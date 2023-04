Samsung voudrait remplacer Google par Bing dans les prochains smartphones Galaxy

Samsung envisagerait de changer le moteur de recherche par défaut au sein de ses smartphones de la gamme Galaxy pour passer de Google à Bing – géré par Microsoft.

Vous souvenez vous de cette époque où Bing était relégué au second plan des moteurs de recherche et semblait plus être dans une discussion avec Qwant et Yahoo qu’avec Google ? Pour Samsung, cette époque est révolue et la marque coréenne serait motivée à faire du moteur de recherche made in Microsoft celui par défaut au sein de ses smartphones : qu’est-ce que cela changerait pour vous ?

Microsoft et OpenAI à la pointe des IA

Samsung n’a pas communiqué son envie de changer de moteur de recherche. Le New York Times évoque des messages et documents internes de Google qui auraient créé de véritables réactions de paniques face à la rumeur d’un départ de Samsung vers Microsoft – générant 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, on peut comprendre que Google ait peur de perdre son contrat avec Samsung.

La raison avancée par certains concernerait bien évidemment l’avancée de Microsoft et OpenAI dans les intelligences artificielles – notamment avec ChatGPT et Dall-E.

Concrètement, Samsung pourrait ainsi intégrer Bing comme moteur de recherche par défaut dans ses futurs smartphones et devrait également se servir des IA d’OpenAI pour améliorer Bixby – l’assistant virtuel de Samsung.

Samsung expliquant à Google les raisons de son départ

Google : un retard à combler d’urgence !

Un vent de panique souffle donc sur la firme de Mountain View qui a certes développé une intelligence artificielle nommée Bard, mais qui sert surtout à traduire des textes et des audios dans 1000 langues différentes…

Toujours selon le New York Times, Google développerait une nouvelle IA semblable à ChatGPT qui se nommerait Magi et travaillerait en parallèle sur GIFI – un autre projet d’IA similaire à Dall-E.

Des IA à développer et difficile à intégrer

La véritable difficulté pour Google est qu’il faut rapidement intégrer des IA à son moteur de recherche et rattraper l’avance technologique de ses concurrents – sûrement une des raisons qui avait poussé de nombreux développeurs de Google à signer la lettre ouverte destinée à interrompre le développement des IA.

Des innovations compliquées chez Google :



Contrairement à Microsoft, Google ne peut pas se permettre de lancer une IA imparfaite sur son moteur de recherche. Lancer ChatGPT sur Bing n’était pas sans risque pour Microsoft mais le potentiel impact négatif était moindre que pour Google.



Rendez vous compte 1,17 milliard de personnes utilisent Google quotidiennement alors que Bing atteint aujourd’hui – notamment grâce à ChatGPT – les 100 millions d’utilisateurs (soit plus de 10 fois moins).

Rien ne dit que Samsung délaissera effectivement Google pour Bing et que cette rumeur n’aura pas été lancée pour négocier plus facilement le prochain partenariat. Dans tous les cas, cette annonce aura eu le mérite de pousser Google dans ses retranchements et de forcer la firme de Mountain View à révéler leurs projets d’IA.