Apple Watch : sa montre lui sauve la vie et permet de détecter une maladie rare

Kimmie Watkins, une jeune Américaine, a bel et bien été sauvée par son Apple Watch et la fonctionnalité santé de la montre connectée. Comment ? On voit ça tout de suite.

Vous pensez que votre Apple Watch ne sert qu’à consulter vos mails, quelques SMS et de podomètre ? Détrompez-vous : elle pourrait bien vous sauver la vie, rien que ça.

Les histoires ne manquent pas lorsqu’on cherche des exemples de personnes sauvées par leur Apple Watch et l’une des dernières concerne Kimmie Watkins : une Américaine qui aurait bien pu mourir dans son sommeil si sa montre ne l’avait pas sauvée.

A lire aussi Apple Watch Series X : quelles nouveautés attendre ?

Apple Watch : la mesure de la fréquence cardiaque au cœur du sauvetage

Kimmie Watkins, une femme de 29 ans, se sentait fatiguée et étourdie… Pensant que cet état était passager et sûrement dû au repas qu’elle avait sauté, elle décide de faire une sieste pour se reposer sur le canapé.

Seulement au bout d’une heure et demi de repos, l’Apple Watch se met à vibrer. Pourquoi ? La montre à mesurer la fréquence cardiaque de la jeune femme et celle-ci atteignait les 150 BPM (avec un pic à 178 BPM) soit la fréquence cardiaque d’un sportif en plein effort…

« J’ai dormi pendant environ une heure et demie avant que ma montre ne me réveille avec cette alarme qui disait que mon rythme cardiaque était trop élevé depuis trop longtemps… » Kimmy Watkins pour local 12

Heureusement que l’Apple Watch reste éveillée pendant votre sommeil.

Un diagnostic médical effrayant

Kimmie Watkins consulte donc son médecin qui lui diagnostique une embolie pulmonaire. Concrètement, son artère pulmonaire a été bouchée par un caillot sanguin empêchant le bon fonctionnement des poumons droits et gauches.

Le cardiologue de l’Université de Cincinnati, Richard Becker, précise même que le risque de mourir était très élevé et que les personnes ayant des embolies pulmonaires ont en général 50 % de chances de survie…

L’Apple Watch a donc servi à alerter efficacement la jeune femme qui aurait pu décéder en dormant et à mettre en lumière un trouble dont elle ne connaissait pas l’existence.