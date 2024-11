Shark lance le premier aspirateur balai avec vidage automatique

Le Shark PowerDetect Clean & Empty introduit pour la première fois sur le marché des aspirateurs balais une station de vidage automatique signée par une marque reconnue. Si cette technologie est courante chez les aspirateurs robots, elle reste rare pour les balais.

Avec le lancement de son PowerDetect Clean & Empty, Shark devient la première grande marque à intégrer une station de vidage automatique à un aspirateur balai. Cette fonctionnalité, bien connue des aspirateurs robots, permet de vider le bac à poussière directement dans une base dédiée. Cela évite de vider le réservoir après chaque coup d’aspirateur.

Une innovation qui nous donne envie d’en savoir plus sur ce nouvel arrivé sur le marché.

Shark ouvre la voie : une innovation inédite sur un aspirateur balai

Bien que des modèles équipés de cette technologie soient déjà disponibles sur le marché, ils proviennent généralement de marques moins établies (ou sans marque). Shark marque donc un tournant : son entrée sur ce segment montre que les aspirateurs balais, souvent limités par leur bac à petite capacité, peuvent eux aussi bénéficier d’améliorations ergonomiques et pratiques.

Par exemple, des modèles comme le Dyson V12 Detect Slim sont très appréciés pour leur maniabilité, parfaits pour une utilisation quotidienne. Mais leur petit réservoir, qui doit être vidé après chaque passage, peut rapidement devenir contraignant. Une station de vidage automatique, comme celle du Shark, serait donc un ajout idéal pour réduire ces manipulations répétitives, tout en offrant une capacité de stockage bien plus grande.

À côté de cette innovation, que vaut le Shark PowerDetect Clean & Empty ?

Avec une note impressionnante de 4,9/5 sur 53 avis (il n’est sorti qu’il y a deux semaines) et un indice de réparabilité de 8,2/10, le Shark PowerDetect Clean & Empty se positionne comme un produit fiable et performant. Cet aspirateur sans fil intègre plusieurs fonctionnalités avancées, en tête desquelles sa base de vidage automatique, capable de stocker les déchets jusqu’à 45 jours.

Ce modèle ne se contente pas de cette prouesse technique :

Technologie DuoClean Detect : ses deux rouleaux-brosses et ses capteurs s’adaptent en temps réel pour optimiser les performances, quel que soit le type de surface.

: ses deux rouleaux-brosses et ses capteurs s’adaptent en temps réel pour optimiser les performances, quel que soit le type de surface. 3 systèmes de détection intelligents : DirtDetect (détection de saleté), EdgeDetect (détection des bords) et FloorDetect (adaptation aux sols).

: DirtDetect (détection de saleté), EdgeDetect (détection des bords) et FloorDetect (adaptation aux sols). Nettoyage multidirectionnel : le design permet un nettoyage vers l’avant et l’arrière, rendant chaque passage plus efficace.

Avec jusqu’à 70 minutes d’autonomie et la capacité de se convertir en aspirateur à main, le Shark PowerDetect semble prêt à répondre à tous les besoins.

Pour le prix, Shark le lance à 549,99€ ce qui le place au rang des aspirateurs balais haut de gamme. Certes, il est tout aussi cher que certains Dyson mais il bénéficie tout de même d’un atout supplémentaire.

Une audace qu’on apprécie

Le choix de Shark de se positionner sur ce segment est audacieux. En tant que marque reconnue pour ses produits accessibles et innovants, elle vient combler un vide laissé par les géants du secteur. Dyson, souvent pionnier en matière d’innovation sur les aspirateurs, n’a pour l’instant pas adopté cette technologie pour ses modèles balais.

Alors certes, la station de vidage prend plus de place qu’un aspirateur balai classique mais ce n’est qu’un petit point négatif en comparaison aux allers-retours évités à la poubelle. Et si vous pensiez que le poids de cet aspirateur pouvait être plus lourd, il n’en est rien. Le Shark pèse 3,71 kg contre 3,1 kg pour le Dyson V15 par exemple.

Si Shark réussit à populariser cette technologie, elle pourrait inciter d’autres grandes marques à suivre le mouvement, démocratisant ainsi le vidage automatique pour un public plus large. En attendant, sur le papier nous sommes plutôt conquis, à voir dans la réalité ce qu’il a réellement dans le ventre.