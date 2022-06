Nouvel écran OLED Samsung : bientôt des smartphones sans bord ?

Samsung développe actuellement un nouveau procédé qui pourrait rendre les écrans OLED moins cher à fabriquer et surtout permettre d’affiner et même de supprimer les bords de nos téléphones.

Samsung s’est imposé au fil des années comme l’un des leaders incontestés de la fabrication d’écrans pour smartphones et en particulier d’écrans OLED. Très prometteuse, cette technologie est destinée à remplacer les écrans LCD dans un futur très proche. Dans ce contexte, le géant coréen multiplie les innovations dans ce domaine pour perfectionner à la fois la qualité des écrans et leurs procédés de fabrication.

Samsung’s new OLED technology can help make truly bezel-less phones https://t.co/aKYAaIzpzF — ultimatepocket (@ultimatepocket1) June 23, 2022

L’OLED, une technologie de plus en plus répandue

La technologie OLED (Organic Light-Emitting Diodes) est basée sur le principe de l’électroluminescence. Un écran OLED possède un film organique (à base de carbone) semi-conducteur pris en sandwich entre deux autres films émettant du courant, l’un jouant le rôle de l’anode et l’autre de la cathode. Lorsqu’un courant est induit, le film en carbone génère un rayonnement dont la fréquence appartient est visible. En d’autres terme, il s’illumine avec l’intensité et la couleur voulue.

Cette technologie à de nombreux avantages face aux traditionnels écrans LCD. En effet, ces derniers ont notamment l’inconvénient de nécessiter un rétroéclairage de l’ensemble de la surface de l’écran, ce qui engendre une consommation d’énergie accrue et des images moins contrastées. De manière plus générale, l’écran OLED se révèle plus fin, plus léger, possède un plus large champs de vision et un temps de réponse ultra-rapide. En outre, cette technologie permet d’obtenir des formes nettement plus variées avec des écrans courbes, souples et parfois même transparents.

Le Samsung Galaxy Z Fold3, symbole des innovations possibles avec la technologie OLED

En conséquence, si pour l’instant les deux technologies coexistent encore, les écrans OLED devraient à terme complètement remplacer les écrans LED.

Un processus amélioré pour affiner le bord de nos smartphones

Dans une optique de perfectionnement de la technologie OLED afin d’en repousser les limites techniques, Samsung vient de révéler qu’il a mis au point un nouveau process de fabrication. Ce dernier permet de remplacer la pose d’un film adhésif transparent nécessaire à l’écran par une technique de pulvérisation de cet adhésif transparent. Cette différence qui pourrait nous paraitre anecdotique permet d’abord une optimisation des couts de production et surtout une meilleure gestion des bords des écrans dont devrait résulter la fabrication de smartphones avec des écrans sans aucun contour.

A l’aube d’une révolution dans le monde des smartphones ?

Les smartphones ont ces dernières années suivi une évolution de design constante et commune à tous les fabricants : des écrans de plus en plus grands, des bords de plus en plus fin.

L’avènement de la technologie OLED pourrait bousculer cette dynamique tant les possibilités qu’elle offre sont variées. Si on le constate déjà avec les premiers écrans pliants, les fabricants pourraient aller encore plus loin en exploitant l’ensemble des capacités des écrans OLED et proposer des design réellement novateurs qui étaient jusque là impossibles à réaliser. Aurons nous bientôt des smartphones transparents ? Rendez-vous dans quelques années pour le savoir.

A lire aussi : Samsung Galaxy S23 : Tout ce que l’on sait du futur smartphone