C’est un nouveau modèle au design particulièrement futuriste que l’entreprise s’apprête à lancer si on en croit les images de la Segway Ninebot Air T15 qui ont été publiées.

La marque Segway Ninbot, dont on le rappelle, Xiaomi est actionnaire a dévoilé la AIR T15, une nouvelle trottinette électrique pliable au look résolument moderne. De quoi potentiellement bouleverser un marché que l’on aurait souvent eu tendance à trouver amorphe pour ce qui de l’innovation visuelle. Petit tour d’horizon de ce nouvel appareil.

Segway Ninebot présente l’Air T15

À quoi ressemble donc cette machine ? D’un bout à l’autre, la Segway Ninebot Air T15 respire l’innovation. Ainsi, la colonne de direction est divisée en deux parties, comme pourrait l’être une fourche de VTT. En bas, on appréciera la longue LED bleue qui sert à la fois pour le look et pour la visibilité de l’utilisateur. Un feu avant est aussi inséré au milieu de la colonne. Enfin, la petite béquille située à l’arrière, tout comme la possibilité de plier l’appareil devraient vite se rendre incontournables pour le stationnement et le rangement. Seul léger bémol, le poids de 10,5 kilos, qui ne le range pas forcément dans les poids plume de sa catégorie.

Quand on se tourne vers le guidon, c’est un écran LCD qui accueille notre regard. L’occasion pour l’utilisateur de l’Air T15 d’avoir accès à de nombreuses informations très rapidement : vitesse, autonomie, distance… Dans le même temps, votre trottinette électrique communique avec votre smartphone. L’innovation se trouve aussi du côté technique, puisqu’elle se lance comme une trottinette musculaire. Pour vous lancer, appuyez le pied sur le garde-boue (qui est aussi votre frein et poussez-vous d’un mouvement de jambe. C’est là que le moteur de l’appareil s’enclenche.

La trottinette électrique bientôt vendue en France ?

Sa vitesse maximum est de 20 km/h, mais l’autonomie n’est cependant que de 15 kilomètres. De quoi restreindre son usage à des environnements ultra-urbains. Il faut par ailleurs 3h30 pour recharger la batterie 4.000 mAh.

Après avoir découvert ce nouveau modèle, c’est bien entendu la première question que l’on veut se poser. Pourra-t-on bientôt enfourcher cette machine plutôt originale dans les rues de Paris et ailleurs ? Pour l’instant, on l’ignore encore. La Segway Ninebot Air T15, qui doit être lancée ce 18 mai, est disponible en précommande pour le marché chinois à partir de 2.999 yuans, soit environ 390 euros. Il ne reste plus qu’à attendre une éventuelle annonce pour en savoir plus ! Certaines rumeurs font état d’un lancement international sur Kickstarter.