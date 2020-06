Xiaomi a de nombreuses ambitions dans le domaine des nouvelles technologies, en allant au-delà des smartphones. Le scooter électrique Himo T1 Pro se déploie à l’heure actuelle aux Philippines. On fait les présentations.

Une version Pro du scooter électrique de Xiaomi

L’an dernier, Xiaomi frappait déjà à la porte du secteur des scooters électriques en lançant le Himo T1. Sa version pro débarque désormais, avec une ambition renouvelée. L’occasion de transformer l’essai dans le domaine du secteur électrique ? Tour d’horizon du nouveau modèle.

Une autonomie séduisante pour le Himo T1 Pro

En cette période, les transports autonomes et individuels ont le vent en poupe. Les gens n’ont plus autant confiance pour prendre les transports en commun et la voiture ne peut pas être une solution universelle. Xiaomi l’a bien compris en lançant une nouvelle version de son scooter électrique. Comme le dévoile le site Top Gear aux Philippines, l’entreprise chinoise lance son scooter électrique Himo T1 Pro vendu à 42.990 pesos philippins soit un peu plus de 750 euros. L’appareil se révèle plutôt basique mais sa fiche technique est tout de même séduisante pour son prix. Ainsi, il peut avoir une autonomie estimée entre 80 et 120 kilomètres grâce à une batterie de 14.000 mAh.

Une gestion intelligente de la batterie pour ce modèle Pro

Le scooter électrique de Xiaomi peut aussi compter sur une gestion intelligente de la batterie, un système qui permet d’assurer votre sécurité pendant vos voyages et une autonomie optimale. Il est équipé d’un système de freinage double. Parmi les autres options, on trouve un compteur de vitesse digital, le contrôle vocal et de nombreuses autres petites fonctionnalités utiles. On retiendra aussi particulièrement le régulateur de vitesse qui est plutôt rare sur des véhicules entrant dans cette gamme de prix.

Le Himo T1 Pro est pensé pour un usage mixte

Au niveau de la sécurité, le Himo T1 Pro compte aussi sur une certification chinoise, la CCC. Xiaomi le lance avec une garantie annoncée d’un an aux Philippines. À l’arrière, on trouve un système permettant d’installer vos bagages si vous avez besoin de porter un sac dans vos déplacements. Les garde-boues peuvent aussi devenir pratiques très rapidement si vous optez pour un usage mixte, à la fois urbain et non urbain.

Où acheter le Himo T1 Pro ?

À l’heure actuelle, aucune date de lancement n’est annoncée en France. Aucune information n’indique d’ailleurs si le Himo T1 Pro sera uniquement commercialisé en Asie ou si le scooter électrique sera aussi lancé dans le reste du monde. Si vous voulez vous déplacer avec un des appareils de la marque, il faudra donc compter sur un vélo électrique ou une trottinette électrique.