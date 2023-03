Plongez sous l’eau sans bouteille d’oxygène sur le dos avec SeeAir

Pour respirer sous l’eau et réaliser ses meilleures plongées sous-marines, il nous est tout à fait possible d’utiliser une bouteille d’oxygène et une combinaison adaptée. Néanmoins, ce système est difficile à manier et il faut une bonne formation pour le maîtriser totalement. Pour remédier à ces difficultés tout en étant respectueux de l’environnement, SeeAir propose son système de plongée révolutionnaire.

Fini les bouteilles de plongées sous-marines avec SeeAir

SeeAir a développé un système de plongée sous-marine sans réservoir. Au lieu de s’encombrer durant toute son excursion avec une bouteille sur le dos et de devoir doser continuellement sa quantité d’oxygène et de dioxyde de carbone, cette entreprise propose un dispositif innovant. Aucun équipement lourd n’est nécessaire pour utiliser le système de SeeAir dans le cadre d’activités d’immersions sous-marines récréatives.

Il existe des mini-bouteilles de plongées faciles à transporter comme le Smaco S500.

Le système est composé de deux longs tubes reliant une extrémité à un plongeur qui pourra utiliser un détendeur de plongée pour respirer. De l’autre côté du tube, un réservoir d’air permettra au plongeur de pouvoir respirer en toute liberté et de relâcher le dioxyde de carbone qu’il expire. Le tube permet ainsi d’acheminer de l’air du réservoir jusqu’aux poumons de la personne utilisant le dispositif. En nageant sous l’eau, la personne fera avancer le réservoir qui flotte paisiblement à la surface.

Utilisez le SeeAir en 4 étapes :

Connectez les deux tuyaux d’admission et télescopique au réservoir d’air et au détenteur de plongée.

au réservoir d’air et au détenteur de plongée. Allumez l’appareil SeeAir qui va accumuler de l’oxygène dans son réservoir .

. Puis, placez-le à la surface de l’eau.

Mettez le détendeur dans la bouche afin de pouvoir respirer puis de plonger pour profiter du dispositif en toute sécurité.

Les quatre étapes à suivre pour pouvoir plonger sous l’eau grâce à SeeAir

Les caractéristiques très intéressantes du SeeAir

Le réservoir principal de SeeAir comprend un système de filtration et de purification avancé permettant d’éliminer les impuretés de l’air afin de fournir un oxygène propre, sûr et respirable dans le cadre d’une activité de plongée. À l’aide de sa batterie de 70 000 mAh, le système peut fonctionner — lorsqu’il est rechargé entièrement — pendant cinq heures. Le tube reliant le dispositif au détendeur mesure environ 12 mètres, ce qui permet au plongeur d’atteindre cette profondeur sans trop d’effort.

SeeAir est également équipée d’une lumière LED intégrée sous le dispositif de réservoir d’air. Cela permet au plongeur de repérer où se situe son réservoir et d’éviter parfois certains obstacles qui se présentent à la surface de l’eau. Lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 25 %, la LED commence à clignoter, et ce, de plus en plus rapidement pour alerter l’utilisateur et l’inviter à remonter à la surface. De cette manière, le plongeur n’a pas besoin de porter une montre ou tout autre appareil électronique pour connaître le temps qu’il lui reste pour profiter du SeeAir.

L’ensemble du système pèse un peu moins de 13 kilogrammes et une sangle est disponible au-dessus du réservoir pour le porter plus facilement jusqu’à la plage. Au niveau de sa conception, le tube d’alimentation en air est enveloppé dans une couche de tissu tricotée pour réduire les dommages, et éviter toute coupure accidentelle par des récifs ou des objets pointus.

Un plongeur peut aller jusqu’à douze mètres de profondeur sans aucun souci avec SeeAir

SeeAir, un système de plongée innovant à destination des plongeurs confirmés

Comme l’indique SeeAir sur sa page de financement participatif qui lui a permis de financer son projet, il est recommandé d’avoir au minimum 12 ans pour utiliser son système de plongée.

Bien qu’étant plus simple d’utilisation qu’une bonbonne à oxygène, la marque ne conseille son produit qu’aux plongeurs aguerris et les encourage à lire attentivement le manuel. Les débutants peuvent acquérir ce produit, mais à leurs risques et périls quant à son utilisation qui est considérée comme assez complexe selon les concepteurs. Enfin, elle recommande de vérifier l’état du système ainsi que la puissance de la batterie avant son utilisation.

Le produit est vendu à 450 euros. Un prix relativement correct par rapport aux bouteilles de plongées et aux compresseurs qu’il faut acheter pour pouvoir faire de la plongée classique. De plus, vous gagnerez incontestablement du temps puisqu’il vous suffira de recharger électriquement SeeAir afin de l’utiliser. Le système utilisera ensuite l’air ambiant pour vous fournir en oxygène sous l’eau et non l’air du compresseur. Enfin, ce produit est plus respectueux de l’environnement : il n’utilise que de l’énergie électrique et aucune énergie fossile pour fonctionner.

Selon le calendrier proposé par les concepteurs de ce système de plongée, la production à grande échelle de leur produit devrait début en juillet 2023 pour une commercialisation au grand public prévue pour septembre de cette année.