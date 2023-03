Les véhicules électriques ont le vent en poupe. Alors que les actions pour interdire le thermique se multiplient, un mode de transport en ville sort du lot : le deux roues électrique. Scooters, motos, vélos ou trottinettes, tous possèdent des avantages de taille, mais un seul se démarque vraiment.

Dans les villes, les modes de déplacements évoluent vers une mobilité électrique : vote de l’UE sur l’interdiction des voitures thermiques, vignettes « crit’air », « Journée Paris Respire », places payantes pour les 2 roues thermiques… Aujourd’hui, en milieu urbain, il vaut mieux choisir de rouler à l’électrique. Mais, entre les voitures, les scooters, les vélos ou les trottinettes, le choix est cornélien.

Pas si sûr ! Après avoir essayé tous les moyens de transport à Paris, l’un d’entre eux a particulièrement retenu notre attention : le scooter électrique. Mobile, rapide, sécurisé et pas si cher, on vous explique pourquoi c’est, pour nous, team flemmards, le moyen idéal pour se déplacer dans la capitale.

Faites-nous confiance et jetez un œil aux meilleurs scooters électriques du marché

Plus mobile qu’une voiture électrique

Entre les scooters électriques et les voitures, la comparaison semble, sans conteste, à l’avantage du deux roues ! Pourtant, dans les grandes villes, nombre de constructeurs ont annoncé leur modèle de « citadine électrique ». Elles ne prennent pas beaucoup de place et sont bien plus confortables que les 2 roues. Alors, est-ce que le scooter est vraiment plus adapté à un usage quotidien en ville ?

Ne tournons pas autour du pot, la réponse est oui ! À commencer par le prix : pour 7 000 €, vous pouvez vous offrir les faveurs de la Citroën AMI (citadine électrique d’entrée de gamme) ou celles du scooter électrique de Frison Scooter, le « FELO FW-06 », un équivalent 125cc qui peut atteindre 110 km/h.

Finalement, à part l’habitacle (idéal pour la sécurité et contre la pluie), la voiture n’a pas beaucoup d’arguments à faire valoir. Niveau puissance, il n’y a pas photo : un scooter fait en moyenne du 0 à 50 km/h en moins de 3 secondes contre 10 secs pour la AMI. De même, l’autonomie, la maniabilité, la batterie amovible… Tout va dans le sens du scooter électrique.

Toujours aussi sûr de la sécurité d’une voiture électrique ?

Moins fatigant qu’un vélo électrique

La comparaison entre scooter et vélo a plus de sens. Elle peut même tendre à l’avantage du vélo, du moins, sur le papier. En réalité, un vélo a cette fâcheuse habitude d’inclure… des pédales, objet de torture pour nos mollets fragiles. De plus, l’assistance au pédalage ne dépasse pas les 25 km/h. Quand on sait qu’un scooter 50 cc peut atteindre 45 km/h, et ce, sans effort, notre choix est vite fait.

Voulez-vous ressembler à ce pauvre enfant ?

Autre point, le prix qui n’est pas à l’avantage du scooter, certes — l’entrée de gamme commence à 3 000 € contre 1 000 € pour les vélos. Mais pour avoir un bon vélo, avec de la reprise et capable de monter n’importe quelle pente, il faut tout de suite viser les sommets en termes de prix. Ces derniers se rapprochent indéniablement du scooter, comme par hasard !

Enfin, les détracteurs du scooter diront qu’il est moins pratique à déplacer ou garer. À cela, nous leur répondons que les batteries du scooter sont amovibles, il suffit de garer son scooter dans sa rue (le parking des 2 roues électriques gratuit à Paris) et prendre ses batteries pour les recharger.

Encore une fois, le scooter électrique s’avère bien plus intéressant qu’un vélo, surtout après une séance de sport intense.

Plus sécurisé et rapide qu’une trottinette électrique

Dernier mode de transport qui pourrait arriver à la cheville du scooter électrique, mais ne le fait même pas : la trottinette électrique. Pourquoi croyez-vous que la mairie de Paris veut interdire les trottinettes électriques en libre-service ? On va vous le dire : car les scooters sont un moyen de transport bien plus sécurisé et rapide. Que celui qui trouve un argument de vente en faveur des trottinettes vienne nous le dire dans notre section commentaires !

Aie !

Contre-argument souvent entendu : la trottinette électrique est plus pratique et moins chère. Mais, l’argument du prix ne vaut que si les caractéristiques sont semblables, et spoiler alerte : elles ne le sont pas ! Limitées à 25 km/h, rares sont celles capables de monter les Buttes Chaumont — heureusement donc qu’elles ne sont pas trop lourdes à porter.

Attention, il reste indispensable d’assurer son scooter électrique si vous en possédez un.

Plus flexible et sûr que les transports en commun

Ah, les transports en commun : lorsqu’ils ne sont pas en travaux, ou qu’il n’y a pas d’incident voyageur, il fallait qu’arrivent les grèves ! Et ce n’est pas près d’être fini. À l’heure où l’on écrit ces lignes, la fureur gronde dans les rues et si vous voulez notre avis, on vous conseille de vite choisir un scooter électrique pour éviter de finir votre trajet de la pire de façon… à pied !