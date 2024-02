Comment choisir un bon sèche-cheveux pour moins de 40€ ?

Avant d’acheter un sèche-cheveux, il convient de s’assurer qu’il convient parfaitement à vos besoins et un critère est plus qu’essentiel : la technologie ionique.

Vous avez envie d’acheter un sèche-cheveux et d’enfin équiper votre salle de bain d’un des appareils essentiels à toute bonne installation ? S’il existe des critères évidents à surveiller comme le prix, la puissance de chauffe ou l’esthétisme, d’autres sont bien souvent négligés voir inconnus.

Ainsi, avant de passer à la caisse, il sera important de s’assurer que le modèle que vous convoitez possède bien la technologie ionique. On vous explique pourquoi ?

Un sèche-cheveux ionique : c’est quoi l’intérêt ?

En envoyant un champ électromagnétique chargé d’ions négatifs, le sèche-cheveux ionique vient briser les molécules d’eau chargées. Grâce à ce procédé, les cheveux :

Sèchent plus vite,

Ne sont pas soumis à l’électricité statique,

Conservent un aspect brillant et pas sec,

Sont plus malléables.

Bien sûr, cette technologie n’est pas gratuite et il s’agit bien souvent d’un point bloquant… Attention, les prix ne s’envolent pas non plus et il est tout à fait possible de trouver certains bons modèles ayant cette technologie pour environ 35-40€ mais si vous ne portez que peu d’intérêt aux sèche-cheveux, vous pourrez acquérir un appareil qui en est dépourvu pour environ 20€.

Une alternative pas chère au Dyson Airstrait ?

Le 2 février, Dyson a sorti un lisseur à air pulsé. Véritable révolution pour l’entretien capillaire, cet accessoire permet de lisser les cheveux, mais également de les sécher !

kızlarrrr hepimiz dyson airstrait alacak mıyız baksanıza cooook güzel pic.twitter.com/gEfe96gDgc — Cansu♡ (@cansufcbmg) February 12, 2024

Comme la technologie ionique, cet appareil permet de conserver des cheveux maniables, de ne pas les rendre cassant/trop sec et de maintenir un aspect brillant, mais il coûte malheureusement 499€…

Alors si vous ne souhaitez pas débourser une telle fortune pour vos cheveux, la technologie ionique peut être une véritable alternative.