Si vous voulez vous lancer comme livreur, alors il est intéressant de savoir quel modèle de scooter électrique il faut acheter. Pour vous aider, nous avons établi notre sélection exclusive de scooters électriques de livraison.

Uber Eats, Deliveroo ou encore Allo Resto, de nombreuses applications se sont lancées sur le créneau porteur des livraisons à domicile. Pour fonctionner, ils travaillent notamment avec de nombreux livreurs à scooter. Cependant avant de commencer à travailler, mieux vaut bien choisir votre équipement. Si le scooter électrique est désormais une évidence, quel est le meilleur modèle ? Tour d’horizon et comparatif des meilleurs scooters électriques pour la livraison.

Comment choisir votre scooter électrique de livraison ?

À l’heure de sélectionner le modèle qui vous accompagnera ensuite sur la route, plusieurs critères essentiels sont à prendre en compte. Il vous faut tout d’abord regarder la puissance du véhicule, un paramètre crucial, notamment en ville pour pouvoir être efficace et réactif. Choisissez aussi un modèle qui sera adapté à votre style de conduite : nerveux ou plutôt tranquille par exemple. Par ailleurs, dans le cadre d’un scooter électrique utilisé pour la livraison, faites attention au volume que vous pourrez embarquer.

Pourquoi choisir un scooter électrique pour les livraisons ?

À l’heure actuelle, la question de l’électrique ou non ne se pose plus vraiment. D’un point de vue économique, l’investissement peut être légèrement plus important (et encore !) dans un premier temps, mais le modèle est ensuite beaucoup plus économe. Les révisions sont aussi beaucoup moins onéreuses, tout comme l’assurance. Beaucoup d’entreprises de livraison proposent des systèmes permettant de louer votre véhicule. Cependant, si vous souhaitez acheter, voici plusieurs modèles de scooters électriques qui ont des arguments à même de retenir votre attention.

Quels sont les meilleurs scooters électriques de livraison ?

Pour vous aider dans votre choix d’un scooter électrique pour la livraison, nous avons réalisé un petit comparatif des meilleurs modèles pour cette activité.

Les scooters électriques Cargo de la gamme LVNENG

Si vous cherchez un scooter électrique pour un petit prix, alors la marque chinoise LVNENG devrait sans aucun doute faire partie de ceux qui vous intéresseront. Disponibles en 50 et 125CC, ils se déclinent à partir de 1999 euros. Six modèles différents sont disponibles dans la gamme, avec des moteurs Bosch et des batteries amovibles.

On retiendra surtout le LVNENG S5 Delivery, un modèle qui propose 3 kW de puissance et offre jusqu’à 120 kilomètres d’autonomie. Côté capacité de chargement, vous pourrez aller jusqu’à 113 litres. Comptez 3.499 euros pour acquérir un modèle de cette gamme en France, il faut vous tourner vers ACSUD SACIM, un spécialiste du scooter électrique de livraison.

Le scooter électrique de livraison SYM E’X Pro

On a pu le découvrir l’an dernier à l’occasion de l’EICMA. Ce petit scooter électrique 50 cc de Sym est clairement destiné à ceux qui travaillent dans le domaine de la livraison. On regrettera tout de même la puissance du moteur (1,5 kW et 2 kW en crête). Sa vitesse de pointe est de 45 km/h et son autonomie peut être poussée jusqu’à 80 km.

Déjà doté d’un caisson pour ceux qui doivent transporter de façon pratique, il compte aussi un panier. Au total, il propose une capacité d’emport de 55 kilos (25 à l’avant et 30 à l’arrière). Sur le site de Sym, le modèle non électrique peut s’acquérir en blanc ou en noir à partir de 2.049 euros TTC. La version scooter électrique de livraison devrait bientôt être mise en vente.

Le scooter électrique de livraison Super Soco CPx

Le nouveau scooter électrique de la marque qui devrait être lancé sur le marché français à partir du mois de juillet a de nombreux atouts à même de séduire les professionnels de la livraison. Commercialisé à partir de 4.290 euros, il propose un très bon rapport qualité prix pour ceux qui ont un budget, mais veulent de la puissance. Doté d’un look plutôt sportif, il se décline en noir ou gris, il est surtout polyvalent.

Vous pourrez l’utiliser avec une autre personne dans votre vie de tous les jours, ou bien avec un cube de livraison ou un gros top-case. Côté vitesse, il peut grimper jusqu’à 90 km/h et l’autonomie pourra être poussée jusqu’à 140 kilomètres dans certaines conditions.

Le scooter électrique Rider Pro Cargo

Si vous ne voulez jamais craindre de tomber en panne de batterie, alors c’est le Rider Pro Cargo 125 qui devrait retenir votre attention puisque ce modèle équivalent 125cc offre une autonomie pouvant atteindre les 200 kilomètres, pour une vitesse maximale de 85 km/h. C’est un modèle particulièrement fiable et parfaitement adapté à la livraison. Côté tarif, il faudra débourser 4.890 euros à l’heure actuelle.

Le scooter électrique Niu-N Cargo

Enfin, on termine avec un modèle qui s’est rapidement fait une place au soleil dans ce secteur. Le Niu-N Cargo vendu autour de 3200 euros propose une fiche technique très séduisante. Il compte un moteur Bosch de 2.400 watts et offre une autonomie de 90 kilomètres avec ses batteries au lithium. Sa structure renforcée est conçue afin d’accueillir un top case dédié à la livraison. La carte 4G intégrée doit aussi permettre de faciliter les déplacements.. C’est l’équivalent d’un 50 cm3.