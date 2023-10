Netatmo : la nouvelle serrure connectée est-elle un véritable plus pour votre sécurité ?

La société française Netatmo, leader dans le secteur de la domotique, enrichit sa gamme de produits de sécurité avec l’introduction d’une serrure connectée et de clés intelligentes.

Sur le papier, la nouvelle Smart Lock assure une protection optimale contre les tentatives d’effraction tout en offrant une plus grande flexibilité pour accéder à votre domicile. Une belle promesse de la marque – qui nous avait déjà séduit avec ses caméras connectées – mais comment cela se caractérise-t-il dans le produit final ? Focus.

Le système se compose d’une serrure en acier inoxydable, renforcée par un disque anti-perçage et 3 goupilles de sécurité. Elle est certifiée SKG, une norme recommandée par la police hollandaise pour éviter les effractions.

De plus, cette serrure a subi l’évaluation minutieuse de Synacktiv, une entreprise française spécialisée en sécurité informatique offensive. Ce partenariat garantit une protection robuste face aux tentatives de piratage informatique.

Pour ouvrir la porte, deux options s’offrent à vous : utiliser une clé intelligente basée sur la technologie NFC certifiée et cryptée ; ou déverrouiller depuis votre smartphone grâce à l’application Home + Security de Netatmo. Une notification vous avertit lorsque les piles de la serrure doivent être changées, assurant ainsi un fonctionnement continu du dispositif.

Avec la Smart Lock, fini les trousseaux de clés volumineux et les appels au serrurier en cas de perte. En effet :

Le dispositif est compatible avec les portes équipées de cylindres européens jusqu’à 10cm d’épaisseur. Trois clés sont fournies lors de l’achat du produit, mais des clés supplémentaires peuvent être commandées sur la boutique en ligne de Netatmo.

La nouvelle serrure connectée de Netatmo est également compatible avec Apple Home, ce qui permet de créer des scénarios ingénieux avec d’autres appareils connectés :

La Smart Lock est conçue pour une installation facile et ne requiert pas l’intervention d’un professionnel. De plus, une communication Bluetooth Low Energy cryptée assure une interaction sécurisée entre la serrure et le smartphone.