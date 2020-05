Les scooters électriques et le système de leasing se dévelloppent de plus en plus en France. Si le premier tente de répondre au défi climatique en favorisant la transition énergétique, le second apporte des solutions économiques aux français avec de nouveaux moyens de paiement. Aujourd’hui, ces domaines se croisent et deviennent liés, nottament chez la marque Unu qui a choisie de mettre en place un système de leasing pour ses scooters électriques.

Unu, la technologie Allemande

Une entreprise à vocation innovante

Unu, c’est une start-up de scooter à moteur électrique développée dans l’optique de créer les meilleures solutions de mobilités connectées en centre-ville. Scooters électriques aujourd’hui, plateformes de mobilités et voitures autonomes demain, l’entreprise allemande souhaite se développer dans l’air de son temps.

De quoi se compose le scooter Unu ?

Nouveau pionnier des scooters électriques, le modèle monte à une vitesse maximum de 45 km/h. L’autonomie va de 50 à 100 km, ce qui permet une utilisation de 3 jours en général. La batterie amovible se recharge n’importe où et le coût de recharge est d’uniquement 0.50 € par 100 km. Pour obtenir une charge complète, il faut compter 7 heures.

Des fournisseurs reconnus

Unu collabore avec Flex, le deuxième plus grand fabricant d’électronique au monde et fournisseurs de Google et Tesla. Pour l’aspect connectivité, le scooter est muni d’une appli mobile. Cette dernière vous offre une aide à la navigation, un système de partage de clefs ou encore une protection contre le vol. Le prix d’achat d’un scooter Unu est de 2700 € et il est désormais disponible de s’en procurer un en location longue durée.

Le leasing de scooter, la suite logique pour Unu

Suivre la tendance du marché

Alors que nous vous présentions il y a une semaine le système de location de scooter électrique à recharge immédiate de Zeway, Unu emboîte le pas puisque la start-up propose maintenant ses scooters en leasing. Ce choix d’Unu s’inscrit dans la lignée de la politique de l’entreprise, afin d’accompagner ses clients vers la transition électrique.

Quelles options de location ?

Ce système de location est mensuel et se divise en trois options. 12, 24 ou 36 mois, le prix de la mensualité variera en fonction de l’option choisie. Par exemple, Il faut débourser environ 60€ par mois pour l’option de 36 mois, et le locataire devient propriétaire du scooter pendant toute la durée du contrat. Cette formule est disponible en France depuis le jour du déconfinement le 11 mai, et propose une solution viable pour circuler en ville en évitant de prendre les transports en commun.

Pourquoi le système de leasing se démocratise-t-il autant ?

Un modèle plein d’atouts

Le leasing est une option de plus en plus populaire chez les Français. La raison ? Cette formule de paiement apporte bien des bénéfices. En optant pour le leasing, vous excluez l’idée de faire un crédit financier et de vous endetter. Les impôts sont réduits et le système de paiement, généralement mensuel, permet au client de structurer le financement de leur bien. En plus, les coûts d’entretien sont pour la plupart du temps pris en charge par l’entreprise de location. En bref, le leasing permet d’avoir son propre bien, sans engagement définitif et avec des avantages à la location.

Inciter à l’achat

Le système de leasing a également pour but de permettre aux clients de tester les produits. Dans le cas d’Unu, ce système de location représente aussi une stratégie marketing. Le fait de permettre à sa communauté de passer par un système de location est réfléchi. Sous cette étiquette, cela permet à l’entreprise de faire tester ses scooters sur une très longue durée, afin de voir si les clients en sont pleinement satisfaits. Une location satisfaisante peut déclencher un acte d’achat par la suite pour le client, afin de devenir définitivement propriétaire du scooter.