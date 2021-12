Samsung se prépare à laisser Android derrière lui grâce à Fuchsia

Les jours d’Android sont comptés. Selon une source de SamMobile, Samsung se prépare à laisser l’OS derrière lui pour adopter Fuchsia, son remplaçant développé depuis quelques années par Google.

Android est développé depuis des années par Google sur la base du kernel Linux. Ça, tout le monde le sait à peu près. Les plus curieux savent également que la plupart des applications Android ont été développées à l’origine en Java, même si ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui. Mais les vrais nerds ont connaissance du fait qu’Oracle a accusé Google de lui avoir volé son code, et que pour éviter tout cela à l’avenir, ce dernier a commencé à préparer un nouvel OS : Fuchsia. De toute évidence, il va devenir très important dans les années à venir.

Samsung se prépare à passer d’Android à Fuchsia

Selon SamMobile, le géant coréen Samsung serait en train de préparer sa transition vers Fuchsia, qui deviendrait le véritable successeur d’Android sur les produits de la marque. Le mouvement n’est pas si étonnant lorsqu’on prend en considération qu’il a participé au développement du nouvel OS, et que ce dernier était bien imaginé par Google comme le futur remplaçant d’Android. Du moins, c’est ce qu’on a compris, puisque le mastodonte de la recherche en ligne a toujours parlé d’un système d’exploitation capable de s’adapter librement à un produit. Smartphone, ordinateur, tablettes, montres connectées, assistant digitaux… Laissez libre court à votre imagination.

Aujourd’hui, le seul appareil que l’on sait utiliser Fuchsia est le Nest Hub. Les véritables capacités de l’OS nous sont presque inconnues, puisqu’après avoir lancé son projet publiquement, Google a finalement fermé les portes et a repris le contrôle en interne. C’est d’ailleurs à ce moment-là que Samsung est entré dans la boucle. Toutefois, de ce que nous avions vu du projet à l’époque, il s’agissait d’un OS qui fonctionnait sur un principe de couches qui pouvaient toutes librement être interchangées et parler entre elles. Ainsi, on pouvait créer une carte contenant une fonctionnalité d’une application, et une autre d’un logiciel complètement différent : imaginez « écrire un tweet » couplé à une vidéo YouTube, par exemple.

Si Samsung prépare bien le virage vers Fuchsia, ça voudra surtout dire une chose : que Google lui-même prépare le virage vers Fuchsia. Et que ses partenaires d’ordre général commencent à étudier la question. Samsung ne serait dans ce cadre que le premier de la file, lui qui a toujours été comme un bras droit dans le développement d’Android. Mais ne vous attendez pas à voir débarquer l’OS de si tôt : Android a encore de beaux jours devant lui, et Fuchsia n’a encore jamais fait d’apparition publique. Mais en étant honnête avec vous, on espère quand même avoir un petit morceau croustillant lors de la Google I/O 2022 concernant ce nouvel OS qui nous fait rêver.