Un ingénieur tchèque du nom de Miroslav Sedláček a mis au point une hydrolienne à vortex de la taille d’un micro-onde qui se veut révolutionnaire. Pourtant, cette turbine qui serait capable d’alimenter jusqu’à 5 maisons à partir d’un petit cours d’eau ne semble pas convaincre. Pourquoi ?

L’hydroélectricité est la deuxième source de production d’énergie en France derrière le nucléaire. Et pour cause, cette source d’énergie renouvelable permet d’obtenir d’excellents rendements. Elle a cependant un défaut : à l’heure actuelle, elle nécessite des débits d’eau importants et donc des cours d’eau conséquents.

L’inventeur Miroslav Sedláček a présenté en 2008 la SETUR Bladeless Turbine : une hydrolienne de la taille d’un micro-onde fonctionnant sur le principe du vortex. Capable de produire de l’électricité même dans les faibles courants d’eau, elle pourrait permettre l’alimentation électrique de zones reculées ou peu accessibles. Pourtant, cette invention commercialisée depuis 2015 peine à convaincre. Dans cet article, nous allons tenter de comprendre pourquoi.

A lire aussi : Les meilleurs produits et innovations écologiques pour répondre à l’urgence climatique

Une hydrolienne qui utilise un principe physique encore mal compris

Vous voyez le tourbillon qui se crée à chaque fois que vous videz votre baignoire ? C’est ce principe physique qu’a cherché à exploiter Miroslav Sedláček pour son hydrolienne. Selon le chercheur, ce principe physique, encore jamais décrit par une équation mathématique, pourrait permettre d’obtenir une plus grande quantité d’énergie que le débit de l’eau en lui-même.

Le vortex, un phénomène physique que l’on constate tous les jours

Si ce postulat est vrai, ce type d’hydrolienne permettrait d’obtenir des rendements intéressants dans des cours d’eau au débit limité.

Son hydrolienne à la forme particulière a donc été conçue pour capter l’énergie du vortex. Pour cela, la turbine SETUR est faite d’une structure en forme d’entonnoir dans laquelle peut tourner une demi-sphère grâce à la force du vortex. C’est cette demi sphère qui, reliée à un générateur, produit de l’électricité.

Sur le même sujet : Low tech : des lycéens inventent un récupérateur pour l’eau froide de la douche

Une invention pas si révolutionnaire que ça ?

Mais il y a un hic. D’abord, le fonctionnement de cette hydrolienne fonctionne à partir d’équations mathématiques partielles, car les principes physiques qui régissent le vortex n’ont pas tous encore été élucidés. De plus, le fabricant n’a communiqué aucun document présentant le rendement de sa turbine SETUR. Cela pose un réel problème pour comparer l’intérêt de cette hydrolienne aux autres produits du marché.

D’autre part, il est impossible de trouver le moindre retour d’expérience de potentiels clients, malgré 8 années de commercialisation. D’ailleurs, les rares vidéos que l’on peut trouver de l’appareil en mouvement sont issues du fabricant lui-même et sont peu démonstratives.

Une politique commerciale obscure

Enfin, la politique commerciale de l’entreprise est pour le moins étrange. Sur le site de l’entreprise, on peut retrouver les deux modèles commercialisés avec leur tarif, mais sous cette partie, on retrouve cet encart :

Il est ainsi spécifié que toute vente est définitive, et qu’il est impossible d’obtenir le moindre remboursement, peu importe la raison. De plus, il est annoncé que les délais peuvent être beaucoup plus longs qu’indiqué sur le site internet du fait « d’un nombre extrêmement élevé de demandes ».

Si tenté que la turbine SETUR propose un rendement réellement intéressant vis à vis de la concurrence, le silence qui entoure son utilisation réelle associé au service commercial peu engageant du fabricant pourraient bien expliquer pourquoi ce produit tarde à trouver sa place sur le marché.