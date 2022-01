SFR augmente le prix de son internet fixe en douce : voici comment l’éviter

Connu pour ce genre de pratique, SFR a encore annoncé une augmentation de tarif automatique pour son forfait internet fixe. Si vous ne voulez pas payer 3€ de plus par mois pour les appels vers l’Europe, n’oubliez pas de refuser l’offre.

Les quatre opérateurs télécom français ont chacun leur réputation. Orange est connu pour être l’opérateur historique, coûteux et lent à jouer le jeu de la concurrence, mais à la meilleure qualité de service. Bouygues est un peu sa version à moindre coût, ni bon ni mauvais. Free est le trublion des télécoms, aux offres les plus alléchantes, mais au réseau le moins bien développé. Quant à SFR… Il est surtout connu pour avoir le pire service client, et de pratiquer quelques offres commerciales plus que grinçante.

+3€/mois si vous ne répondez pas au mail de SFR

C’est encore une fois le cas ici. Comme repéré par certains abonnés sur les réseaux sociaux, l’opérateur SFR s’est encore lancé dans une augmentation de prix glissée en douce à ses abonnés. Ces derniers reçoivent progressivement depuis le début de l’année un courrier ou un mail « votre offre évolue » qui met en avant l’ajout des appels illimités vers les mobiles en Europe à partir de la France. Et ce contre 3€ de plus par mois sur le forfait.

… une augmentation de tarif de 3€ en échange des appels illimités vers les mobiles en Europe, car "vos usages et besoins évoluent" 🤡.

Comme d’habitude avec SFR, si vous ne faites rien, il considérera que vous acceptez cette nouvelle offre et vous augmentera donc votre forfait automatiquement. De quoi prendre par surprise les personnes les moins attentives aux mails de l’opérateur, qui pullulent bien souvent. Heureusement, vous pouvez bien refuser cette offre : il vous suffira de vous connecter à cette adresse avant le 31 mai 2022 pour la refuser. Tout en bas de la page présentée, cliquez sur le rectangle rouge « Conserver mon offre actuelle ». Si bien sûr l’offre vous convient, vous n’avez rien à faire.

Malgré plusieurs remontrances des autorités, il semble que l’opérateur au carré rouge ne veuille toujours pas changer sa ligne directrice en 2022. Ne vous y méprenez pas : les abonnés au fixe comme au mobile ont souvent affaire à ce genre de pratiques de la part de l’opérateur de Patrick Drahi. C’est une considération à avoir en tête dès lors que vous le choisissez pour votre smartphone, mais on aimerait voir cet opérateur avoir des pratiques commerciales plus honnêtes à l’avenir.