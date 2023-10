Test serrure de meuble Yale : la solution pour vraiment sécuriser vos affaires ?

La serrure connectée proposée par la marque Yale est un produit parfait pour protéger vos affaires de façon simple via votre smartphone. Plus besoin d’avoir un trousseau de clés, tout est piloté depuis une application.

Yale, marque connue pour la sécurité de votre maison, propose depuis plusieurs années de nombreuses solutions connectées telles que des caméras, antivols, serrures ou alarmes gérés via une application dédiée… Derniers produits sortis par la marque, la serrure connectée pour votre meuble allie fiabilité et praticité. Dans la continuité de ce qui se fait de mieux en termes d’innovation domotique, nous l’avons testé, pour un avis final partagé.

À quoi sert une serrure connectée ?

Petit appareil pour verrouiller un placard ou un tiroir, la serrure connectée est idéale si vous voulez protéger des affaires. Elle remplace la serrure à clefs difficile à installer sur un tiroir pour un système intelligent commandable à distance. Vendue à 65€, le modèle proposé par Yale se déverrouille via une application sur votre smartphone en quelques secondes.

Retrouvez également notre test du coffre-fort connecté Yale, meilleur moyen pour protéger vos affaires

Pour commencer, l’installation de la serrure est très facile. Une fois déballée, il suffit de suivre les instructions de mise en place très bien détaillées sur l’application Yale. Pour fonctionner, il faut alors positionner le boitier dans votre placard, le scotcher ou le visser, le connecter à votre smartphone et le tour est joué. La mise en place prend quelques minutes et il ne reste plus qu’à utiliser la serrure.

Même si on regrette l’absence de scotch supplémentaire (sachant qu’il est n’est pas possible d’en racheter sur le site de la marque) et que le modèle soit à pile, il ne manque rien. Tout est intuitif et d’une simplicité presque déconcertante.

En cas de tentatives d’effraction, une notification sur l’application vous avertit immédiatement.

La connexion à l’application et l’utilisation de la serrure est aussi aisée que l’installation. Un QR Code permet d’associer le modèle et le Bluetooth fait la liaison entre votre smartphone et la serrure. Ensuite, il suffit de fermer le tiroir pour le verrouiller et cliquer sur le bouton « ouverture » de l’application pour le déverrouiller. La serrure propose même d’autres fonctionnalités :

Mettre un mot de passe (ou biométrie) pour le déverrouillage,

Activer le déverrouillage en cas de batterie faible,

Verrouiller instantanément le tiroir lorsque vous le refermez,

Accepter d’autres utilisateurs à ouvrir votre placard.







Sur le même sujet : quel budget pour une maison connectée ?

Combien coute la serrure connectée Yale ?

C’est le défaut majeur de cette serrure. Affichée sur Amazon à 65€, on est loin d’un cadenas ou une serrure à clés à une dizaine d’euros. Pour ce qu’elle protège et les fonctionnalités qu’elle propose, le prix est conséquent.

La serrure Yale peut aussi se connecter à un pont wifi pour être configurée avec Alexa ou Google home et déverrouillée avec la voix. Le « Yale Bridge » supplémentaire coûte néanmoins la bagatelle de 89€ ! De quoi saler encore plus l’addition.