modèles.

La paire de casque est aussi équipée d’un double micro et de l’algorithme CVC pour séparer nettement votre voix du bruit de fond, ce qui permet de passer des appels clairs et stables en déplacement notamment.

Prix et disponibilité des casques Shokz

Les OpenRun sont disponibles en trois couleurs : noir, rouge et bleu. Son prix est de 139,95 euros. Avec son design éprouvé porté par un arceau en titane résistant et léger, sa finition impeccable et une qualité sonore en progression, l’OpenRun Mini reste l’un des meilleurs casque à conduction osseuse à ce jour. Cependant le volume maximal reste trop faible dans les endroits bruyants et on espère que les prochains modèles seront plus performants sur la qualité du son notamment.