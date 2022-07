Pour garantir à son entreprise ou à son site internet une solution d’hébergement performante et sécurisée, le serveur dédié constitue une option des plus pertinentes. On vous en dit plus.

Les serveurs ont une importance capitale tant dans nos vies personnelles que professionnelles. Ils régissent la rapidité de nos échanges internet et intranet. Avec un tel enjeu, le choix d’un hébergement pour son site internet ou son entreprise ne doit pas être pris à la légère et doit faire l’objet d’une réflexion approfondie sur ses attentes et ses besoins.

Quelles sont les offres d’hébergement qui existent aujourd’hui ?

Lorsque l’on a besoin d’une solution de stockage sur un serveur en ligne, on fait appel à un hébergeur. L’hébergeur est une entreprise qui dispose de datacenters équipés de nombreux serveurs qu’ils louent selon plusieurs formules en fonction des besoins de ses clients. Il existe aujourd’hui 3 formules d’hébergements distinctes qui répondent à des besoins et des contraintes distinctes.

La solution d’hébergement partagée : c’est la plus répandue, mais également la plus rudimentaire. Cette solution consiste à partager un serveur physique entre plusieurs clients qui disposeront chacun d’un certain espace de stockage. Ces clients devront se partager l’infrastructure du serveur, depuis la puissance de calcul jusqu’à la bande passante en passant par le système d’exploitation.

c’est la plus répandue, mais également la plus rudimentaire. Cette solution consiste à partager un serveur physique entre plusieurs clients qui disposeront chacun d’un certain espace de stockage. Ces clients devront se partager l’infrastructure du serveur, depuis la puissance de calcul jusqu’à la bande passante en passant par le système d’exploitation. Le VPS, ou serveur privé virtuel : Si le serveur privé virtuel reprend la même base que la solution d’hébergement partagé, il apporte une différence notable : chaque client dispose de son propre système d’exploitation , laissant à chacun une plus grande liberté de sécurisation et d’optimisation de son espace de stockage dédié. Cependant, comme sur l’hébergement partagé, les clients doivent se partager la puissance de calcul et la bande passante du serveur physique.

Si le serveur privé virtuel reprend la même base que la solution d’hébergement partagé, il apporte une différence notable : , laissant à chacun une plus grande liberté de sécurisation et d’optimisation de son espace de stockage dédié. Cependant, comme sur l’hébergement partagé, les clients doivent se partager la puissance de calcul et la bande passante du serveur physique. Le serveur dédié : Dans cette solution, chaque client dispose de son propre serveur physique. Il dispose ainsi de toute la puissance de calcul et de la bande passante de ce dernier pour l’utiliser de manière optimale.

Pourquoi choisir un serveur dédié comme solution d’hébergement ?

Parmi ces trois offres d’hébergement, le serveur dédié sort du lot. Vous doutez de cette information ? Nous allons essayez de vous convaincre avec trois arguments qui devraient entériner votre choix.

Un serveur dédié pour disposer de la pleine maitrise de son hébergement

Si les solutions d’hébergement partagé ont l’avantage d’être bon marché, elles présentent de nombreuses limites. En effet, la bande passante, le système d’exploitation ou encore la puissance de calcul du serveur sont autant d’éléments qui doivent être partagés avec les autres clients du serveur. En résulte des performances variables qui peuvent nuire à la fois à votre productivité mais aussi à votre visibilité sur internet.

A l’inverse, en optant pour un serveur dédié pas cher, vous disposez d’une complète maitrise de l’hébergement de votre site internet ou de votre intranet. Cette maitrise se traduit par une qualité de connexion invariable et adaptée à vos besoins.

Les VPS sont des solutions intermédiaires qui permettent de disposer de son propre système d’exploitation malgré un serveur physique partagé, ils ne résolvent pas le problème de la bande passante et de la puissance de calcul qui restent variables.

Pour une amélioration de votre visibilité sur internet

Disposer d’un serveur dédié, c’est assurer une vitesse de chargement optimale de son site internet, gage d’un meilleur référencement. En effet, l’algorithme de référencement de Google privilégie les pages internet au temps de chargement rapide.

De plus, le serveur dédié garantit à vos clients une navigation fluide sur votre site internet, ce qui permet de les rassurer et d’assurer une expérience positive.

Pour une plus grande sécurité

Choisir un serveur dédié, c’est enfin prioriser la sécurité de vos données. En effet, avec un serveur dédié, vous diminuez votre exposition aux risques de violation de votre espace généré par le partage de serveurs entre plusieurs clients.

Attention toutefois, même en possédant un serveur dédié, la sécurité de vos données est un sujet à ne pas négliger en mettant notamment votre serveur à jour régulièrement, en mettant en place des protocoles de sécurité pour le chiffrement des données ou encore des outils de détection des risques et des éventuelles failles de votre système.