La shampouineuse Cecotec nettoie aussi son prix en ce moment sur Amazon

Vous rêviez de pouvoir aussi shampouiner votre canapé, votre tapis ou vos sièges de voiture ? C’est possible avec le Cecotec Conga 6000 Carpet & Spot Clean XXL Advance. À seulement 109€ sur Amazon c’est une aubaine.

Conçu pour pulvériser, aspirer et nettoyer en un seul passage, cet appareil redonne éclat et propreté à vos surfaces textiles, même les plus sales. Et la bonne nouvelle ? Il est en promotion à 109 € au lieu de 139 €. De quoi faire le ménage d’hiver sans détruire le budget cadeau de Noël.

Pour une durée limitée, le Cecotec Conga 6000 Carpet & Spot Clean XXL Advance est proposé sur Amazon à 109 € au lieu de 139 €, une réduction de 22 %. Avec sa puissance, sa polyvalence et ses fonctionnalités avancées, cet appareil est un investissement idéal pour décaper votre canapé ou vos tapis.

Avec une note moyenne de 4,1 étoiles sur 5, il est déjà plébiscité par ses utilisateurs pour sa performance et sa facilité d’utilisation.

On en pense quoi du Conga 6000 Carpet & Spot Clean ?

Avec une puissance de 600 W et une aspiration de 15 kPa, le Cecotec Conga 6000 est capable d’éliminer efficacement la saleté visible et invisible incrustée dans les tissus. Cet appareil 3-en-1 pulvérise, aspire et nettoie simultanément, laissant vos tissus d’ameublement comme neufs en un seul passage.

Doté de réservoirs XXL, il permet un nettoyage prolongé sans interruption, avec une capacité de 1 300 ml pour l’eau propre et 1 100 ml pour l’eau sale. Que ce soit pour rafraîchir vos tapis, nettoyer vos canapés ou même laver vos vitres grâce à l’accessoire dédié, ce nettoyeur polyvalent s’adapte à toutes vos tâches ménagères.

Avec un rayon d’action de 7 mètres, vous pouvez facilement nettoyer de grandes surfaces sans avoir à déplacer constamment l’appareil.

Les atouts du Cecotec Conga 6000 Carpet & Spot Clean

Nettoyage 3-en-1 : pulvérise, aspire et nettoie en un seul passage, laissant vos tissus et tapis comme neufs.

