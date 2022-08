Les menaces de cybersécurité sont très sérieuses, tant au niveau individuel que pour les entreprises. Et les risques de piratage sont encore plus importants lorsque vous êtes en déplacement. Heureusement, il existe plusieurs mesures simples pour protéger vos données, où que vous alliez.

Attention aux réseaux Wi-Fi publics

Premièrement, le plus gros risque en déplacement vient des réseaux Wi-Fi publics. Si vous ne prenez pas de précautions, des individus malveillants pourraient intercepter vos données ou pirater votre appareil. Mais en voyage ou en déplacement, il est parfois difficile de résister. Après plusieurs jours en mode avion, terrifié par les frais d’itinérance, vous tombez sur un réseau Wi-Fi ouvert… Un réseau auquel vous pouvez vous connecter instantanément sans débourser un sou.

Or le souci est que de tels réseaux ne sont pas cryptés. Ainsi, un pirate peut facilement voir toutes les données transmises via la connexion. Les sites que vous consultez, ce que vous tapez dans les champs de recherche, etc. Pourtant, un rapport de 2017 révèle que 87 % des gens prennent des risques de sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics. Cela inclut l’accès à leurs mails et à leurs informations financières.

Pourquoi évitez les réseaux publics en tout genre ?

Passons maintenant aux conseils pratiques pour protéger vos données sensibles en déplacement.

Le premier est évidemment d’éviter le Wi-Fi public autant que possible. Même si vous pensez être dans un endroit sûr, comme votre chambre d’hôtel, le risque existe. Un hacker peut toujours se trouver à proximité, à l’affût de données à pirater.

De plus, vous ne savez même pas si le réseau auquel vous vous connectez est légitime. En effet, il est facile de créer un hotspot intitulé « Hotel Free Wi-Fi ».

Et si vous devez absolument vous connecter à un tel réseau, n’y faites rien de sensible. Par exemple, vous pouvez consulter les résultats d’un match de football, mais n’effectuez pas d’opérations bancaires.

Utilisez un VPN (Virtual Private Network)

Si vous ne pouvez faire autrement que d’utilisez un Wi-Fi public, le mieux est d’activer un VPN (réseau privé virtuel). Cette technologie est un tunnel qui crypte toutes vos données et brouille votre position en modifiant votre adresse IP.

Ainsi, personne ne saura quelles données sont échangées sur le réseau. Pas même le fournisseur d’accès à internet. Il existe des centaines de services VPN abordables, et vous pouvez même opter pour un VPN gratuit le temps de votre voyage.

Un critère important est qu’il soit simple d’utilisation et ne ralentisse pas trop votre navigation. Une fonction de Split Tunneling peut aussi être utile pour choisir les données à protéger ou non. Cela permet d’optimiser les performances du VPN.

N’allez que sur des sites HTTPS

Enfin, il est préférable de ne naviguer que sur des sites en HTTPS. Si l’URL d’un site web commence par https://, cela signifie qu’il est crypté. Votre navigation est alors plus sûre – le « s » signifiant « secure ».

En l’absence de cryptage, tout le monde peut épier ce que vous faites. Pour plus de sécurité, vous pouvez installer l’extension HTTPS Everywhere sur votre navigateur. Elle convertira tous les sites HTTP en HTTPS et chiffrera ainsi vos données. Cette astuce n’est certes pas infaillible, mais elle sécurisera grandement vos connexions.