La startup allemande Naon dévoile 2 scooters électriques haut de gamme

Ce sont non pas une mais deux versions de son modèle Naon Zero-One que développe la start-up allemande pour se faire une place sur le marché du scooter électrique. Avec des caractéristiques techniques de 140km d’autonomie ou encore 100km/h, cela nous a donné l’envie d’en savoir plus.

Qu’il est rude le marché du scooter électrique. Il faut dire que ces dernières années dans un contexte de transition énergétique, le marché des deux-roues électriques n’a cessé de voir apparaître de nouvelles marques. Selon les données de l’Acem (Association of European Motorcycle Manufacturers), l’immatriculation des scooters électriques a connu une hausse de 8% en 2021. Des chiffres parlants qui montrent bien que ce marché est en plein essor. Oui mais qui dit essor dit concurrence, et la start-up allemande Naon veut mettre toutes les chances de son côté pour se démarquer. Avec son design original et minimaliste, le modèle Naon Zero-One se décline en deux modèles, le premier le L1e est pensé pour un mode essentiellement urbain, tandis que le second, le L3e, est conçu dans une optique de performance.

Un prototype au design unique

Un scooter développé par des experts

La start-up allemande Naon est basée à Berlin et elle est constituée d’une équipe d’experts ayant travaillés auparavant chez Audi, Volkswagen ou Porsche. Naon, forte des expériences de ses employés dans le secteur de la domotique n’a pas eu trop de mal à trouver un partenariat auprès de la Faissner Petermeier Fahrzeugtechnik AG, une entreprise elle aussi allemande, qui investit dans des solutions intelligentes et innovantes dans le domaine de la locomotion urbaine et dont les maîtres-mots sont : flexibilité, simplicité et efficacité.

Un scooter en matériaux recyclés

Simple et efficace, c’est aussi ce qui qualifie le design pour le moins original de ce prototype. Ce scooter aux formes épurées et fonctionnelles (qui sont non sans rappeler le style Bauhaus), a pour but selon la start-up berlinoise “de se concentrer sur la fonction et simplifier techniquement le produit pour pouvoir se concentrer sur chaque détail”. Fabriqué à partir de matériaux recyclables, le modèle Zero-One s’inscrit dans cette logique de transition environnementale. Le scooter est composé de :

un cadre en aluminium : la monocoque est entièrement visible et ne nécessite pas d’un revêtement en plastique ce qui minimise le nombre de pièces détachées ainsi que le poids .

: la monocoque est entièrement visible et ne nécessite pas d’un revêtement en plastique ce qui . un pare-vent transparent : doté d’un revêtement multicouche, il offre une protection efficace contre l’abrasion et les rayons UV

: doté d’un revêtement multicouche, il offre une protection efficace contre l’abrasion et les rayons UV un espace de rangement intégré dans son siège : cet espace n’est pas occupé par des batteries

: cet espace n’est pas occupé par des batteries un système de freinage ABS

un moteur à moyeu : parfait pour conduire sur l’autoroute

: parfait pour conduire sur l’autoroute un centre de gravité très bas : offrant une stabilité supplémentaire

: offrant une stabilité supplémentaire un système de suspension haute gamme

Deux modèles proposés

Afin de s’assurer une place sur le marché ce sont deux modèles qui seront proposés.

La version L1e : un modèle bridé

La version L1e est limitée à 45 km/h, un modèle qui convient pour ceux qui n’ont pas d’extension de permis 125cc ou un permis moto, en effet pour la conduire une titulation BSR (brevet de sécurité routière) sera amplement suffisante. Cette version est pensée pour s’adapter à des régulations particulières comme un usage en ville. Elle est équipée d’une motorisation de 7 kW, avec une capacité de pic atteignant 10 kW.

La version L3e : jusqu’à 100 km/h

La version L3e quant à elle n’est pas bridée, elle délivre 7000W de puissance et il est possible d’atteindre jusqu’à 100 km/h en vitesse de pointe. Cette version, contrairement à la précédente, permet de rouler sur l’autoroute. Il faudra faire attention cependant à l’autonomie de la batterie.

Un prix très élevé

Naon innove concernant l’emplacement des batteries qui sont positionnées sous les repose-pieds, ce qui permet d’embarquer jusqu’à deux batteries amovibles et pouvoir les remplacer aisément. La batterie conçue en lithium offre une capacité de 2,4 kWh soit 70 km d’autonomie. Si les deux batteries sont utilisées, l’usager aura donc 140 km d’autonomie entre deux charges.

Mais la start-up berlinoise fait un choix qui surprend. En effet, les batteries ne sont pas livrées à l’achat du scooter. Il faudra compter pas loin de 1000 euros pour s’en procurer une. Naon propose aussi une autre solution qui serait selon elle moins coûteuse : les louer à un coût mensuel de vingt-cinq euros par batterie. Sachant que pour vous procurer le modèle L1e il faudra débourser 4920 euros et pour le modèle L3e 6420 euros, la facture devient très vite salée.

D’après nos confrères allemands de Golem, le scooter sera disponible à l’achat courant 2023.

Quand on sait que le marché du scooter électrique a connu une forte augmentation et démocratisation ces dernières années, c’est bel et bien parce que ses prix ont chuté rendant alors les scooters beaucoup plus abordables. Pas sûre alors que le design innovant du Zero-One sera suffisant pour faire oublier son prix.