Peur de perdre votre iPhone : comment activer l’antivol facilement ?

Avec la dernière mise à jour iOS (la 17), les utilisateurs d’iPhone peuvent protéger un peu plus leur smartphone et activer un antivol. Comment fonctionne-t-il et où l’activer ?

Apple vient tout juste d’ajouter une option qui rend le vol d’iPhone beaucoup moins intéressant. Cette nouvelle fonctionnalité apparue en même temps que l’iOS 17.3 permet de bloquer l’accès à certaines informations de votre smartphone (comme Apple Pay) et ainsi de protéger des informations confidentielles.

Afin de profiter de cet antivol intégré à votre iPhone, voici la marche à suivre.

Une fois la mise à jour de l’iOS faite, vous n’aurez qu’à :

Vous rendre dans les réglages dans le menu « Face ID et code » .

. Vous authentifier.

Scroller jusqu’à atteindre « Protection en cas de vol de l’appareil » .

. Activer la protection.

Une fois cette option activée, l’antivol se mettra en marche sur votre iPhone et vous évitera quelques sueurs froides. Malheureusement, cette fonctionnalité ne rend pas totalement inutile le vol d’un iPhone, mais elle protège a minima vos informations bancaires et vos mots de passes, ce qui réduit en partie l’ampleur de la mauvaise nouvelle : « Je me suis fait voler mon iPhone… »

Pour fonctionner, cette option analyse votre emplacement. Ainsi, si vous vous trouvez dans un endroit habituel (travail, domicile, etc.) l’antivol se déverrouille et donne un accès total aux informations.

En revanche, si vous êtes dans un bar ou dans la rue, votre iPhone passera en mode sécurisé et bloquera l’accès à diverses applications et informations comme Apple Pay ou votre coffre-fort à mot de passe.

Bien sûr, si vous souhaitez les débloquer, il suffira d’utiliser Face ID ou Touch ID, mais ces moyens de déverrouillage vous sont personnels et le voleur ne pourra pas les utiliser… en principe.

A priori, le voleur de votre iPhone n’aura pas votre visage.

Quels iPhone sont compatibles ?

Tous les iPhone à partir de l’iPhone XR jusqu’au 15 Pro Max peuvent se mettre à jour avec l’iOS 17.3 et donc profiter de l’antivol d’Apple.