Secret Santa : les 3 meilleures applis gratuites pour organiser vos soirées de Noël facilement

Noël arrive à grands pas et l’envie d’organiser un Secret Santa va peu à peu gagner du terrain dans de nombreux groupes d’amis ou familles, alors quelle application faut-il choisir ?

Cette année, pourquoi ne choisiriez-vous pas de remplacer les traditionnels morceaux de papiers par une application mobile ? Seulement, comment choisir la meilleure application sans passer deux heures sur l’App Store ou le Play Store à trier les différentes versions d’une même application ?

Coup de chance, vous avez cliqué sur le bon article et voici 3 applis qui devraient satisfaire vos besoins.

Secret Santa App : simple, efficace et gratuit

Si vous marquez « Secret Santa » sur le Play Store, il y a de fortes chances que cette application soit la première à remonter dans les recommandations, et pour cause. Avec ses 4.8 étoiles sur 5 possibles et ses plus de 100 000 téléchargements, cette version vous permet :

De créer plusieurs listes en simultané : idéal quand on doit faire un Secret Santa entre amis, au bureau et en famille.

: idéal quand on doit faire un Secret Santa entre amis, au bureau et en famille. De préciser le cadeau désiré pour chaque utilisateur : normalement, vous ne pourrez pas vous tromper.

: normalement, vous ne pourrez pas vous tromper. D’interdire certaines sélections lors de la loterie : une option idéale lorsque l’on veut éviter que le hasard vous fasse piocher une personne que vous auriez souhaitée éviter.

Les seuls véritables points faibles de l’application sont qu’elle n’est qu’en anglais et que son interface est un peu austère.

À télécharger sur le Play Store

Secret Santa cadeau au hasard : l’appli pour les iPhone

Comme l’application précédente, cette version vous permettra d’ajouter des amis et d’organiser une grande loterie pour savoir qui a qui — en excluant certaines personnes de la sélection pour être sûr que deux personnes qui ne s’apprécient pas ne tombent pas l’une sur l’autre.

Il faut toutefois préciser, que certaines fonctionnalités ne sont pas gratuites et vous demanderont de passer à la version payante. Mais si vous vous contentez d’une simple loterie, vous pourrez ne pas dépenser un euro dans l’application.

À télécharger sur l’App Store

Secret Santa 22 : la star des applis d’échange de cadeaux

Téléchargée plus d’un million de fois, cette application est décidément la plus célèbre de toutes. Il faut dire que :

Son interface est plus épurée que les autres,

Elle permet de fixer un budget,

D’interdire plus d’une personne que vous ne voudriez pas.

Le tout gratuitement que vous soyez sur iPhone ou un smartphone Android.

À télécharger sur le Play Store et l’App Store