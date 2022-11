Vous avez sans doute vu un peu passer la nouvelle, que ce soit sur notre site ou ailleurs… En ce moment, la grande marque coréenne spécialisée dans les appareils multimédia sort la gamme The Samsung Premium Collection et lance une offensive du Black Friday à la période de Noël. Le projet ? Vous apporter une expérience audiovisuelle hors du commun directement à la maison, tout en se pliant à vos besoins. Pour cela, Samsung a décidé d’envoyer au front toutes les dernières technologies d’affichage sur écran plat, à savoir l’OLED et le Neo QLED.

« Plus rien ne fait écran à vos émotions. » Samsung

Et nous, on vient en émissaires vous passer deux messages de leur part. D’abord le Neo QLED est ce qu’il y a de meilleur à ce jour. Ensuite, ce type de téléviseurs bénéficie de la plus grosse promotion dans leurs boutiques. On va donc vous donner 5 raisons de choisir une TV Samsung Neo QLED, pour que vous puissiez sublimer vos soirées sport, jeux vidéo, séries ou encore cinéma !

Des écrans aux images archi détaillées

Oui, vous allez nous dire que c’est un peu la tarte à la crème quand on veut vendre des écrans plats : on valorise l’image à tout prix. Certes, mais encore faut-il ne pas oublier que le Neo QLED est une technologie à part, qui associe le filtre à boîtes quantiques à un rétroéclairage fait de mini-LEDs. Résultat : une image ultra détaillée et contrastée, enrichie par une palette de couleurs rendues éclatantes par une luminosité parfaitement homogène.

La qualité monte ainsi jusqu’à du 8K (oui oui, ça existe, ça équivaut à 33 millions de pixels !). Le tout sur des méga écrans allant jusqu’à 85 pouces, soit 2m16 de diagonale (ce qui est plus grand que votre pote qui fait du basket en club). Et pour ne rien gâcher, l’anti-reflet vous permet d’en profiter même s’il fait soleil et que vous n’avez pas de rideaux.

Un son extrêmement immersif

Dans audiovisuel, il y a « audio ». Et le Neo QLED embarque la technologie Dolby Atmos sans fil. Si vous ignorez ce que c’est, le youtubeur musicien mélomane Florent Garcia en parlera encore mieux que nous.

En outre, on y trouve un équipement Q-Symphony 2.0 qui se synchronisera avec les barres de son Q-Series 2022 pour un son précis et généreux. Ça, c’est pour celles et ceux qui adorent écouter des lives depuis le canapé. Et pour les cinéphile, il y a aussi l’OTS Pro, qui fait en sorte de suivre le mouvement des objets qui se déplacent. L’immersion vient donc non seulement de la bulle quasi parfaite de la qualité sonore, mais également de son réalisme.

Un design tellement fin et pur

Eh oui ! Avec des LEDs version minimoy, il est possible d’affiner encore plus des écrans déjà pas bien épais à la base. L’ultra fin, concrètement, aujourd’hui, ça veut dire 1,5 cm d’épaisseur. Jetez un œil à votre index : voilà, c’est à peu près ça. Cela donne des écrans au cadre discret (en fait, l’image occupe 99% de la surface d’écran), installables sur des socles hyper stylés ou mieux encore : accrochés au mur.

L’installation, d’ailleurs, est extrêmement facile à faire et dure une quinzaine de minutes seulement. Mais faites-vous aider dans tous les cas, car les téléviseurs haut-de-gamme sont souvent très lourds ! Quoi qu’il en soit, les fils seront centralisés sur la One Connect Box pour ne pas gâcher votre déco intérieur, avec a minima 4 ports HDMI et une télécommande universelle suffira pour toutes vos commandes.

Que des Smart TV : connectées et tout et tout…

Si ça peut paraître évident pour certains et certaines, d’autres l’ignorent encore, donc on l’annonce sans cérémonie : les téléviseurs actuels sont connectés. Cela signifie énormément de possibilité, entre autres de pouvoir utiliser une application mobile pour prendre le contrôle de l’écran. Mais ce n’est pas tout, car les appareils Neo QLED de la Samsung Smart Collection, réagissent à l’assistant vocal. Appairés au bon hub, ils peuvent même prendre part à un scénario domotique. Mais une Smart TV, c’est aussi la technologie certifiée AMD FreeSync Premium Pro™ associée au mode VRR. Ils servent notamment à la synchronisation de la fréquence de rafraîchissement de l’écran à la puissance de la carte graphique de votre ordinateur ou console. Ainsi, chaque téléviseur sera en mesure de s’adapter au nombre d’images secondes envoyées par chaque support.

La durabilité : le plus important à notre avis

Samsung la joue franc jeu sur son site internet, en exposant les classes énergies de ses appareils, leur note de réparabilité et aussi leur consommation. Les pièces détachées sont donc garanties comme étant disponibles pendant 7 ans, ce qui correspond à peu près à la durée moyenne d’une télévision dans un foyer en France. Cela signifie que si vous faites réparer la vôtre pendant cette période, elle pourrait durer facile entre 10 et 15 ans. D’ailleurs, les écrans Neo QLED ne craignent pas le phénomène de burn-in (l’écran qui s’abîme à cause d’une image statique), ce qui augmente par défaut leur durabilité. C’est pourquoi vous pouvez activer l’Ambient Mode, afin de décorer la maison avec des images mirifiques et inspirantes. On notera aussi que les télécommandes fonctionnent à énergie solaire, ce qui ne gâche rien à ce sujet. Fini les piles !

Et même l’emballage est éco-responsable, qui utilise du carton ondulé recyclable et réutilisable avec lequel on peut fabriquer une maison pour le chat ou une petite étagère. D’aucuns crieront au greenwashing : nous nous contenterons de manifester notre sensibilité à ce que ce que la question environnementale soit de plus en plus considérée par les grandes marques. Encourageons toutes les initiatives !

Raison bonus : la promo sur la gamme The Samsung Premium Collection

On vous a présenté la meilleure version des TV Samsung que représentent les téléviseurs Neo QLED. Ce sont les appareils les plus onéreux des rayons de la firme, mais également ceux dont les prix ce sont le plus ramassés pour la période d’avant Noël.

