2 roues électriques : ce changement de règle qui plaira (enfin) aux conducteurs parisiens

Un an après l’installation d’un système de ticket, la mairie de Paris fait marche arrière et annule les tickets : une véritable bonne nouvelle pour tous les conducteurs de scooters et motos électriques de la capitale.

Vous le savez probablement si vous conduisez un deux-roues électrique dans la capitale : le système de stationnement gratuit était totalement absurde… Pour rappel, il fallait générer des tickets sur une application pour obtenir une plage de stationnement gratuite (une sorte de disque dématérialisé).

Le problème ? Si vous dépassiez l’horaire, vous étiez pénalisé d’une amende (entre 25 et 37,50€ selon les zones). La mairie de Paris a donc décidé de faire marche arrière et de supprimer ce dispositif : Pourquoi ?

Retrouvez aussi : les meilleurs services de location de scooter électrique à Paris

Un problème technique ?

Il s’agit là de la raison invoquée par David Belliard, adjoint à la mairie de Paris :

« Nous avions un problème technique pour permettre aux bénéficiaires d’avoir cette gratuité sans devoir prendre un ticket » David Belliard pour France Bleu

Une autre raison qui pourrait être invoqué est la situation ubuesque que de nombreux conducteurs de scooters électriques ont vécu durant une année complète. En effet, il était possible de prendre une amende pour un stationnement gratuit et ce plusieurs fois par jour…

Le stationnement n’est plus un problème… contrairement à la circulation.

Pourquoi le ticket dérangeait et pas le disque pour les thermiques ?

Alors bien évidemment, les mêmes amendes s’appliquent aux véhicules thermiques qui ne respecteraient pas les horaires sur le disque, mais deux arguments viennent contrebalancer ce constat :

Il y a trop de véhicule thermique pour peu de places. L’intérêt du disque est de provoquer un « turn over » / changement des véhicules garés, car il y a plus de demande de parking que d’offre de places. En revanche, aucune étude ou témoignage de personne roulant avec un 2 roues électrique n’indique qu’il y a le même problème pour ce type de véhicule. Ce système n’avait donc que très peu de sens pour le moment.

L’intérêt du disque est de provoquer un « turn over » / changement des véhicules garés, car il y a plus de demande de parking que d’offre de places. En revanche, aucune étude ou témoignage de personne roulant avec un 2 roues électrique n’indique qu’il y a le même problème pour ce type de véhicule. Ce système n’avait donc que très peu de sens pour le moment. Favoriser l’achat de 2 roues électriques. Entre les différents appels de la mairie de Paris à choisir des moyens de transports écologiques, à mener la vie dure aux thermiques et la future interdiction de vente de voitures thermiques en 2035, le message est clair : il faut privilégier la vente de véhicules électriques – et mettre des amendes pour des stationnements gratuits n’allait clairement pas dans ce sens…

Ces tickets sont donc désormais de l’histoire ancienne et cela devrait faciliter la vie des conducteurs de 2 roues électriques.