La marque espagnole se lance dans un segment très particulier, celui des scooters électriques. Découvrez le SEAT MO eScooter 125, le premier modèle du constructeur.

C’est un grand pas en avant pour le constructeur automobile espagnol Seat. La filiale du groupe Volkswagen, conscient des nouveaux enjeux de mobilité urbaine, va bientôt proposer à ses clients son premier scooter 100% électrique dont on vous a déjà parlé dans le comparatif des scooters électriques.

L’équivalent d’un scooter 125 cc

Ce nouveau modèle, baptisé SEAT Mo eScooter 125cc est le premier scooter électrique de l’entreprise. Sa production a été lancée avec la société Silence, qui se spécialise dans les moteurs électriques. L’objectif est de répondre aux besoins de la nouvelle génération d’utilisateurs urbains qui veulent un transport personnalisé, mais aussi écologique, efficace et agile.

Seat Mo eScooter : des caractéristiques intéressantes

Capable d’attendre une vitesse maximale de 95 km/h, il constitue de fait un transport adapté aux environnements urbains, mais aussi périurbains. Il bénéficie par ailleurs d’une autonomie pouvant atteindre 137 kilomètres, selon les informations fournies par Seat. Côté puissance, il s’agit de l’équivalent d’une 125 cc.

Un scooter issu de la collaboration avec Silence

Que trouve-t-on sous le « capot » de ce nouveau modèle de scooter électrique ? Un moteur de 7 kW (avec une puissance maximale de 9 kW), lui permettant d’atteindre une vitesse de 50 km/h en 3,9 secondes. Mais aussi une batterie suffisante pour lui conférer une autonomie intéressante. Celle-ci est le résultat du travail de l’équipe R&D de Seat avec l’entreprise Silence.

Un scooter électrique avec 3 modes de conduite

Trois modes de conduite sont disponibles : Eco, City et Sport, avec des usages qui sont clairement identifiés et une consommation énergétique adaptée. Les utilisateurs urbains apprécieront la batterie détachable qui permet de l’installer dans l’appartement la nuit par exemple. Enfin, ce modèle joue aussi la carte de la connectivité avec deux ports USB. Le coffre, situé sous la selle, permet d’accueillir deux casques.

Seat Mo, un modèle à moins de 6.500 euros

Au niveau des couleurs, trois modèles sont disponibles : Daring Red, Aluminium Grey et Oxygen White. C’est du côté du prix que les choses deviennent encore plus intéressantes puisque le modèle qui sera commercialisé au cours du premier trimestre 2021 est annoncé au tarif de 6.250 euros. En France, il sera aussi possible d’économiser une petite somme grâce au bonus écologique. Enfin, Seat évoque aussi l’option d’un leasing à partir de 3 euros par mois pendant 48 mois.

Enfin, Seat insiste sur la dimension écologique de ce produit qui vise avant tout à « améliorer la qualité de l’air et la mobilité des utilisateurs ».