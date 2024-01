Un écran intégré à votre plaque de cuisson pour vous aider à cuisiner

La future plaque de cuisson Samsung sera doté d’un écran et d’une zone de chauffe élargie et innovante.

À l’occasion du CES 2024, Samsung présente sa cuisine intelligente dans le but de fournir prochainement un écosystème culinaire complet et connecté. Parmi les appareils dévoilés, une plaque de cuisson intelligente avec écran intégré. Son nom : Anyplace.

Cette plaque de cuisson pourrait bien devenir la référence dans son domaine avec des innovations qui sortent du lot. Parmi elles, un écran intégré ou encore une zone de cuisson sans délimitation. Si aucune date de sortie n’est encore prévue, sa présentation lors du salon de Las Vegas est l’occasion d’en savoir plus sur cet appareil détonnant.

A lire aussi Évitez d’abimer votre plaque grâce à cet accessoire

Un écran intégré pour faire vos recettes facilement

Samsung est une marque bien connue dans le domaine de la cuisine et plus particulièrement des plaques à induction. Ces nombreux modèles sont connus pour leurs qualités et leurs performances, mais ne possèdent aucune innovation majeure par rapport à la concurrence.

Avec la présentation de son modèle Anyplace, la marque compte bien révolutionner la façon de cuisiner. Parmi les innovations que l’on retrouve sur ces plaques à induction, un écran LDC de 7 pouces intégré. Ce dernier permet à ses utilisateurs de visualiser et suivre plusieurs recettes grâce à l’application Samsung Food.

« Nous nous engageons à faire profiter nos utilisateurs des nombreux bénéfices apportés par notre écosystème culinaire innovant sur un maximum d’appareils et de fonctionnalités. » Moohyung Lee, Vice-président de l’UX chez Samsung Electronics, dans un communiqué

Cette application Samsung Food, déjà existante sur smartphone, pourra être disponible sur la plaque à induction et la réalisation des recettes sera donc à visionner directement entre les zones de chauffe. Elles ont été améliorées avec la possibilité d’adapter les recettes en fonction de son régime alimentaire ou encore de lié les recettes à votre Samsung Health.

A lire aussi 5 raisons de ne pas opter pour une plaque avec hotte intégrée

Une zone de cuisson améliorée sur cette plaque à induction

En plus d’avoir un écran intégré et protégé, la plaque à induction Anyplace innove avec une couverture large. La cuisson est sans délimitation sur l’ensemble de sa surface. Et avec un verre doté d’un revêtement anti-rayures à la place de la céramique classique, la plaque est plus résistante.

Samsung Electronics To Showcase How Enhanced AI and Connectivity Enable Expansive Kitchen Experiences at CES 2024https://t.co/28o8xM1mAC — Samsung Electronics (@Samsung) December 27, 2023

Samsung compte, avec la plaque Anyplace, proposer un système de cuisson novateur et simple d’utilisation. La marque compte bien y ajouter les fonctionnalités qu’elle intègre déjà sur d’autres appareils comme Tap View pour projeter l’écran de son smartphone sur la plaque ou encore d’intégrer sur l’écran certaines applications comme YouTube ou TikTok.