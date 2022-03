La série Xiaomi Redmi K50 sera la première à supporter le Bluetooth 5.3

Alors que le 17 mars prochain Xiaomi doit faire la présentation officielle de sa nouvelle série de smartphones Redmi K50, il semblerait que de nouvelles informations aient fuitées. Cette série très attendue sera la première à prendre en charge le Bluetooth 5.3.

Selon les nouvelles rapportées samedi dernier par Gizchina, la série Redmi K50 sera la première série de smartphones à prendre en charge le Bluetooth 5.3. Cette nouvelle gamme doit inclure quatre modèles : le Redmi K50, le Redmi K50 Pro, le Redmi K50 Pro+ , ainsi que le Redmi K50 Gaming Edition dévoilé le 16 février dernier. La prise en charge du Bluetooth 5.3 sur la série Redmi K50 en plus de réduire la latence, prendra en charge le nouvel encodage audio LC3.

Xiaomi inaugure sa première série supportant le Bluetooth 5.3

L’information a été confirmée par le constructeur chinois. Alors que Xiaomi fera la présentation officielle de sa dernière série dans quelques jours, celui a affirmé que les quatre prochains modèles de la gamme embarqueront le Bluetooth 5.3. Une très bonne nouvelle pour les adeptes de la marque qui sont déjà impatients de découvrir la nouvelle série.

Grâce à cette nouvelle technologie, de nombreuses améliorations verront le jour. Parmi elles nous pouvons citer une réduction de la latence qui offrira une optimisation maximale pour les jeux en streaming, une consommation d’énergie réduite qui entraînera une amélioration de la durée de vie de la batterie ainsi qu’un système anti-interférences optimisé qui permettra donc une bien plus grande stabilité en connexion.

Mais ce n’est pas tout, le nouveau protocole permettra d’obtenir un meilleur rendu sonore. En effet, Xiaomi en plus de la nouvelle norme Bluetooth, a aussi révélé que ses appareils seront aussi en mesure de prendre en charge le nouvel encodage audio LC3 (Low Complexity Communications Codec).

Présenté au salon CES 2020, l’encodage audio LC3 permet d’obtenir une qualité sonore supérieure tout en réduisant de 30 à 50% le débit de données (bitrate). Plus concrètement cela signifie que des sons en débit plus faible peuvent être transmis sans en perdre la qualité sonore, le tout en prolongeant l’autonomie des batteries et permettant d’augmenter l’autonomie des écouteurs sans fil. À noter que pour en profiter, il faudra utiliser un périphérique audio conforme à la nouvelle norme Bluetooth, mais aussi au protocole LC3. N’étant pas encore démocratisés sur le marché, il est fort probable que Xiaomi en profite pour lancer des écouteurs et casques audio compatibles.

Xiaomi mise sur la performance

Ce sont donc quatre modèles qui sont prévus au lancement. Alors que le Redmi K50 Gaming Edition a déjà été présenté le mois dernier, il reste à découvrir le Redmi K50, le Redmi K50 Pro ainsi que le Redmi K50 Pro+. Selon les informations disponibles à ce jour, ces smartphones seront livrés avec différentes puces. Le modèle standard intégrera un processeur Snapdragon 870 et les modèles Pro et Pro+ seront respectivement propulsés par les SoC Dimensity 8100 et Dimensity 9000.

Le Dimensity 9000 est le processeur mobile le plus puissant du marché

Ce dernier est le processeur mobile le plus puissant de MediaTek à ce jour. Le Dimensity 9000 est gravé en 4nm et fonctionne suivant l’architecture Armv9. Il intègre un noyau principal Arm Cortex-X2 de 3,05 GHz, trois cœurs Arm Cortex-A710 de 2,85 GHz et quatre cœurs Arm Cortex -A510 qui promettent à celui-ci d’être 30% plus rapide que les processeurs de la génération précédente. En plus des smartphones, Redmi profitera de la conférence de presse pour lancer de nouveaux produits tels que des téléviseurs, des routeurs et des ordinateurs portables.