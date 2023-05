Marcher ou rouler ? Faites les deux grâce à ces semelles idéales pour se passer d’une trottinette

Dans le but d’aller d’un point A à un point B deux fois plus rapidement qu’à l’accoutumée et sans utiliser de transports, Paul Chavand, un professeur de mathématiques devenu inventeur a eu l’idée des Rollkers. Il s’agit là de semelles à chenille qu’il suffit d’attacher à ses chaussures pour gagner en vitesse.

Voici une invention qui vous fera inévitablement économiser du temps si vous êtes habitués à marcher de longues distances quotidiennement. C’est en 2015 que Paul Chavand conceptualise les Rollkers, un nouveau procédé de micromobilité destiné à faciliter la marche ou la course à pied. En réalisant les mêmes mouvements du quotidien pour vous déplacer à pied grâce à ce dispositif, vous vous déplacerez bien plus rapidement.

Se déplacer plus rapidement, c’est bien, mais en limitant ses efforts, c’est mieux ! Pour ce faire, il existe l’HoverGlide, un sac à dos flottant limitant les à-coups.

Les Rollkers : habile combinaison entre les mots « rollers » et « walkers »

Si c’est en 2015 que les Rollkers ont été inventés, il aura fallu attendre plus de huit ans avant que le rêve ne devienne réalité. Thomas Anthoine, chef de projet au sein de la start-up, indiquait au journal Le Parisien, qu’il avait fallu tout ce temps afin de réaliser un maximum de recherches et d’études pour développer la formule finale : celle qui permet aux Rollkers d’être opérationnels.

Très simplement, il s’agit de semelles articulées au niveau de la pliure naturelle du pied. Aux premiers abords, on pourrait croire que des roues viennent composer le dispositif, mais en réalité, ces semelles sont composées d’une chenille entourant plusieurs roulements à billes. Ce système permet de conserver une certaine stabilité dans les déplacements, mais aussi à l’arrêt.

Le secret des Rollkers : un moteur qui s’adapte au mouvement de votre pied

Pour utiliser les Rollkers, il vous suffira de les attacher à vos chaussures avec l’ingénieux système de sangles qui retiendra votre pied et votre cheville afin d’éviter toute entorse. À partir de là, les roulements se mettent à tourner et vous aident à marcher plus rapidement. Dans chaque semelle, la chenille est reliée à un moteur lui-même associé à une batterie rechargeable et amovible lui conférant une autonomie d’une trentaine de minutes.

Rollkers propose une multitude de types de sangles, au bon vouloir de ses clients.

Une série de capteurs placés tout le long du dispositif permet de mesurer l’allure de marche naturelle, généralement comprise entre 4 et 5 km/h. Les capteurs vont envoyer un signal au moteur afin qu’il puisse délivrer la même puissance à chaque pas, ce qui permettra de doubler automatiquement la vitesse de marche.

Si vous souhaitez mettre en pause vos Rollkers, une télécommande vous permettra de bloquer instantanément le système de roulement. Attention donc de ne pas marcher en même temps, et de bien être au ralenti ou à l’arrêt lorsque vous souhaitez bloquer votre chenille.

Trois roulements à billes reliés les uns aux autres à l’aide d’une chenille permettent d’avancer deux fois plus rapidement qu’avec de simples chaussures de ville.

Un dispositif de micromobilité révolutionnaire ?

Les Rollkers devraient être commercialisés d’ici la fin de l’année 2023 à un prix supérieur à 600 euros. Une somme conséquente pour ce dispositif de micromobilité puisqu’à titre de comparaison, une paire de rollers coûte jusqu’à 10 fois moins cher. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de savoir utiliser des rollers pour utiliser ce dispositif de mobilité urbaine.

La sécurité est d’ailleurs l’une des priorités des équipes de conception qui ont mis en place une multitude d’équipements afin d’éviter les chutes dans les montées et descentes d’escaliers ou de trottoirs. Les capteurs reconnaissent immédiatement le mouvement naturel réalisé par le pied lors d’une montée de marche et la chenille se bloque automatiquement pour conserver la stabilité du marcheur.

Pour les habitués du métro parisien, vous pourrez donc vous passer des tapis roulants afin de réaliser votre correspondance plus rapidement, sans avoir à esquiver la foule durant l’heure de pointe. De la même manière, à l’aéroport, les Rollkers sont bien pratiques pour rejoindre sa porte d’embarquement à pied. Avec l’interdiction des trottinettes électriques dans la capitale, il semblerait que cette invention arrive à point nommé.