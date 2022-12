Il y a des jeux de sociétés qui paraissent éternels : le Scrabble en fait partie. Revenant sur le devant de la scène grâce à de nombreuses versions disponibles en ligne, nous vous avons sélectionné les 5 meilleurs sites pour jouer au Scrabble, pour vous aider à travailler vos méninges tout en vous amusant.

Le Scrabble, un jeu de société qui traverse les générations

Commercialisé pour la première fois en 1948, le Scrabble est connu de tous et sur tous les continents. Il était quelque peu passé de mode, sans doute à cause des longs après-midi de notre enfance passés à jouer contre papy et mamie. Il a acquis ces dernières années un regain de popularité grâce à ses nombreuses versions disponibles sur internet et sous forme d’applications pour smartphones et tablettes.

Le saviez-vous ?

Le Scrabble est vendu dans près de 121 pays !

Des règles du jeu faciles à appréhender

Le Scrabble consiste à disposer des jetons de lettre sur une grille, chaque lettre valant un certain nombre de points. Le but du jeu est d’accumuler le plus de points possibles grâce à des combinaisons de mots. Il existe des variantes aux règles traditionnelles comme le Duplicate qui permet à un plus grand nombre de joueurs de se joindre à une partie.

Le Scrabble de Clicmouse : une version complète et sans inscription

Une fois l’interface prise en main, cette version du Scrabble se montre particulièrement complète

Ne vous y méprenez pas : malgré une interface peu flatteuse, cette version du Scrabble est ultra-complète. Sans inscription ni installation particulière, elle permet de jouer de manière parfaitement autonome, en ligne comme hors connexion.

Mieux encore, la fonction duo permet de jouer avec un ami en ligne. Pour cela, il vous suffit d’envoyer une invitation par mail à la personne que vous souhaitez affronter. On aurait simplement aimé des menus un peu plus intuitifs pour en faciliter la prise en main.

Accéder au site : https://www.clicmouse.fr/scra/

Internet Scrabble Club : un ancêtre encore au goût du jour

Ne vous fiez pas à son look : cette version du Scrabble est une référence d’interent

Ce jeu de Scrabble existe depuis de nombreuses années et jouit d’une vaste communauté très fidèle. Et pour cause, cette version a l’avantage de proposer un fonctionnement simple, mais particulièrement efficace. Il permet non seulement de jouer contre des inconnus, mais aussi d’observer des parties pour progresser.

On regrette simplement l’obligation de se créer un compte pour pouvoir lancer une partie.

Accéder au site : https://isc.ro/

Méli-mots : une variante du Scrabble spéciale multijoueur

De nombreux paramètres comme le chrono peuvent être ajustés pour rendre les parties plus compétitives

Le jeu en ligne Méli-mots offre une ambiance chaleureuse qui prône le multijoueur grâce aux points gagnés au fil des parties. Les règles sont les mêmes que celles du Scrabble traditionnel, et il est même possible d’assister à des parties en tant que spectateur. Seul défaut : vous devez nécessairement vous créer un compte pour vous lancer.

Mis à part ce point de détail, on apprécie l’attention portée au design du jeu et la possibilité de personnaliser son avatar.

Accéder au site : https://www.mundijeux.fr/multijoueur/meli-mots/

Dynamimots : une version du Scrabble plus adaptée à l’ordinateur

Un site de Scrabble qui permet de jouer aux règles du Duplicate ou du Dynamimots

Le jeu Dynamimots se rapproche fortement du Scrabble, tant au niveau visuel qu’au niveau de l’objectif. En revanche, ce site permet d’appliquer 3 règles différentes : le Scrabble, le Duplicate ou le Dynamimots.

Le Duplicate est une variante du Scrabble dans laquelle les 2 joueurs disposent à chaque fois du même tirage, chacun cherchant à faire le maximum de points.

Le Dynamimots, lui, autorise jusqu’à 5 joueurs dans la même partie.

Grâce à cette diversité de règles, le jeu Dynamimots permet de faire varier les parties de Scrabble pour les rendre encore plus ludiques.

Accéder au site : https://dynamimots.fr/Dynamimots-Scrabble-le-jeu

Hors-catégorie : Scrabble GO, l’application officielle gratuite

Le Scrabble GO, une version incontournable pour jouer au Scrabble où vous voulez !

Il ne s’agit pas d’un site internet mais d’une application à télécharger sur Android ou iOS. Néanmoins, elle est tellement plébiscitée par ses utilisateurs que nous ne pouvions réaliser une sélection des jeux de Scrabble sans la mentionner.

Dans une atmosphère particulièrement fidèle au jeu de société, l’application Scrabble GO permet de jouer en ligne contre des inconnus ou même contre vos amis. Vous y retrouverez toutes les règles officielles ainsi que le dictionnaire du jeu. Vous pourrez enfin apprendre par cœur le vocabulaire des rois du Scrabble. À vous les Xi, les Wu et autres Kwanzas. Rien ne pourra plus vous empêcher de battre votre grand-tante lors de votre prochaine partie !

Pour finir, vous pouvez débloquer des thèmes spécifiques et personnaliser votre profil. On recommande !