Selon le PDG d’Intel, « AMD est dans le rétroviseur »

Profitant de ce début d’année pour faire un bilan de son mandat débuté il y a onze mois, et sur l’année 2021, le PDG d’Intel Pat Gelsinger en a profité pour évoquer les futurs nœuds de gravure, mais surtout pour tacler AMD.

Après moins d’un an à la tête d’Intel, Pat Gelsinger est déjà connu pour ses actions et son franc-parler. Dans une vidéo qu’il a publiée sur LinkedIn, l’actuel PDG à la tête d’Intel depuis 11 mois revient sur l’année 2021. L’occasion pour lui de parler de la feuille de route du géant américain, mais aussi d’évoquer AMD. Selon lui les nouveaux Alder Lake surpassent l’offre d’AMD, et il n’entend pas laisser à ce dernier l’occasion de revenir sur la première place du podium avant longtemps.

Intel loin devant AMD selon Pat Gelsinger

Selon ses propres mots, « Alder Lake. Tout d’un coup… Boom ! Nous sommes de retour dans le jeu […] AMD dans le rétroviseur des clients […] et plus jamais ils ne seront dans le pare-brise ; nous sommes juste en tête du marché« . Ce qui est sûr, c’est qu’il semble confiant dans ses produits et dans sa position. Ce qui n’est pas le cas de tout le monde, puisque la dernière fournée d’Intel doit encore faire ses preuves sur les machines mobiles, les premières livraisons étant prévues le mois prochain. Sur le desktop, bien qu’Intel semble être revenu dans le jeu, il faut avoir en tête que leurs processeurs se placent en face de processeurs AMD vieux de plus d’un an, et que la consommation s’envole en applicatif. Donc, ne pas crier victoire trop vite.

Pat Gelsinger portant son plus beau pull de Noël

Il est amusant de voir que Pat Gelsinger fait penser à sa rivale Lisa Su. Les deux PDG ont chacun repris une entreprise en mauvaise posture qu’ils ont réussi à redynamiser en peu de temps et à remettre sur les rails, en commercialisant des produits compétitifs. Les deux ont également en commun de mettre leurs visages et leurs noms en avant. Quelqu’un de non spécialiste pourrait-il nommer un précédent PDG d’Intel ou d’AMD, et de faire leurs bilans ? Pat Gelsinger et Lisa Su, eux, font régulièrement les actualités high-tech, et ont déjà de nombreuses réussites à leurs palmarès.

Mais il ne faut pas oublier que dans le monde des semi-conducteurs, une décision ne verra ses répercussions que bien plus tard. Le début de développement d’une nouvelle architecture de puce à un instant T ne verra sa mise sur le marché que 4 ou 5 ans plus tard. Donc bien que Pat Gelsinger, ingénieur d’origine, ait su reprendre les choses en mains, le développement des processeurs big.LITTLE et des GPU Arc vient de ses prédécesseurs, et n’est pas de son initiative.

5 nœuds de gravures en 4 ans

Parallèlement, on apprend que Intel est le premier à acheter le système ASML TWINSCAN EXE :5200. Pour les moins connaisseurs, ASML est l’entreprise qui fournit les systèmes de lithographie utilisés sur les chaines de production de semi-conducteurs. Ce tout dernier système marque la prochaine étape en vue de l’introduction de l’EUV 0.55 NA (High-NA).

Feuille de route Intel des 4 prochaines années

Cette information très technique se lie au discours de Gelsinger, mentionnant 5 nœuds de gravure en 4 ans. Quand on pense aux nombres d’années passées à pédaler dans la semoule sur le 14nm avant d’enfin arriver au 10nm… Concrètement il annonce des progrès pour les futurs nœuds Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A et Intel 18A, et que ce dernier devrait être lancé « début 2025 ».

Si tel est le cas, Intel aura bien réussi à remonter la pente et à redevenir compétitif sur le marché des CPU, sans oublier les GPU Arc qui nous sont teasés depuis un long moment pour contrer Nvidia et ses GeForce. Une chose est sûre, une guerre saine s’annonce sur le marché du CPU entre Intel et AMD.