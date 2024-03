Ne faites plus ses 7 erreurs avec votre sèche-cheveux comme 1 français sur 3

Indispensable pour certaines, pratique pour d’autres, le sèche-cheveux est sans doute le plus incontournable des appareils coiffants. Néanmoins, se pose la question de savoir si vous exploitez pleinement son potentiel.

Sécher ses cheveux semble être une partie banale de la routine beauté. Cependant, cette étape cache de nombreux pièges qui peuvent non seulement endommager vos cheveux (selon Furterer 1 femme sur 3 aurait les cheveux secs en Europe), mais aussi affecter leur apparence et leur santé. Voici les erreurs communes à éviter pour garantir que vos cheveux restent en bonne santé, brillants et forts.

Utiliser une chaleur excessive

L’erreur la plus répandue est d’utiliser un sèche-cheveux à une température trop élevée. La chaleur excessive peut causer des dommages irréversibles tels que la cassure, la sécheresse et la perte de brillance. Il est conseillé d’utiliser un sèche-cheveux avec différents réglages de température et de choisir le plus bas possible qui soit encore efficace pour votre type de cheveux.

Sécher les cheveux trop mouillés

Commencer le séchage quand les cheveux sont encore dégoulinants d’eau est une erreur courante. Il est préférable d’enlever l’excès d’eau en pressant doucement les cheveux avec une serviette ou, mieux encore, une serviette en microfibres qui absorbe l’humidité plus efficacement et réduit les frisottis.

Ne pas utiliser de protecteur de chaleur

L’absence de protection contre la chaleur expose directement vos cheveux aux dommages. Avant de commencer à sécher vos cheveux, appliquez toujours un protecteur de chaleur pour former une barrière protectrice entre la chaleur du sèche-cheveux et vos cheveux, minimisant ainsi les dommages potentiels.

Sécher les cheveux dans le mauvais sens

Le sens dans lequel vous dirigez le flux d’air du sèche-cheveux a un impact significatif. Sécher vos cheveux en dirigeant le flux d’air de la racine vers les pointes aide à lisser la cuticule des cheveux, ce qui conduit à moins de frisottis et à des cheveux qui paraissent plus lisses et plus brillants.

Ou dans tous les sens !

Le séchage agressif, en bougeant frénétiquement le sèche-cheveux autour de la tête, peut créer de l’électricité statique et des frisottis. La méthode la plus efficace consiste à séparer les cheveux en sections et à travailler méthodiquement chaque section, en maintenant le sèche-cheveux à une distance constante de la tête.

Ignorer l’utilisation du concentrateur d’air sur le sèche-cheveux

Le concentrateur d’air est cet embout souvent ignoré ou retiré du sèche-cheveux. Son utilisation permet de diriger le flux d’air plus précisément, réduisant les frisottis et améliorant l’efficacité du séchage.

Ne pas finir avec un jet d’air froid

Terminer le séchage par un jet d’air froid aide à fermer la cuticule des cheveux, scellant l’hydratation à l’intérieur et augmentant la brillance. De nombreuses personnes négligent cette étape, mais elle est cruciale pour obtenir une finition professionnelle.