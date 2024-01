Cet étonnant sèche-cheveux qui ne chauffe pas de L’Oréal veut en finir avec les cheveux secs

Le futur AirLight Pro de L’Oréal pourrait bien être le nouveau sèche-cheveux que tout le monde s’arrache avec sa technologie utilisant une technologie infrarouge brevetée.

Dans le domaine des sèche-cheveux, un modèle a fait l’effet d’un raz de marée lors de son lancement : le Dyson Supersonic. Sorti en 2016, ce sèche-cheveux était reconnu pour son design, sa puissance et la gestion de sa température. Depuis, de nombreuses marques concurrentes ont lancé leur modèle de sèche-cheveux, sans véritablement arriver à détrôner le Supersonic.

Mais, L’Oréal, la marque réputée pour ses produits de beauté, profite du CES 2024, le plus grand salon d’électronique, pour présenter son tout premier sèche-cheveux : le AirLight Pro. Avec l’arrivée d’une nouvelle technologie de séchage par infrarouge et en partenariat avec la Startup Zuvi, créée par d’anciens de DJI, ce sèche-cheveux pourrait bien devenir la nouvelle référence en la matière.

Une technologie à lumière infrarouge sur le sèche-cheveux L’Oréal

La marque avait déjà fait parler d’elle en lançant son lisseur Steampod, l’un des premiers modèles à vapeur d’eau, aujourd’hui régulièrement cité parmi les meilleurs lisseurs. Avec la commercialisation de son sèche-cheveu, L’Oréal pourrait bien réaliser la même prouesse qu’avec son lisseur. Et pour cause.

Le sèche-cheveux AirLight s’appuie sur la technologie brevetée LightCare qui utilise la lumière infrarouge et un flux d’air à grande vitesse pour éliminer efficacement l’eau en surface des cheveux. La marque annonce que ce système innovant conserve leur humidité interne et permet une apparence plus lisse et brillante, à la différence des modèles classiques chauffant grâce à des résistances électriques.

« Doté de plus de 150 brevets, AirLight Pro incarne parfaitement cette révolution de la beauté, en apportant pour la première fois une solution de séchage prenant soin des cheveux et de la planète. » Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche, l’Innovation et de la Technologie chez L’Oréal.

L’Oréal s’est aidé de la startup Zuvi, concepteur de cette technologie avec son sèche-cheveux Halo, une version « première génération » du AirLight. Testé sur plus de 500 personnes, son nouveau modèle serait capable de s’adapter à tous types de cheveux. Autre argument, la technologie embarquée permet de faire des économies d’énergie, baissant la consommation de 31 % par rapport aux modèles classiques.

La technologie LightCare est lauréate du prix de l’innovation du CES 2024

Un lancement du AirLight Pro sans annonce de prix

Si L’Oréal a prévu le lancement de son AirLight Pro sur le marché américain et européen, par sa marque professionnelle de salon, L’Oréal Professionnel, elle n’a pas indiqué de date de sortie ni même de prix.

Seule l’année a été mentionnée, arguant que le sèche-cheveux devrait être commercialisé en 2024 pour les professionnels, mais aussi les particuliers. L’arrivée d’un nouveau souffle que Dyson aurait préféré éviter.